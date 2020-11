Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","shortLead":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","id":"20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e292d3-a38f-48f4-a0a9-bde8fc636714","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","timestamp":"2020. november. 11. 09:27","title":"Megújult a Hyundai Kona villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe970b3-c2c8-4a67-8da2-b9f5f2fd9442","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az invazív növények nem csak az árvizek kockázatát növelik, de allergiát is okoznak.","shortLead":"Az invazív növények nem csak az árvizek kockázatát növelik, de allergiát is okoznak.","id":"20201112_Nem_csak_rovarok_de_novenyek_invaziojatol_is_kell_tartanunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fe970b3-c2c8-4a67-8da2-b9f5f2fd9442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b29f1ff-a248-45c7-889a-edcaccbb803f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201112_Nem_csak_rovarok_de_novenyek_invaziojatol_is_kell_tartanunk","timestamp":"2020. november. 12. 10:23","title":"A magyar természetvédelem legnagyobb kihívása a biológiai invázió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy sor cég véli úgy, hogy a Google kereső tisztességtelen előnyhöz juttatja a cégcsoportjához tartozó szolgáltatásokat azzal, hogy kereséskor előre sorolja ezeket a találatok között.","shortLead":"Egy sor cég véli úgy, hogy a Google kereső tisztességtelen előnyhöz juttatja a cégcsoportjához tartozó szolgáltatásokat...","id":"20201112_google_trosztellenes_vizsgalat_165_ceg_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed8f4db-32e3-4a2a-8ab8-61da96da5629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_google_trosztellenes_vizsgalat_165_ceg_eu","timestamp":"2020. november. 12. 15:35","title":"165 cég kéri az uniót, hogy indítson trösztellenes vizsgálatot a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb25c33-3373-484f-9bd4-6f03e527c352","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést a koronavírus-járvány terjedése miatt. Így döntött a polgármester többek között Sopronban, Kecskeméten és Szegeden is. ","shortLead":"A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést...","id":"20201111_videk_nagyvaros_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddb25c33-3373-484f-9bd4-6f03e527c352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e07f4d-bd41-4355-a439-71754b375978","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_videk_nagyvaros_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 18:01","title":"A vidéki nagyvárosok többsége kötelezővé tette a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. Azonban egy, az Apple Watchra készült újdonság jóval tovább megy ezeknél: segít a traumás rémálmokban szenvedőknek a pihentetőbb éjszakai alvásban.","shortLead":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. Azonban egy, az Apple Watchra készült...","id":"20201111_nightware_alkalmazas_apple_watch_remalmok_erzekelese_megszakitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93faefe-3741-438e-bbd3-38a64f71e0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nightware_alkalmazas_apple_watch_remalmok_erzekelese_megszakitasa","timestamp":"2020. november. 11. 10:03","title":"Szó szerint megszakíthatja a rémálmokat egy Apple Watchra készült alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egykori budapesti nagykövet fia két fontos külpolitikai pozíció betöltésére is esélyes.","shortLead":"Az egykori budapesti nagykövet fia két fontos külpolitikai pozíció betöltésére is esélyes.","id":"20201112_anthony_blinken_biden_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff3f0b3-fc12-418e-bdd0-d66ceec6a2d7","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_anthony_blinken_biden_kulugyminiszter","timestamp":"2020. november. 12. 13:27","title":"A félig magyar Anthony Blinken lehet Biden külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingyen utazáshoz munkáltatói igazolás kell az egészségügyi dolgozóknak. A védekezésben részt vevő hallgatóknak a felsőoktatási intézményüktől is kell ilyen dokumentum.","shortLead":"Az ingyen utazáshoz munkáltatói igazolás kell az egészségügyi dolgozóknak. A védekezésben részt vevő hallgatóknak...","id":"20201111_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ab4020-9335-4e58-9c05-27d302af52e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_ingyen_utazhatnak_az_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 10:10","title":"Ingyen használhatják a tömegközlekedést az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. november. 12. 14:30","title":"Ez a legegyszerűbb, de vajon a legbiztonságosabb is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]