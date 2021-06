Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09d3f7cd-4d1f-45a6-9baf-bfe7c963548e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző vb-döntő mindkét résztvevője pályára lép ma. Az Európa-bajnokság legnagyobb esélyesei között emlegetett francia csapat Svájccal találkozik a nyolcaddöntőben, a horvát válogatott pedig a gyatrán kezdő, de az utolsó csoportmeccsen parádézó spanyolokkal találkoznak. Itt követjük a nap eseményeit.","shortLead":"Az előző vb-döntő mindkét résztvevője pályára lép ma. Az Európa-bajnokság legnagyobb esélyesei között emlegetett...","id":"20210628_Horvatspanyol_es_franciasvajci_meccsekkel_folytatodnak_a_nyolcaddontok__percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09d3f7cd-4d1f-45a6-9baf-bfe7c963548e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd7f09e-81f6-4a42-87a4-6858b61a603b","keywords":null,"link":"/sport/20210628_Horvatspanyol_es_franciasvajci_meccsekkel_folytatodnak_a_nyolcaddontok__percrol_percre","timestamp":"2021. június. 28. 11:00","title":"Franciaország–Svájc ÉLŐ – percről percre a foci-Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében megvalósuló kezdeményezésben először harminc operátor dolgozik, a szolgáltatás török nyelven is elérhető. Tervben van a bosnyák, szerb és horvát verzió is.



