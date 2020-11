Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 2,8 millió forinttal drágább az eddigi csúcsmodell GTI Clubsportnál. ","shortLead":"Az újdonság 2,8 millió forinttal drágább az eddigi csúcsmodell GTI Clubsportnál. ","id":"20201105_mindennek_a_teteje_bearaztak_a_320_loeros_volkswagen_golf_rt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29987f16-ee3f-4fbe-94dc-0feba2738b43","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_mindennek_a_teteje_bearaztak_a_320_loeros_volkswagen_golf_rt","timestamp":"2020. november. 05. 09:21","title":"Mindennek a teteje: beárazták a 320 lóerős Golf R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ccf007-659d-44a4-806a-e627e7ae67e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiterjesztett valóság segítségével rejtett el egy easter eggként emlegetett meglepetést a november 10-i eseményére szóló meghívóban.","shortLead":"Az Apple a kiterjesztett valóság segítségével rejtett el egy easter eggként emlegetett meglepetést a november 10-i...","id":"20201105_apple_meghivo_meglepetes_ar_kiterjesztett_valosag_logo_apple_silicon_macbook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ccf007-659d-44a4-806a-e627e7ae67e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a96806-9587-4ce9-a31c-54f7c01a39f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_apple_meghivo_meglepetes_ar_kiterjesztett_valosag_logo_apple_silicon_macbook","timestamp":"2020. november. 05. 10:03","title":"Eldugott egy meglepetést az Apple a meghívójában, szinte biztosan új laptopok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha szeretjük a sört, hogyan számíthatjuk ki, mennyit érdemes innunk? És vajon hogyan követhetett el egy Keyneshez hasonló közgazdász olyan elemi hibát, hogy megfosztotta magát a pezsgő lélekvidító hatásától? Részlet a Mit tenne Keynes? című könyvből.","shortLead":"Ha szeretjük a sört, hogyan számíthatjuk ki, mennyit érdemes innunk? És vajon hogyan követhetett el egy Keyneshez...","id":"20201104_Mennyit_igyon_az_ember_ha_szeret_sorozni_Kerdezzuk_meg_a_kozgazdaszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5bfbf7-6948-49d6-973d-9276fc4704c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201104_Mennyit_igyon_az_ember_ha_szeret_sorozni_Kerdezzuk_meg_a_kozgazdaszokat","timestamp":"2020. november. 04. 19:15","title":"Mennyit igyon az ember, ha szeret sörözni? Kérdezzük meg a közgazdászokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

