[{"available":true,"c_guid":"5c786bc2-b6e6-46ac-bdd5-104aa25f3c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leegyszerűsítve a dolgokat, a közelmúltban debütált 4-es kupé megnőtt egy picit és két extra ajtót kapott.","shortLead":"Leegyszerűsítve a dolgokat, a közelmúltban debütált 4-es kupé megnőtt egy picit és két extra ajtót kapott.","id":"20210609_itt_a_teljesen_uj_bmw_4es_gran_coupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c786bc2-b6e6-46ac-bdd5-104aa25f3c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4aab1d-f821-4885-a529-3a93b80b1136","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_itt_a_teljesen_uj_bmw_4es_gran_coupe","timestamp":"2021. június. 09. 07:09","title":"Itt a teljesen új BMW 4-es Gran Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legkevésbé élhető város ezúttal is Damaszkusz lett.","shortLead":"A legkevésbé élhető város ezúttal is Damaszkusz lett.","id":"20210609_auckland_a_vilag_legelhetobb_varosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617ffd90-11fc-44bd-8334-5de3ed680990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_auckland_a_vilag_legelhetobb_varosa","timestamp":"2021. június. 09. 13:55","title":"Elemzők szerint Auckland a világ legélhetőbb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta, a körülményekről szinte semmit sem tudni.","shortLead":"Két állami megrendelésekkel kitömött családi vállalkozás részvényesei közül tűnt el Kelemen Beatrix tavaly ősz óta...","id":"20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e749c85c-3083-497e-85c7-3cb1dd6fa712","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_meszarosne_kelemen_beatrix_szazmilliardos_cegvagyon_eltunt","timestamp":"2021. június. 07. 20:29","title":"Mészáros volt felesége 130 milliárdos cégvagyontól válhatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külső gazdasági társaságot bízhat meg a feladattal a kormány egy törvénymódosítás nyomán. Az eredmény a Népszava szerint hasonló lehet ahhoz, mint amit az egyetemek alapítványi kiszervezése jelent a felsőoktatásnak.\r

\r

","shortLead":"Külső gazdasági társaságot bízhat meg a feladattal a kormány egy törvénymódosítás nyomán. Az eredmény a Népszava...","id":"20210609_iskolai_tankonyvek_torvenymodositas_kello_kulso_gazdasagi_tarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f882212-e695-4fa3-b3c3-0bfe06837f89","keywords":null,"link":"/kkv/20210609_iskolai_tankonyvek_torvenymodositas_kello_kulso_gazdasagi_tarsasag","timestamp":"2021. június. 09. 07:05","title":"Az iskolai tankönyvrendelést is kiszervezheti a kormány az állam kezéből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúrián folytatódik a Tiborcz-adó elnevezése miatti per Karácsony Gergely és Tiborcz István között. A főpolgármester azt ígérte, hogy a legdrágább ingatlanok tulajdonosaitól beszedik ezt az adót, Schiffer András pedig, aki Karácsonyt képviseli az eljárásban, a hvg.hu-nak elmondta, a bíróság szerint is közszereplő a miniszterelnök veje, a róla elnevezni kívánt adónem pedig közügy.","shortLead":"A Kúrián folytatódik a Tiborcz-adó elnevezése miatti per Karácsony Gergely és Tiborcz István között. A főpolgármester...","id":"20210608_Karacsony_Tiborcz_Schiffer_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e29174-85ad-431a-9bb0-8a4c5fbd9530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_Karacsony_Tiborcz_Schiffer_birosag","timestamp":"2021. június. 08. 16:17","title":"Karácsony Gergely: Tiborcz István nem győzött a bíróságon, csak döntetlenre mentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A folyószámlahitel a likviditás megőrzésére szolgál majd jövő tavasszal. A cég tavalyi beszámolója 6,6 milliárdos veszteséget mutat: nagyot nőtt a bérköltség és a szolgáltatási díjak is.","shortLead":"A folyószámlahitel a likviditás megőrzésére szolgál majd jövő tavasszal. A cég tavalyi beszámolója 6,6 milliárdos...","id":"20210608_BKV_2020as_veszteseg_jarvanyhelyzet_folyoszamlahitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3af8f5-108c-4054-88a6-80972b0a21db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_BKV_2020as_veszteseg_jarvanyhelyzet_folyoszamlahitel","timestamp":"2021. június. 08. 17:52","title":"Közel megduplázta veszteségét a járvány alatt a BKV, jövőre ötmilliárdos hitelt venne fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","shortLead":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","id":"20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f3db91-9299-4e51-a167-b428cb0bf2e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","timestamp":"2021. június. 08. 15:05","title":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólólemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott katolikus püspök szerint annak kell örülni, hogy egyáltalán eljön az egyházfő Budapestre.

","shortLead":"A nyugalmazott katolikus püspök szerint annak kell örülni, hogy egyáltalán eljön az egyházfő Budapestre.

","id":"20210608_ferenc_papa_latogatas_budapest_orban_viktor_ader_janos_beer_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423dceac-0146-4a6d-a496-f21293d821eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_ferenc_papa_latogatas_budapest_orban_viktor_ader_janos_beer_miklos","timestamp":"2021. június. 08. 18:16","title":"Beer Miklós: Nem szabad politikai felhangot adni a pápalátogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]