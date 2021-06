Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai alelnök, oldalán a férjével.","shortLead":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai...","id":"20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fd762a-97be-4e89-a513-adaa8a0845f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2021. június. 13. 13:07","title":"Történelmet írt az amerikai alelnök: ő is vonult a washingtoni Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos férjénél is csak az alsó határhoz közeli ellenanyagszintet mértek.","shortLead":"Az orvos férjénél is csak az alsó határhoz közeli ellenanyagszintet mértek.","id":"20210614_merkely_bela_ellenanyag_sinopharm_kinai_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688bc97-e9cb-44cb-b21b-fac7f4ad146f","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_merkely_bela_ellenanyag_sinopharm_kinai_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 06:22","title":"Egy Sinopharmmal oltott orvos elvégezte a Merkely Béla által javasolt ellenanyagtesztet, de az is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9accfc95-cf28-48a4-b81e-7de266f3c7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstráció indult hétfő este 18 órakor a Parlament előtt, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait, hogy ne szavazzák meg \"a gyermekjogokat és szólásszabadságot sárba tipró törvénymódosítást\".","shortLead":"Demonstráció indult hétfő este 18 órakor a Parlament előtt, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait...","id":"20210614_Tuntetes_homofobtorveny_LMBTQI_Kossuth_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9accfc95-cf28-48a4-b81e-7de266f3c7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2304ab-e0ec-48e1-a046-e81add9098f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuntetes_homofobtorveny_LMBTQI_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 14. 17:53","title":"Tízezren tüntettek a Kossuth téren a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef0029-8c12-4c3e-b80c-34f3765271f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormánymédiában és kormányközeli politikusok körében napok óta téma, hogy a Clark Ádám téri virágágyást a kommunisták is meghagyták, csak a baloldali városvezetés süllyedhetett olyan mélyre, hogy lebetonozza.","shortLead":"A kormánymédiában és kormányközeli politikusok körében napok óta téma, hogy a Clark Ádám téri virágágyást a kommunisták...","id":"20210613_A_kommunistak_meghagytak_Karacsony_letarolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ef0029-8c12-4c3e-b80c-34f3765271f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb2b6c9-7c2d-4bb6-887e-62354a7ff95e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_A_kommunistak_meghagytak_Karacsony_letarolta","timestamp":"2021. június. 13. 13:27","title":"Karácsonyra fogják a lebetonozott virágágyást, pedig már Tarlós sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb9970b-98d1-4e1f-8147-fb43ae6767ba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki sem volt hosszabb ideig az ország miniszterelnöke, nagy mértékben átalakította az országot, de az is biztos, hogy Izrael még sosem volt ennyire megosztott, mint napjainkban. 