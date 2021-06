Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e599b032-bc61-4554-9c62-42ffeaa590ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem árt csínján bánni az online kérdőívek értékelésével, mert másképp válaszolnak a résztvevők, ha számítógép képernyőjén nézik a kérdéssort, mint ha okostelefonon. ","shortLead":"Nem árt csínján bánni az online kérdőívek értékelésével, mert másképp válaszolnak a résztvevők, ha számítógép...","id":"202121_torzito_mobilos_kerdoivek_kepernyohatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e599b032-bc61-4554-9c62-42ffeaa590ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dd556f-730e-4558-a170-46e67b1b14da","keywords":null,"link":"/360/202121_torzito_mobilos_kerdoivek_kepernyohatas","timestamp":"2021. május. 31. 14:00","title":"Furcsa eredmény születik, ha mobilon töltenek ki az emberek egy kérdőívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 44 éves késelőre végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.","shortLead":"A 44 éves késelőre végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.","id":"20210601_emberoles_28as_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b8ceaa-78c9-430d-9c70-76493e298d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_emberoles_28as_villamos","timestamp":"2021. június. 01. 10:41","title":"Vádat emeltek a társaság ellen, akik halálra késeltek egy utast a 28-as villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfc094e-51f0-4495-9999-574d5f5a8090","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egyedül indult a fürdőért és a mellette lévő hotelért folyó liciten. Amennyiben az állam és az I. kerület 30 napon belül nem él az opciós jogával, elindíthatják a felújítási munkákat. ","shortLead":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egyedül indult a fürdőért és a mellette lévő hotelért folyó liciten. Amennyiben...","id":"20210531_Fovaris_ceg_szerezte_meg_a_Rac_furdot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcfc094e-51f0-4495-9999-574d5f5a8090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47d8143-83fe-4216-a794-37bf3fa0939e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210531_Fovaris_ceg_szerezte_meg_a_Rac_furdot","timestamp":"2021. május. 31. 18:37","title":"Fővárosi cég szerezte meg a felújítása óta soha meg nem nyitott Rác fürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WHO elkerülné, hogy az emberek és a média stigmatizáló és diszkriminatív megnevezéseket használjon.","shortLead":"A WHO elkerülné, hogy az emberek és a média stigmatizáló és diszkriminatív megnevezéseket használjon.","id":"20210531_koronavirus_mutacio_gorog_betu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b53b58-a61d-4776-9cc7-0464905de7dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_koronavirus_mutacio_gorog_betu","timestamp":"2021. május. 31. 21:31","title":"Új neveket kapnak a vírusvariánsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. A szállodapiacon viszont vége az építési láznak, az irodák sorsa pedig még mindig kérdéses.","shortLead":"Hatalmas az igény a logisztikai ingatlanokra, gombamód szaporodnak az új létesítmények. A szállodapiacon viszont vége...","id":"202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6bf0b-7e90-4518-a378-fc7ab662aeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c4eeb-3974-489c-a94f-9c6b156a20e0","keywords":null,"link":"/360/202121__kereskedelmi_ingatlanok__logisztika__irodak__kell_araktarter","timestamp":"2021. június. 01. 16:00","title":"Átírta a válság az építőipari trendeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el, és közben határozatlan időre betiltották a lövészetet a lőtéren.","shortLead":"Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el, és közben határozatlan időre betiltották a lövészetet a lőtéren.","id":"20210601_lovedek_strand_loter_szolnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7095f1d-d623-4c71-aac0-fcf58b05cd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_lovedek_strand_loter_szolnok","timestamp":"2021. június. 01. 20:51","title":"Lövedék repült át a szolnoki lőtérről a közeli strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet a 18 év felettiek számára ajánlja a vakcinát, két adagban, 2-4 hetes intervallummal a két oltás között.","shortLead":"A szervezet a 18 év felettiek számára ajánlja a vakcinát, két adagban, 2-4 hetes intervallummal a két oltás között.","id":"20210601_kinai_vakcina_sinovac_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c8b832-d959-4262-9e7b-025d9bd1256e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_kinai_vakcina_sinovac_who","timestamp":"2021. június. 01. 20:03","title":"Egy másik kínai vakcinát, a Sinovacot is jóváhagyta a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások szervezése, rendőri intézkedéssel való szembeszállás és csalás címén indult ellene eljárás.","shortLead":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások...","id":"20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a6e9f8-3f1b-4fed-b815-3dbdbcdefbcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","timestamp":"2021. június. 01. 20:59","title":"Nyakon szúrta magát egy fehérorosz ellenzéki aktivista a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]