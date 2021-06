Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos győzelem lett vége, Anglia csoportelsőként jut tovább, Csehország csak a harmadik.","shortLead":"Az egész Eb legjobb angol játékát láthattuk az első félidőben, a második viszont büntetett. Így is sima egygólos...","id":"20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d358df0c-5f47-418f-8dc2-fde5dbaa9e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220ba652-4f02-4950-a925-5e95647a8dbe","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Anglia_45_percig_focizott_ennyi_eleg_volt_a_csehek_ellen","timestamp":"2021. június. 22. 22:53","title":"Anglia 45 percig focizott, ennyi elég volt a csehek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tulajdonos szerint a bérleti szerződések szerint járnak el.","shortLead":"A tulajdonos szerint a bérleti szerződések szerint járnak el.","id":"20210622_kilakoltatas_lovi_kobanya_berleti_dij_emeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da2df7-4f34-4bb8-99a6-3f3da6650932","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_kilakoltatas_lovi_kobanya_berleti_dij_emeles","timestamp":"2021. június. 22. 20:11","title":"Kilakoltathatnak húsz családot, mert nem fizetik a háromszorosra emelt bérleti díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

