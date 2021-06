Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7567962e-4bb4-43b0-b3dc-fea6eb2402d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Karbantartás miatt szünetel a portál. ","shortLead":"Karbantartás miatt szünetel a portál. ","id":"20210603_Karbantartas_magyarorszaghu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7567962e-4bb4-43b0-b3dc-fea6eb2402d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdf9b05-9a89-4147-86be-68221b09001b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_Karbantartas_magyarorszaghu","timestamp":"2021. június. 03. 14:29","title":"Szombat délutántól 12 órán át nem lesz elérhető a magyarorszag.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Gyurcsány a Fidesz utolsó reménysége. Vélemény.","shortLead":"Gyurcsány a Fidesz utolsó reménysége. Vélemény.","id":"202122_milyen_volt_boszmesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf43a80-5811-4337-b054-61f73b62fa01","keywords":null,"link":"/360/202122_milyen_volt_boszmesege","timestamp":"2021. június. 03. 14:00","title":"Tóta W.: Milyen volt böszmesége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09dac69-537f-48bb-849d-011978aa2e87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Magyar Honvédség parancsnokának jelölt Ruszin-Szendi Romulusz közölte a meghallgatásán.","shortLead":"Ezt a Magyar Honvédség parancsnokának jelölt Ruszin-Szendi Romulusz közölte a meghallgatásán.","id":"20210601_magyar_honvedseg_parancsnokhelyettes_tavozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c09dac69-537f-48bb-849d-011978aa2e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cec739-bd92-4a37-92b0-9dd27c91bd69","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_magyar_honvedseg_parancsnokhelyettes_tavozas","timestamp":"2021. június. 01. 21:48","title":"Távozik a Honvédség parancsnokhelyettese is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","shortLead":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","id":"20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f5a2c3-57a6-4d2a-8002-ebf1663e4cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","timestamp":"2021. június. 02. 07:41","title":"Új idei árfolyamcsúcsot állított be a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","shortLead":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","id":"20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e97538-ca45-425e-a845-1ec0dc770ed2","keywords":null,"link":"/elet/20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"A németek majdnem fele a járvány után is hordana maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajdu János nem erősítette meg az a sajtóértesülést, amely szerint a magát iszlamistának valló férfi a foci-Eb magyar-portugál meccsén akart volna robbantani.","shortLead":"Hajdu János nem erősítette meg az a sajtóértesülést, amely szerint a magát iszlamistának valló férfi a foci-Eb...","id":"20210602_terrorelharitasi_kozpont_iszlamista_merenylet_martirhalal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e6b0b4-36dc-46c2-b664-83e50f98c8d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_terrorelharitasi_kozpont_iszlamista_merenylet_martirhalal","timestamp":"2021. június. 02. 21:54","title":"TEK-igazgató: Mártírhalált is vállalt volna a terrortámadás tervezésével vádolt fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Biden elnök nyájimmunitást szeretne július 4-re, az Egyesült Államok nemzeti ünnepére. Ezért aztán mindent bedobnak, hogy elérjék a lakosság 70%-ának oltottságát.","shortLead":"Biden elnök nyájimmunitást szeretne július 4-re, az Egyesült Államok nemzeti ünnepére. Ezért aztán mindent bedobnak...","id":"20210603_Kapsz_egy_sort_ha_vallalod_a_vedooltast__Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2388824-b12f-4ab0-8f36-297db6838e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Kapsz_egy_sort_ha_vallalod_a_vedooltast__Amerikaban","timestamp":"2021. június. 03. 10:26","title":"Kapsz egy sört, ha vállalod a védőoltást - Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érsekvadkerti fociklub elnöki posztját éveken át betöltő vállalkozó ugyan mezőgazdasággal foglalkozik, de volt olyan a nógrádi földek nyertesei között, aki hirtelen a projektmenedzsmentről átnyergelt a gabonafélék termesztésére. ","shortLead":"Az érsekvadkerti fociklub elnöki posztját éveken át betöltő vállalkozó ugyan mezőgazdasággal foglalkozik, de volt olyan...","id":"20210603_Angyanjelentes_Nogradrol_Futballklub_elnok_is_vett_a_foldekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a66200-7432-4dde-bb73-5aab15888a21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Angyanjelentes_Nogradrol_Futballklub_elnok_is_vett_a_foldekbol","timestamp":"2021. június. 03. 10:11","title":"Ángyán-jelentés Nógrádról: a futballklub elnöke is vett a földekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]