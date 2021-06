Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","shortLead":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","id":"20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a996866-65eb-4e98-a425-b96f10278f68","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","timestamp":"2021. június. 14. 15:59","title":"Tűz ütött ki egy budapesti börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d2a710-e3f9-4ba1-9368-da28fedf0198","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egész jelenet annyira szabályszerű, mintha a kocsi találta volna ki, hogy így \"lép le\" a parkolóból. ","shortLead":"Az egész jelenet annyira szabályszerű, mintha a kocsi találta volna ki, hogy így \"lép le\" a parkolóból. ","id":"20210614_Tengeralattjarokent_merult_el_egy_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5d2a710-e3f9-4ba1-9368-da28fedf0198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce49c14-117d-446f-bb6d-9747bf38b883","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Tengeralattjarokent_merult_el_egy_auto","timestamp":"2021. június. 14. 10:43","title":"Tengeralattjáróként merült alá egy autó egy utcai kráterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja Intézet igazgatója közben arról beszélt, hogy a koronavírus egyedi változatai alakultak ki Oroszországban, köztük Moszkvában.","shortLead":"A Szputnyik V-t kidolgozó állami Gamaleja Intézet igazgatója közben arról beszélt, hogy a koronavírus egyedi változatai...","id":"20210614_oroszorszag_lakas_auto_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7882fdbd-f07b-4580-b24a-0dc6a35f88bf","keywords":null,"link":"/elet/20210614_oroszorszag_lakas_auto_vakcina_oltas","timestamp":"2021. június. 14. 06:45","title":"Oroszországban lakást és autót nyerhet az, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik laptopszerviz egy olyan kérdőívet tett közzé a weboldalán, amely segít felmérni, hogy mi lehet a baja a számítógépünknek, és tanácsot is ad, hogy miként lehet azt házilag orvosolni, ha valójában nem is igazán hiba a hiba.","shortLead":"Az egyik laptopszerviz egy olyan kérdőívet tett közzé a weboldalán, amely segít felmérni, hogy mi lehet a baja...","id":"20210614_szamitogep_lapop_laptopszerviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1cdcf0-de22-4970-bda7-b958da8428d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_szamitogep_lapop_laptopszerviz","timestamp":"2021. június. 14. 08:03","title":"Valami gond van a számítógépével? Ezen az oldalon megtudhatja, mi lehet a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Tóth Csaba az ellene felhozott vádakat érdemben tudja majd cáfolni az előválasztáson. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Tóth Csaba az ellene felhozott vádakat érdemben tudja majd cáfolni az előválasztáson. ","id":"20210613_Karacsony_Gergely_Toth_Csaba_Zuglo_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9612b2bb-2a1c-441c-82c3-54daff0516e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d66c7d-304d-4e02-8871-c7ad3a517041","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Karacsony_Gergely_Toth_Csaba_Zuglo_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 13. 20:57","title":"Karácsony Gergely a Tóth Csaba-ügyet a múlt részének tekinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e606af06-9674-4ac1-9f60-f598d4dd9bc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználók és fejlesztők számában is gyors terjedést mutat a HarmonyOS. Ez az az operációs rendszer, amelyre a következő hónapokban fokozatosan átáll Androidról a Huawei.","shortLead":"Felhasználók és fejlesztők számában is gyors terjedést mutat a HarmonyOS. Ez az az operációs rendszer, amelyre...","id":"20210614_huawei_harmonyos_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e606af06-9674-4ac1-9f60-f598d4dd9bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee945c-b1e3-4ded-8df1-ebdb10a28b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_huawei_harmonyos_szamok","timestamp":"2021. június. 14. 09:03","title":"Berobbant a Huawei új rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc960170-9737-47a2-bb47-582dd23fa06c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bukáshatáron állóknak segíthet a szóbeli, illetve az írásbelikről önhibájukon kívül távolmaradók pótolhatnak.","shortLead":"A bukáshatáron állóknak segíthet a szóbeli, illetve az írásbelikről önhibájukon kívül távolmaradók pótolhatnak.","id":"20210614_Ma_kezdodnek_a_szobeli_erettsegik_igaz_iden_ez_nem_sok_diakot_erint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc960170-9737-47a2-bb47-582dd23fa06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2202f812-02b8-45c2-998d-646449dea5d1","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Ma_kezdodnek_a_szobeli_erettsegik_igaz_iden_ez_nem_sok_diakot_erint","timestamp":"2021. június. 14. 09:39","title":"Ma kezdődnek a szóbeli érettségik, igaz, idén ez nem sok diákot érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán labdarúgót további vizsgálatokra benn tartják. ","shortLead":"A dán labdarúgót további vizsgálatokra benn tartják. ","id":"20210613_christian_eriksen_korhaz_uzenet_foci_eb_dan_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed3965-d684-401f-89f2-4a81d31ba198","keywords":null,"link":"/elet/20210613_christian_eriksen_korhaz_uzenet_foci_eb_dan_valogatott","timestamp":"2021. június. 13. 12:56","title":"Üzent a kórházból Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]