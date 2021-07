Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máltai és ír lapok is visszautasították a magyar kormány egész oldalas hirdetését, és meg is írták, hogy miért. ","shortLead":"Máltai és ír lapok is visszautasították a magyar kormány egész oldalas hirdetését, és meg is írták, hogy miért. ","id":"20210701_Propaganda_hirdetes_interju_Orban_sved_lap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ef3f6-9e2a-43bf-a943-d7be9a3730b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Propaganda_hirdetes_interju_Orban_sved_lap","timestamp":"2021. július. 01. 13:04","title":"Orbántól a propagandahirdetés helyett interjút kért egy svéd lap, hát nem kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","id":"20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f7a67a-5e90-4fb1-bbc4-a56a54224e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","timestamp":"2021. július. 01. 09:10","title":"Szivárványos zászlót vittek Orbánnak, nem vette át a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","shortLead":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","id":"20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7698595-ef8b-4260-83b9-188bdc3ee36f","keywords":null,"link":"/elet/20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","timestamp":"2021. július. 01. 18:01","title":"Harry és Vilmos herceg félretette a sértettségét, és felavatta Diana hercegnő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","shortLead":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","id":"20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1982d88-ab31-4733-ba32-c942ab352754","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. július. 01. 12:22","title":"Amerika büszke a bevándorló Karikó Katalinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","shortLead":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","id":"20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ca388-09bf-4139-955d-dee3028698eb","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","timestamp":"2021. június. 30. 17:27","title":"Elviheti a Swiss légitársaság a mémmé vált svájci szurkolót a szentpétervári negyeddöntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7991c3c-3f45-46e4-92d0-715dff682892","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felcsúti milliárdos meglepően választékos interjút adott nemrég az Indexnek, a Duma Aktuál most megszerezte az eredeti változatot. Litkai Gergely pedig tolmácsként fordít Lorenzóról magyarra. Az is kiderül, hogy mitől volt ennyire kisimult a fotókon a vállalkozó. ","shortLead":"A felcsúti milliárdos meglepően választékos interjút adott nemrég az Indexnek, a Duma Aktuál most megszerezte...","id":"20210630_Duma_Aktual_Meszarosinterju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7991c3c-3f45-46e4-92d0-715dff682892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b21775-c088-4dfc-bb21-74ce78b5e043","keywords":null,"link":"/360/20210630_Duma_Aktual_Meszarosinterju","timestamp":"2021. június. 30. 19:00","title":"A pénz számolva jó, az asszony meg, ha Andrea – Mészáros Lőrinc-interjú a Duma Aktuál tolmácsolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az app ezzel végre megfelel az uniós vakcinaigazolványok egy fontos kritériumának.","shortLead":"Az app ezzel végre megfelel az uniós vakcinaigazolványok egy fontos kritériumának.","id":"20210630_vedettsegi_app_europai_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9518f50-7dab-4b1d-aa2f-b17542941928","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_vedettsegi_app_europai_igazolvany","timestamp":"2021. június. 30. 17:11","title":"Frissítették a digitális Covid-igazolványt, már mutatja a kapott vakcina típusát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar versenyző pénteken egyesben a kilencedik kiemelt Diego Schwartzmannal játszik.","shortLead":"A magyar versenyző pénteken egyesben a kilencedik kiemelt Diego Schwartzmannal játszik.","id":"20210701_wimbledon_fucsovics_marton_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29fdf81-2c2d-4a45-8941-131ec70f5442","keywords":null,"link":"/sport/20210701_wimbledon_fucsovics_marton_tenisz","timestamp":"2021. július. 01. 20:45","title":"Wimbledon: Fucsovics továbbjutott párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]