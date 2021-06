Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","shortLead":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","id":"20210626_Pride_megnyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f8e0f-0ecc-436d-9000-666480297f92","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pride_megnyito","timestamp":"2021. június. 26. 21:20","title":"Fliegauf Bence üzenete a Pride-on: A hatalomnak új bűnbakokra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több holland drukker is konfliktusba került a rendezőkkel.","shortLead":"Több holland drukker is konfliktusba került a rendezőkkel.","id":"20210627_UEFA_szivarvanyos_zaszlok_Puskas_Arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056d7ec-2571-4486-ba54-f69821cb24d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_UEFA_szivarvanyos_zaszlok_Puskas_Arena","timestamp":"2021. június. 27. 17:15","title":"A holland sajtó szerint kitiltja az UEFA a szivárványos zászlókat a Puskás Arénából és a szurkolói zónából, az UEFA cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8dad37-0923-461e-b605-c4e581f7a32b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Orosz Nagydíj Szocsiból Szentpétervárra költözik.","shortLead":"A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Orosz Nagydíj Szocsiból Szentpétervárra költözik.","id":"20210626_Szentpetervarra_koltozik_2023ban_a_Forma_1es_Orosz_Nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e8dad37-0923-461e-b605-c4e581f7a32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e30c94-68d3-4445-bb78-d8f755c41400","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Szentpetervarra_koltozik_2023ban_a_Forma_1es_Orosz_Nagydij","timestamp":"2021. június. 26. 11:28","title":"Szentpétervárra költözik 2023-ban a Forma 1-es Orosz Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fd6b96-8f90-46c5-a3cb-e5525b22e788","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dolmányos varjakat, szarkákat a vadásztársaságok próbálják megtizedelni az RTL riportja szerint. ","shortLead":"A Dolmányos varjakat, szarkákat a vadásztársaságok próbálják megtizedelni az RTL riportja szerint. ","id":"20210626_Nagy_melegben_hagytak_elpusztulni_a_befogott_allatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8fd6b96-8f90-46c5-a3cb-e5525b22e788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364db212-49d1-4fe5-bb60-505a479073ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Nagy_melegben_hagytak_elpusztulni_a_befogott_allatokat","timestamp":"2021. június. 26. 20:57","title":"Magára hagyták a nagy hőségben a befogott madárakat, néhány el is pusztult Dócnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e345f50-e5dc-4bea-93d4-07d33ebf5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két nap szünet után ismét a foci kerül a főszerepbe. Dánia kiütéssel verte a walesi válogatottat, kövesse velünk az olasz-osztrák mérkőzést is!","shortLead":"Két nap szünet után ismét a foci kerül a főszerepbe. Dánia kiütéssel verte a walesi válogatottat, kövesse velünk...","id":"20210626_Folytatodik_az_Eb_este_palyan_az_olaszok__a_nap_esemenyei_egy_helyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e345f50-e5dc-4bea-93d4-07d33ebf5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf47ea-fa73-44f3-83a9-97646903aa61","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Folytatodik_az_Eb_este_palyan_az_olaszok__a_nap_esemenyei_egy_helyen","timestamp":"2021. június. 26. 09:45","title":"Nagy nehezen győztek az olaszok, könnyedén a dánok - ez volt a szombati nap az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32811a90-570e-44f6-a529-878faa06c657","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig a vendégek töltötték ki a regisztrációs lapokat, a jövőben egy leolvasó eszközzel a szállásadóknak le is kell másolni a fényképes igazolványokat.","shortLead":"Eddig a vendégek töltötték ki a regisztrációs lapokat, a jövőben egy leolvasó eszközzel a szállásadóknak le is kell...","id":"20210626_Haborognak_a_szallodasok_hogy_igazoltatni_kell_majd_a_vendegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32811a90-570e-44f6-a529-878faa06c657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8323d-6f62-4bc6-b1e9-7d33bf46c4bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Haborognak_a_szallodasok_hogy_igazoltatni_kell_majd_a_vendegeket","timestamp":"2021. június. 26. 14:38","title":"Háborognak a szállodások, hogy „igazoltatniuk” kell majd a vendégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre modernebb háztartási eszközöket dobnak piacra a gyártók, ez azonban csak egy dolog. Használhatunk úgy egy vadonatúj háztartási eszközt is, hogy összességében több energiát fogyasszon, mint egy régi. Tippjeink arra, hogyan használjuk valóban környezettudatosan a hűtőt, a mosógépet vagy éppen a kezünket.","shortLead":"Egyre modernebb háztartási eszközöket dobnak piacra a gyártók, ez azonban csak egy dolog. Használhatunk...","id":"20210627_haztartasi_eszkozos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b019ce9f-04c9-47da-bc60-d8ae8159ad08","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_haztartasi_eszkozos","timestamp":"2021. június. 27. 14:00","title":"Zakatoló hűtő, túlmosott ruhák - hogyan használjuk tényleg energiatakarékosan a háztartási gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíznapos karantén vár rá.","shortLead":"Tíznapos karantén vár rá.","id":"20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0405b5-49dd-4f1e-8a62-bf1fc7c9bb1f","keywords":null,"link":"/sport/20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","timestamp":"2021. június. 27. 10:10","title":"Perisic nem léphet pályára: koronavírusos a horvátok csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]