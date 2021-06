Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hegyi Barbara, Márkus Luca, Antóci Dorottya, Kern András és Vörös Róbert mellett az igazgató, Rudolf Péter munkáját is díjjal ismerték el. Az új évadban Kovács Patrícia, Nagy-Kálózy Eszter, Bölkény Balázs, Orosz Ákos és Stohl András szerződik a Vígszínházhoz.\r

\r

","shortLead":"Hegyi Barbara, Márkus Luca, Antóci Dorottya, Kern András és Vörös Róbert mellett az igazgató, Rudolf Péter munkáját is...","id":"20210614_Dijat_kapott_Rudolf_Peter_is_a_Vigszinhaz_evadzarojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a07376-3a31-47a7-8ebd-fa22da0112f5","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Dijat_kapott_Rudolf_Peter_is_a_Vigszinhaz_evadzarojan","timestamp":"2021. június. 14. 10:03","title":"Stohl András újra a Vígszínházhoz szerződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc960170-9737-47a2-bb47-582dd23fa06c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bukáshatáron állóknak segíthet a szóbeli, illetve az írásbelikről önhibájukon kívül távolmaradók pótolhatnak.","shortLead":"A bukáshatáron állóknak segíthet a szóbeli, illetve az írásbelikről önhibájukon kívül távolmaradók pótolhatnak.","id":"20210614_Ma_kezdodnek_a_szobeli_erettsegik_igaz_iden_ez_nem_sok_diakot_erint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc960170-9737-47a2-bb47-582dd23fa06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2202f812-02b8-45c2-998d-646449dea5d1","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Ma_kezdodnek_a_szobeli_erettsegik_igaz_iden_ez_nem_sok_diakot_erint","timestamp":"2021. június. 14. 09:39","title":"Ma kezdődnek a szóbeli érettségik, igaz, idén ez nem sok diákot érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt szükség tüdőtranszplantációra, most a rehabilitáció következik Bányai Gábornál.","shortLead":"Nem volt szükség tüdőtranszplantációra, most a rehabilitáció következik Bányai Gábornál.","id":"20210614_banyai_gabor_gyogyulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ee870-b9b4-41c9-b082-21a67113faa0","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_banyai_gabor_gyogyulas","timestamp":"2021. június. 14. 19:04","title":"111 nap kórház után meggyógyult a koronavírusos fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","shortLead":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","id":"20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0ad4c0-594d-4354-bd6c-93d05874197c","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","timestamp":"2021. június. 15. 13:46","title":"„Igyatok vizet!” – mondta Ronaldo, miután látványosan eltüntetett két Coca-Colát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Komoly összegben vállalna garanciát a költségvetés.","shortLead":"Komoly összegben vállalna garanciát a költségvetés.","id":"20210614_Belenyulna_a_vallalati_hitelezesbe_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a3f5bf-5d14-4b3b-8299-6a44caf03ec0","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_Belenyulna_a_vallalati_hitelezesbe_az_allam","timestamp":"2021. június. 14. 13:44","title":"Belenyúlna a vállalati hitelezésbe az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldal egy instagramos reklámban szerette volna felhasználni a Pink Floyd egyik népszerű dalát, de olyan választ kaptak, amire egyáltalán nem számítottak.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldal egy instagramos reklámban szerette volna felhasználni a Pink Floyd egyik népszerű dalát...","id":"20210615_mark_zuckerberg_facebook_instagram_hirdetes_reklam_pink_floyd_dal_roger_waters","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1721c606-61c0-4738-af1d-67282081b98f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_mark_zuckerberg_facebook_instagram_hirdetes_reklam_pink_floyd_dal_roger_waters","timestamp":"2021. június. 15. 10:42","title":"„B***d meg, Zuckerberg!” – Roger Waters kiakadt, és átkozza a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d00d21-3827-48fd-98bc-7489f4335b25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év eleji logisztikai áremelkedés és konténerhiány után most a kínai kikötőzárások okoznak súlyos problémákat, a hatásokat Magyarországon is lehet érezni.","shortLead":"Az év eleji logisztikai áremelkedés és konténerhiány után most a kínai kikötőzárások okoznak súlyos problémákat...","id":"20210616_aruszallitas_logisztika_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91d00d21-3827-48fd-98bc-7489f4335b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c62cdf-532f-4e6d-a94f-a7d2525bd94d","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_aruszallitas_logisztika_kina","timestamp":"2021. június. 16. 07:40","title":"Még karácsonykor is érezhetjük, mekkora most a zavar a tengeri áruszállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","shortLead":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","id":"20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e40661-f2b5-4433-9c90-f2b25a7489bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","timestamp":"2021. június. 16. 06:19","title":"Légi csapásokkal válaszolt Izrael a Hamász gyújtóléggömbjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]