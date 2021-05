A Ferrari tavaly májusban mutatta be a LaFerrari utódját, a kereken 1000 lóerős SF90 Stradalét. Ez az olasz gyártó első plugin, vagyis elektromos hálózatról külsőleg tölthető hibrid modellje, amelynek idén megérkezett a nyitott tetős variánsa is. Egy ilyen bukkant fel most otthon is.

© Gémes CarPhoto

A 160 millió forintos alapárú SF90 Spiderből egy Assetto Fiorano specifikációjú változat látható, amelyet a Ferrari Budapest kereskedésének menedzsere mutatott be az utcán.

A hibrid SF90 Spiderrel egy időben megmutatták a Ferrari belépőszintű modelljének, a 65 millió forintos alapárú Portofinónak a frissített változatát is.

© Gémes CarPhoto

A Ferrari Portofino Modificita egyik legfontosabb újdonsága a nyolcfokozatú duplakuplungos automata váltó, amely 20 százalékkal kisebb méretű és 35 százalékkal nagyobb nyomatékra van méretezve, mint hétfokozatú elődje. A 3,9 literes biturbó V8-as benzinmotor 20 lóerővel erősebb lett, így mostantól 620 lóerős teljesítményt, illetve 760 Nm-es nyomatékot szabadít rá a kerekekre.

