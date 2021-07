Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte a Wigner Fizikai Kutatóközpont. Ezzel újabb hiányzó láncszemmel egészítette ki az extrém kozmikus jelenségekről alkotott ismereteinket a gravitációs hullámok detektálására létrejött, az észlelést végző LIGO-Virgo-KAGRA együttműködés, amelyben három magyar kutatócsoport is részt vesz.","shortLead":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte...","id":"20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e0a1da-e173-4dc6-8289-32c7ea422d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","timestamp":"2021. június. 30. 12:03","title":"Sosem látott jelenséget kaptak el a csillagászok: összeolvadt egy fekete lyuk és egy neutroncsillag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több magyar használja a közösségi médiát, mint az EU más helyein élők, a járvány hatására csak annyira ugrott meg az online vásárlások népszerűsége, hogy az európai középmezőnybe felkapaszkodtunk, az adatvédelemmel pedig a többség még mindig nem foglalkozik – olvasható ki a KSH friss elemzéséből.","shortLead":"Sokkal több magyar használja a közösségi médiát, mint az EU más helyein élők, a járvány hatására csak annyira ugrott...","id":"20210630_KSH_internet_adatvedelem_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44092eca-d389-422f-89a5-cea213122472","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_KSH_internet_adatvedelem_vasarlas","timestamp":"2021. június. 30. 15:45","title":"KSH: A magyar internetezők több mint fele semmit nem tesz a személyes adatai védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint így nehéz lesz a kormánypártiaknak bizonyítania, hogy ő csak egy szemüveges budapesti.","shortLead":"A főpolgármester szerint így nehéz lesz a kormánypártiaknak bizonyítania, hogy ő csak egy szemüveges budapesti.","id":"20210629_karacsony_mehlegelo_fidelitas_nyirtass","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbe9c85-61c0-4e91-97e2-7647c9f89477","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_karacsony_mehlegelo_fidelitas_nyirtass","timestamp":"2021. június. 29. 17:07","title":"Karácsony a Fidelitasnak: Ha nálunk, Nyírtasson így kaszált volna valaki, bottal kergetik a határig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f8aea6-dc58-48fe-affd-3d4f0ececa09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül egy tejszínhabos kávéval támasztották ki a felbecsülhetetlen értékű képet.","shortLead":"Végül egy tejszínhabos kávéval támasztották ki a felbecsülhetetlen értékű képet.","id":"20210630_picasso_noi_fej_leejtettek_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f8aea6-dc58-48fe-affd-3d4f0ececa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409b0c94-7b81-441d-bea2-f67525840f5d","keywords":null,"link":"/elet/20210630_picasso_noi_fej_leejtettek_a_rendorok","timestamp":"2021. június. 30. 15:28","title":"A görög rendőrök leejtették a Picasso-festményt a visszaszerzést ünneplő sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatar vet véget a hőségnek.","shortLead":"Zivatar vet véget a hőségnek.","id":"20210630_vihar_hoseg_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e90a0-8c7e-41a4-9f67-52eb92573388","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_vihar_hoseg_idojaras_omsz","timestamp":"2021. június. 30. 17:58","title":"Másodfokú riasztást adtak ki az esti viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","shortLead":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","id":"20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d3e375-a5e9-4656-a85b-2c08d776d924","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","timestamp":"2021. június. 30. 23:00","title":"Megjelent a rendelet az uniós Covid-igazolványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","shortLead":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","id":"20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a3bc5-12b4-4fe8-9364-41582b957f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","timestamp":"2021. június. 29. 19:24","title":"Karácsony: Nem most van a dugódíj bevezetésének ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy spanyol sorozattal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210630_Foci_helyett_A_nagy_penzrablas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05181360-1c45-4420-b314-4f60a932cee4","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Foci_helyett_A_nagy_penzrablas","timestamp":"2021. június. 30. 09:30","title":"Foci helyett: Kifosztani a spanyol királyi pénzverdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]