[{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"De maga a főzés is az energiafelhasználás majdnem 5 százalékát teszi ki.","shortLead":"De maga a főzés is az energiafelhasználás majdnem 5 százalékát teszi ki.","id":"20200630_haztartasok_energia_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e40543d-4e92-4512-b478-01ff225bfe75","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_haztartasok_energia_eurostat","timestamp":"2020. június. 30. 10:15","title":"Fűtésre megy el az energiafogyasztás majdnem háromnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tartották be a koronavírus miatt hozott szabályokat egy indiai esküvőn, több tucat vendég kapta el a betegséget. A vőlegény másnap meghalt. ","shortLead":"Nem tartották be a koronavírus miatt hozott szabályokat egy indiai esküvőn, több tucat vendég kapta el a betegséget...","id":"20200701_india_eskuvo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a451c-c8b8-4a27-86ae-7b97d394de31","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_india_eskuvo_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 17:52","title":"Több mint 100 vendég kapta el a koronavírust egy indiai esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Aggasztó tendenciáról számolt be az osztrák egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Aggasztó tendenciáról számolt be az osztrák egészségügyi minisztérium.","id":"20200630_ausztria_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aecc249-4e7c-42be-8ce4-bdaea65f3fd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_ausztria_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 30. 07:08","title":"Újra nő a koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","shortLead":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","id":"20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bd338b-dfdc-477c-9ed9-6409866698ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","timestamp":"2020. június. 30. 11:37","title":"Harmadával csökkent az élelmiszer-hulladék a magyar Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e112b0-d870-4693-b6cb-c098092a014f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány, úgy tűnik, felgyorsít olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak az autóiparban. Ilyen például, hogy eltűnnek a nagy autókiállítások. ","shortLead":"A koronavírus-járvány, úgy tűnik, felgyorsít olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak az autóiparban. Ilyen...","id":"20200630_Lefujtak_a_jovo_evi_Genfi_Autoszalont_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e112b0-d870-4693-b6cb-c098092a014f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eac3aa-e399-4b87-8419-4340371d1fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Lefujtak_a_jovo_evi_Genfi_Autoszalont_is","timestamp":"2020. június. 30. 08:55","title":"Elmarad a jövő évi Genfi Autószalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megígérte, betartotta: húsz százalékkal megnövelte a Microsoft a Teams-csevegésekbe bekapcsolható résztvevők számát.","shortLead":"Megígérte, betartotta: húsz százalékkal megnövelte a Microsoft a Teams-csevegésekbe bekapcsolható résztvevők számát.","id":"20200630_microsoft_teams_hany_felhasznalo_egy_beszelgetesben_korlat_limit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5c285f-147d-426d-8daf-5b544f521fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_microsoft_teams_hany_felhasznalo_egy_beszelgetesben_korlat_limit","timestamp":"2020. június. 30. 14:03","title":"Jó hír a Microsoft Teamsről: életbe lépett a 300-as limit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy eredetileg is tervezték, június 30-án befejezték a szabadonálló felülfagyasztó hűtőgépek gyártását Jászberényben. A porszívógyártást augusztus végén fejezik be.","shortLead":"Ahogy eredetileg is tervezték, június 30-án befejezték a szabadonálló felülfagyasztó hűtőgépek gyártását Jászberényben...","id":"20200701_Electrolux_huto_Jaszbereny_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d6ff58-c889-47cf-97e4-294dbb85798c","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Electrolux_huto_Jaszbereny_gyar","timestamp":"2020. július. 01. 10:16","title":"Nem gyárt többé az Electrolux szabadonálló hűtőket Jászberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a közbeszerzési törvényt a Józsefvárosi Önkormányzat, amikor május végén hirtelen lecserélte a közétkeztetési szolgáltatót. ","shortLead":"Megsértette a közbeszerzési törvényt a Józsefvárosi Önkormányzat, amikor május végén hirtelen lecserélte...","id":"20200630_birsag_jozsefvaros_kozetkezteto_piko_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87e6619-7e43-4788-9f79-8d050ec765b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_birsag_jozsefvaros_kozetkezteto_piko_andras","timestamp":"2020. június. 30. 16:39","title":"Megbüntették Józsefvárost a közétkeztető hirtelen cseréje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]