[{"available":true,"c_guid":"22e91dfe-e585-45ef-a872-0b08433d935a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azután került Németországba, hogy nem írta alá az új egészségügyi jogviszony alapján készült munkaszerződését.","shortLead":"A nő azután került Németországba, hogy nem írta alá az új egészségügyi jogviszony alapján készült munkaszerződését.","id":"20210617_nemetorszag_apolono_egeszsegugy_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22e91dfe-e585-45ef-a872-0b08433d935a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f839c2ef-eda5-400b-abb2-99f4cad26ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_nemetorszag_apolono_egeszsegugy_jogviszony","timestamp":"2021. június. 17. 20:22","title":"Egy Németországban dolgozó magyar ápolónő szerint odaát több időt jut a betegre és nincs eszközhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aadf8d8-4c61-4583-8895-db0e1bda54a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy a szupersportos M2-be ne lehetne gázolajos erőforrást szerelni?","shortLead":"Ki mondta, hogy a szupersportos M2-be ne lehetne gázolajos erőforrást szerelni?","id":"20210616_3_turboval_megfujt_dizelmotor_a_bmw_m2_50dben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aadf8d8-4c61-4583-8895-db0e1bda54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb81e209-b5d2-4598-a6ec-638ec43a28e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_3_turboval_megfujt_dizelmotor_a_bmw_m2_50dben__video","timestamp":"2021. június. 16. 09:25","title":"3 turbóval megfújt dízelmotor a BMW M2 50d-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisebb fogyasztás és az alacsonyabb környezetterhelés is egyre inkább megjelenik a döntési szempontok között, amikor valaki arról határoz, hogy nem csak normál benzint vagy dízelt tankol. ","shortLead":"A kisebb fogyasztás és az alacsonyabb környezetterhelés is egyre inkább megjelenik a döntési szempontok között, amikor...","id":"20210617_autosok_soforok_premium_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a91be4c-22b3-4662-9afb-0eb7e07145e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_autosok_soforok_premium_uzemanyag","timestamp":"2021. június. 18. 08:05","title":"Az autósok fele rászokott a prémium üzemanyagokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a547464-24a6-42e7-9700-47996a461bac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legtöbb tanár semmit nem kapott pedagógusnapra, sokan megalázó és abszurd „jutalmakról” számoltak be a PDSZ felmérésében. A szakszervezet nem is jutalmat, hanem tisztességet béreket követel.\r

\r

","shortLead":"A legtöbb tanár semmit nem kapott pedagógusnapra, sokan megalázó és abszurd „jutalmakról” számoltak be a PDSZ...","id":"20210617_Ez_nem_jutalom_megalazas__igy_jutalmaztak_a_tanarokat_pedagogusnapon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a547464-24a6-42e7-9700-47996a461bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af05f50-b0ce-4630-8637-deaeb5671cab","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Ez_nem_jutalom_megalazas__igy_jutalmaztak_a_tanarokat_pedagogusnapon","timestamp":"2021. június. 17. 12:27","title":"„Ez nem jutalom, megalázás” – így jutalmazták a tanárokat pedagógusnapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jegyet is lehet már venni a buszsofőröktől.","shortLead":"Jegyet is lehet már venni a buszsofőröktől.","id":"20210617_koronavirus_jarvany_bkk_elso_ules_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23ae3e5-6848-4a9b-9a2a-26b6f1d42d21","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_koronavirus_jarvany_bkk_elso_ules_tomegkozlekedes","timestamp":"2021. június. 17. 10:16","title":"Visszavonta az egyik járványügyi intézkedést a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai ügyekért felelős államminiszter szerint a törvény újabb súlyos állami diszkriminációt jelent az LMBTQ emberekkel szemben Magyarországon, és nem egyeztethető össze az Európai Unió alapvető értékeivel.\r

","shortLead":"Az európai ügyekért felelős államminiszter szerint a törvény újabb súlyos állami diszkriminációt jelent az LMBTQ...","id":"20210617_nemet_kormany_pedofilellenes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470ec60b-dc59-4b89-b7f0-c6595d95865d","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_nemet_kormany_pedofilellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 17. 14:57","title":"A német szövetségi kormány is elítéli a magyar melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az algoritmus úgy ítéli meg, hogy a munkavállaló nem elég boldog, akkor az ajtó zárva marad.","shortLead":"Ha az algoritmus úgy ítéli meg, hogy a munkavállaló nem elég boldog, akkor az ajtó zárva marad.","id":"20210617_kina_canon_arcfelismero_mosolygas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48080db4-37e9-4c6c-a8ab-d7fba6761391","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_canon_arcfelismero_mosolygas","timestamp":"2021. június. 17. 19:45","title":"A kínai Canon-dolgozóknak minden alkalommal mosolyogniuk kell az arcfelismerőbe, különben mehetnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is igazolják.","shortLead":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is...","id":"20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073c73e-fbb2-4c8e-9600-36f720760ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2021. június. 16. 10:51","title":"Úgy tűnik, hogy a Windows 11-nél még a telepítés is más élmény lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]