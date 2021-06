Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a válogatott szerepléséről nyilatkozott így.","shortLead":"A műsorvezető a válogatott szerepléséről nyilatkozott így.","id":"20210624_sebestyen_balazs_foci_eb_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2495d09b-f733-4dee-b6b4-8bc93f58a80e","keywords":null,"link":"/elet/20210624_sebestyen_balazs_foci_eb_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 24. 08:11","title":"Sebestyén Balázs: Jó volt magyarnak lenni ebben a két hétben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor Facebook-oldala sem úszta meg a norvégoktól érkező szivárványos hullámot.","shortLead":"Orbán Viktor Facebook-oldala sem úszta meg a norvégoktól érkező szivárványos hullámot.","id":"20210623_szijjarto_instagram_orban_szivarvany_norvegia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ec9345-9bdb-4d68-bd86-73259989dec4","keywords":null,"link":"/elet/20210623_szijjarto_instagram_orban_szivarvany_norvegia","timestamp":"2021. június. 23. 16:27","title":"Szijjártó és Orbán posztjai alá ezrével kommentelik a szivárványszínű zászlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a7f10-aa04-445c-8baf-3e82b1fe95a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Siófok-Szabadifürdőn épült Galerius nem sokáig bizonyult jó üzletnek: átadása után nem sokkal kiderült, hogy gondok vannak az épülettel, amely mára használhatatlan lett.","shortLead":"A Siófok-Szabadifürdőn épült Galerius nem sokáig bizonyult jó üzletnek: átadása után nem sokkal kiderült, hogy gondok...","id":"20210623_Egyedulallo_probalkozasnak_indult_de_bezart_a_Balaton_parti_luxusfurdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0a7f10-aa04-445c-8baf-3e82b1fe95a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bed33a2-fe00-4e9e-827b-1d967024c17d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_Egyedulallo_probalkozasnak_indult_de_bezart_a_Balaton_parti_luxusfurdo","timestamp":"2021. június. 23. 11:51","title":"Egyedülálló próbálkozásnak indult, de bezárt a Balaton-parti luxusfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 20 éve nem volt olyan meleg, mint a napokban.","shortLead":"Majdnem 20 éve nem volt olyan meleg, mint a napokban.","id":"20210624_Pentekig_meghosszabbitottak_a_harmadfoku_hosegriadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37547dc-df47-441f-82c7-a3c277b7f189","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Pentekig_meghosszabbitottak_a_harmadfoku_hosegriadot","timestamp":"2021. június. 24. 17:10","title":"Soha ilyen meleget nem mértek még az országban, péntekig meg is hosszabbították a hőségriadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec699261-3a91-49ec-a6b3-671bcf03875c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy arra járó turista le is fotózta az ország új álompárját.","shortLead":"Egy arra járó turista le is fotózta az ország új álompárját.","id":"20210624_Meszaros_Lorinc_DelOlaszorszagban_nyaral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec699261-3a91-49ec-a6b3-671bcf03875c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216c76e6-9572-438d-9c6b-18c069584ebf","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Meszaros_Lorinc_DelOlaszorszagban_nyaral","timestamp":"2021. június. 24. 20:41","title":"Mészáros Lőrinc Dél-Olaszországban nyaral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft magyar idő szerint csütörtökön 17 órakor rántotta le a leplet az új operációs rendszeréről.","shortLead":"A Microsoft magyar idő szerint csütörtökön 17 órakor rántotta le a leplet az új operációs rendszeréről.","id":"20210624_microsoft_windows_11_bemutat_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9add5e4c-a3fb-40b0-b261-d6892b577237","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_windows_11_bemutat_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 24. 18:15","title":"Megérkezett a Windows 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38859747-8528-4797-b2bf-76d70e259a9a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság elnökének levele az első lépése lehet a kötelezettségszegési eljárásnak, amelyet a homoszexuálisok védelmében indíthat az Európai Bizottság. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének levele az első lépése lehet a kötelezettségszegési eljárásnak, amelyet a homoszexuálisok...","id":"20210623_bizottsag_level_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38859747-8528-4797-b2bf-76d70e259a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b095663-2afe-4008-9d02-d9d8b7bb2995","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_bizottsag_level_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 11:26","title":"Von der Leyen: Szégyenteljes a magyar melegellenes törvény – újabb eljárást indíthat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b994bf-ef2b-47a2-8320-1297afdc3af3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 63 éves színész kölcsönzi a hangját a Baby Boss című animáció címszereplőjének, a fim bemutatójára elég látványos, bár kevéssé gyerekbarát akciót eszeltek ki.\r

\r

","shortLead":"A 63 éves színész kölcsönzi a hangját a Baby Boss című animáció címszereplőjének, a fim bemutatójára elég látványos...","id":"20210623_Az_egesz_Baldwincsalad_oltonyben_jelent_meg_egy_premieren_meg_a_feleves_Lucia_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b994bf-ef2b-47a2-8320-1297afdc3af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e0d5fc-03b6-422f-80f4-eaeb677be95f","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Az_egesz_Baldwincsalad_oltonyben_jelent_meg_egy_premieren_meg_a_feleves_Lucia_is","timestamp":"2021. június. 23. 16:41","title":"Az egész Baldwin család öltönyben jelent meg egy premieren, még a 6 hónapos Lucia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]