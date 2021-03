Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés sem tudta megakadályozni, hogy közel kéttucatnyi államtitkár ne kapjon milliós jutalmat az előző évben.","shortLead":"A koronavírus-járvány és a gazdasági visszaesés sem tudta megakadályozni, hogy közel kéttucatnyi államtitkár ne kapjon...","id":"20210320_Millios_jutalmakat_kapott_22_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6e80bc-412f-47a3-8d12-0a7859548758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d566568-4e8a-4371-bb26-c75d117e7f47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Millios_jutalmakat_kapott_22_allamtitkar","timestamp":"2021. március. 20. 17:15","title":"Milliós jutalmakat kapott 22 államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 23-szoros válogatott labdarúgó korábban kiállt Gulácsi Péter mellett, majd több interjúban is elemezte a hazai problémákat.","shortLead":"A 23-szoros válogatott labdarúgó korábban kiállt Gulácsi Péter mellett, majd több interjúban is elemezte a hazai...","id":"20210319_hrutka_janos_spiler_kirugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac59236c-585f-47ee-8584-30b7f1e18629","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hrutka_janos_spiler_kirugas","timestamp":"2021. március. 19. 15:39","title":"Kirúgták Hrutka Jánost a Spíler TV-től ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rászállhattak az oltásellenesek.","shortLead":"Rászállhattak az oltásellenesek.","id":"20210321_Nepirtassal_vadoltak_meg_es_feljelentettek_Boldogkoi_Zsolt_professzort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ea95d-de25-4492-ab85-05bdfb0d58cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_Nepirtassal_vadoltak_meg_es_feljelentettek_Boldogkoi_Zsolt_professzort","timestamp":"2021. március. 21. 11:40","title":"Népirtással vádolták meg és feljelentették Boldogkői Zsolt professzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb08e8e-7772-4a08-a220-8bbac82034f0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Közel félmillió ember halt meg és több millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a tíz éve kitört szíriai polgárháború miatt. A harcok folytatódnak, emiatt egy egész generáció veszhet el: több mint kétmillió gyermek nem járhat iskolába évek óta, százezrek menekültek el, több mint tízezren vesztették életüket a harcok és a nélkülözések miatt.","shortLead":"Közel félmillió ember halt meg és több millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a tíz éve kitört szíriai...","id":"20210320_sziria_polgarhaboru_menekultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb08e8e-7772-4a08-a220-8bbac82034f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3c8666-6d50-47c7-95bd-2d468e61fba7","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_sziria_polgarhaboru_menekultek","timestamp":"2021. március. 20. 20:00","title":"A gyermekek szenvedik meg a legjobban a tíz élve tartó szíriai polgárháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyúlfarknyi közlemény Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére utalt.","shortLead":"A nyúlfarknyi közlemény Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére utalt.","id":"20210320_Kiallt_a_leinasozott_rezidensek_mellett_az_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c1c610-44f8-4ed0-bd10-ea27e28285e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Kiallt_a_leinasozott_rezidensek_mellett_az_orvosi_kamara","timestamp":"2021. március. 20. 11:36","title":"Kiállt a leinasozott rezidensek mellett az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem a koronavírust kapta el, jól reagál a kezelésre.","shortLead":"Nem a koronavírust kapta el, jól reagál a kezelésre.","id":"20210320_Kielegito_Torocsik_Mari_allapota_a_korhazbol_uzent_a_szinesznolegenda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490f3d5e-b842-4afe-b924-e2482d682770","keywords":null,"link":"/elet/20210320_Kielegito_Torocsik_Mari_allapota_a_korhazbol_uzent_a_szinesznolegenda","timestamp":"2021. március. 20. 11:51","title":"Kielégítő Törőcsik Mari állapota, a kórházból üzent a színésznőlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA-nál úgy gondolták, hogy ha a Deutsche Welle \"bocsánatot kért\" a Budai Várról szóló riportja miatt, akkor a műsorban megszólaló Ungvárynak is ezt kellene tennie.","shortLead":"Az MTVA-nál úgy gondolták, hogy ha a Deutsche Welle \"bocsánatot kért\" a Budai Várról szóló riportja miatt, akkor...","id":"20210319_kozmedia_Ungvary_Krisztian_bocsanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85225ec4-c23d-47e5-bec5-a43c936e211c","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_kozmedia_Ungvary_Krisztian_bocsanat","timestamp":"2021. március. 19. 17:52","title":"Felhívták a közmédiától Ungváry Krisztiánt, hogy nem akar-e bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti szavazók 57 százaléka Soros Györgyben, 22 az Unióban, 21 az USA-ban és 14 százalékuk Oroszországban lát veszélyt - írja a Népszava a Publicus Intézet felmérésére hivatkozva. ","shortLead":"A kormánypárti szavazók 57 százaléka Soros Györgyben, 22 az Unióban, 21 az USA-ban és 14 százalékuk Oroszországban lát...","id":"20210320_Sokkal_nagyobb_veszelyt_latnak_a_fideszes_szavazok_Sorosban_mint_Putyinban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afa63c5-d6af-424d-ae87-d6e67446e0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Sokkal_nagyobb_veszelyt_latnak_a_fideszes_szavazok_Sorosban_mint_Putyinban","timestamp":"2021. március. 20. 08:15","title":"Sokkal nagyobb veszélyt látnak a fideszes szavazók Sorosban, mint Putyinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]