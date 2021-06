Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben pedig kulcsfontosságú szerep jut a robotizált logisztikai rendszereknek.","shortLead":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben...","id":"jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2a46ba-e674-4cd1-908a-d58b951d5d9a","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","timestamp":"2021. június. 21. 07:30","title":"Az automatizált logisztika már nem csak a multicégek kiváltsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"8b1f7bf4-091c-412d-a801-e29d7adf3c43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vidám perceket szerezhet az alábbi okostelefonos alkalmazás, amellyel „megszólaltathatjuk” fotóinkat.","shortLead":"Vidám perceket szerezhet az alábbi okostelefonos alkalmazás, amellyel „megszólaltathatjuk” fotóinkat.","id":"20210621_chatterpix_fenykepen_levo_szemely_megszolaltatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1f7bf4-091c-412d-a801-e29d7adf3c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc5ecaa-5011-4a4f-8015-f4a75b0a19e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_chatterpix_fenykepen_levo_szemely_megszolaltatasa","timestamp":"2021. június. 21. 12:03","title":"Így szólaltathat meg bárkit egy fényképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már 11 csapat biztosította helyét az Európa-bajnokság 16 legjobbja között. 