Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár maga a Spotify is ad néhány rendezési elvet, az alábbi szolgáltatás jóval sokoldalúbb ennél, számos paramétert kínál a lejátszási listák rendezéséhez.","shortLead":"Bár maga a Spotify is ad néhány rendezési elvet, az alábbi szolgáltatás jóval sokoldalúbb ennél, számos paramétert...","id":"20210613_spotify_lejatszasi_listak_kibovitett_rendezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60722363-452e-417d-b6d6-49f5011c52f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_spotify_lejatszasi_listak_kibovitett_rendezes","timestamp":"2021. június. 13. 08:03","title":"Ha Spotifyon hallgat zenét, ismerje meg ezt a kis trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott a görögországi Leszbosz szigetén található Mória menekülttáborban, amely ezután porig égett.","shortLead":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott...","id":"20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812ec59c-6da9-4dac-a6a0-3bccf62d0b42","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","timestamp":"2021. június. 12. 18:10","title":"Súlyos börtönbüntetést kaptak a leszboszi menekülttábor felgyújtói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a249f0-2146-4800-9c6f-62b630a167b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Óvás! Egyesület alapítója, elnöke vasárnap hajnalban halt meg. ","shortLead":"Az Óvás! Egyesület alapítója, elnöke vasárnap hajnalban halt meg. ","id":"20210614_Meghalt_Perczel_Anna_epiteszurbanista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a249f0-2146-4800-9c6f-62b630a167b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221050bd-515e-4805-affe-0d5e4b06c0c8","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Meghalt_Perczel_Anna_epiteszurbanista","timestamp":"2021. június. 14. 10:51","title":"Meghalt Perczel Anna építész-urbanista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthonában legalábbis. A jelenségnek több oka is van, köztük az életkor és a vagyoni helyzet.","shortLead":"Az otthonában legalábbis. A jelenségnek több oka is van, köztük az életkor és a vagyoni helyzet.","id":"20210614_nmhh_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba9209-0deb-457e-82f7-20abee43b88e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_nmhh_internet","timestamp":"2021. június. 14. 11:47","title":"Másfél millió magyar még mindig nem internetezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elkészült törvényjavaslat szerint ezek sokkal elrettentőbbek lennének, mint a dobozra nyomott üzenetek.","shortLead":"Egy elkészült törvényjavaslat szerint ezek sokkal elrettentőbbek lennének, mint a dobozra nyomott üzenetek.","id":"20210614_Szalankent_is_nyomnanak_cigire_elrettento_feliratokat_a_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf85439-fbc7-478b-a990-22dfcbadef4a","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Szalankent_is_nyomnanak_cigire_elrettento_feliratokat_a_britek","timestamp":"2021. június. 14. 09:25","title":"Minden szál cigire elrettentő feliratokat raknának a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","shortLead":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","id":"20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f0879-c8a6-4381-b611-2e79d36a961c","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","timestamp":"2021. június. 13. 13:16","title":"Cristiano Ronaldo Eriksennek: Maradj erős!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elődjétől eltérően ebben a sportos SUV-ban már nem dízelmotor található.","shortLead":"Elődjétől eltérően ebben a sportos SUV-ban már nem dízelmotor található.","id":"20210614_magyarorszagon_a_245_loeros_uj_skoda_kodiaq_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862fd84a-83cf-40bb-9d69-b1405fd811eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ec908-5bfe-4589-9513-f8c41e85a855","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_magyarorszagon_a_245_loeros_uj_skoda_kodiaq_rs","timestamp":"2021. június. 14. 06:41","title":"Magyarországon a 245 lóerős új Skoda Kodiaq RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb24789d-a7a2-4b0f-93b6-6a1577270054","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Komoly stressz és szorongás veszélyezteti a szurkolókat, ha túlzottan egynek érzik magukat kedvenc játékosukkal vagy csapatukkal – derül ki egyre több tanulmányból. Az adatok azt mutatják, mindkét nem szurkolóit elkapja a sportszenvedély.","shortLead":"Komoly stressz és szorongás veszélyezteti a szurkolókat, ha túlzottan egynek érzik magukat kedvenc játékosukkal vagy...","id":"202123__a_foci_es_aszorongas__fizikai_tunetek__nok_is_veszelyben__ulo_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb24789d-a7a2-4b0f-93b6-6a1577270054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d64aba3-4290-45d2-ade9-01d38ffc341d","keywords":null,"link":"/360/202123__a_foci_es_aszorongas__fizikai_tunetek__nok_is_veszelyben__ulo_munka","timestamp":"2021. június. 12. 16:00","title":"Kikapott a csapata? Vigyázzon, rámehet az egészsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]