[{"available":true,"c_guid":"3f46c11a-80f7-4af7-bcd9-5c8a0b798990","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik társtettes elsőfokon öt év börtönt kapott.","shortLead":"A másik társtettes elsőfokon öt év börtönt kapott.","id":"20210621_Nyolc_ev_fegyhaz_eletveszelyes_csepeli_buszmegallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f46c11a-80f7-4af7-bcd9-5c8a0b798990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d8d73a-b892-4c95-8b27-4399e2c6cb45","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Nyolc_ev_fegyhaz_eletveszelyes_csepeli_buszmegallo","timestamp":"2021. június. 21. 10:27","title":"Nyolc év fegyházat kapott a férfi, aki életveszélyesen összevert egy utast egy csepeli buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek a jelenlegi Exynos-chipek teljesítményével. A munkához igazi nagyágyúkat igazolhat a cég.","shortLead":"A Samsung a 2019-es leállás után újraindítaná a processzormagok fejlesztését és gyártását, mert nem elégedettek...","id":"20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49553ff8-8a1f-44b2-a6a4-64c1ac2900d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_samsung_apple_amd_exynos_processzormag_fejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 08:33","title":"Erősebb processzorokat akar a Samsung, az Apple volt mérnöke érkezhet a céghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé tették, hogy a jobboldal nyeri-e a választásokat.","shortLead":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé...","id":"202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67f1753-1a9f-4af0-8de5-a503fd62645f","keywords":null,"link":"/360/202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","timestamp":"2021. június. 20. 13:30","title":"Németországban visszajöttek a meccsbe a kereszténydemokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f28e579-7cf1-48f6-a80a-02a44de656bb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kaotikus helyzetbe sodorta a járvány miatti késés és kapacitáshiány a nemzetközi tengeri fuvarozást, ami növelte a költségeket, akadályozza a világgazdasági fellendülést, és inflációt gerjeszt.","shortLead":"Kaotikus helyzetbe sodorta a járvány miatti késés és kapacitáshiány a nemzetközi tengeri fuvarozást, ami növelte...","id":"202124__globalis_teherhajozas__kesedelmek__dragulas__tengeri_kirakos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f28e579-7cf1-48f6-a80a-02a44de656bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b09ab0-815a-43f7-8e54-3971e358fae0","keywords":null,"link":"/360/202124__globalis_teherhajozas__kesedelmek__dragulas__tengeri_kirakos","timestamp":"2021. június. 22. 11:15","title":"Nem tűnik nagy dolognak a konténerhiány, de globális felfordulás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4f6846-e428-4096-b184-a3cd9f716abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ingyenes és bárki számára könnyen elérhető módszerrek kevésbé sebezhetővé válhatunk a fertőző betegségekkel, így a Covid–19-cel szemben is, sőt még az oltások is hatékonyabbak lehetnek.","shortLead":"Egy ingyenes és bárki számára könnyen elérhető módszerrek kevésbé sebezhetővé válhatunk a fertőző betegségekkel...","id":"20210622_fizikai_aktivitas_mozgas_covid_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e4f6846-e428-4096-b184-a3cd9f716abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d06118-aeef-4baf-b573-ea3b8d0c7d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_fizikai_aktivitas_mozgas_covid_ellen","timestamp":"2021. június. 22. 08:03","title":"Egyszerű, mondhatni otthoni módszerrel hatékonyabbá tehető koronavírus elleni oltás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837bcaf6-7420-487d-a01d-a873d7692d90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok a Snapchatből ismert Minihez hasonló funkcióval vértezi fel a platformját. A Jump hamarosan mindenki számára elérhető lesz.","shortLead":"A TikTok a Snapchatből ismert Minihez hasonló funkcióval vértezi fel a platformját. A Jump hamarosan mindenki számára...","id":"20210622_tiktok_video_jump_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=837bcaf6-7420-487d-a01d-a873d7692d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0a84f3-813a-4bbb-a6a8-c9cccdedddff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_tiktok_video_jump_alkalmazas","timestamp":"2021. június. 22. 08:33","title":"Új gomb kerül a TikTok-videókba, érdemes lesz rányomni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c84ecd-41fc-4634-81ff-42744482173a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Szilágyi István fia szerint egy rejtőzködő idegen végzett az édesapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Maszkot kötelező lesz viselni, hangoskodni viszont nem ajánlott.","shortLead":"Maszkot kötelező lesz viselni, hangoskodni viszont nem ajánlott.","id":"20210621_Maximum_10_ezer_japan_vehet_reszt_egy_esemenyen_a_tokioi_olimpian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95560e84-99e4-471a-a925-3f8ead54e2bc","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Maximum_10_ezer_japan_vehet_reszt_egy_esemenyen_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2021. június. 21. 11:49","title":"Maximum 10 ezer japán szurkolhat egy helyszínen a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]