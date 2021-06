Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67364f05-9e5b-4a40-95b1-69515dca1604","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós polgároknak eddig kell jelentkezniük, ha a jövőben is az Egyesült Királyságban akarnak élni. Ugyanígy néhány uniós államban a brit polgároknak kell nyilatkozniuk: mennek vagy maradnak?","shortLead":"Az uniós polgároknak eddig kell jelentkezniük, ha a jövőben is az Egyesült Királyságban akarnak élni. Ugyanígy néhány...","id":"20210628_Junius_30_a_sokak_szamara_ismeretlen_megis_fontos_Brexitdatum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67364f05-9e5b-4a40-95b1-69515dca1604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c67c2b-e505-416d-97df-6d407d16bce8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_Junius_30_a_sokak_szamara_ismeretlen_megis_fontos_Brexitdatum","timestamp":"2021. június. 28. 15:55","title":"Június 30: a sokak számára ismeretlen, mégis fontos Brexit-dátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. június. 29. 09:30","title":"A korábbinál is gyorsabb lesz a technológiai fejlődés: mire számíthatunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aee6b35-4090-478f-9744-fa43bdc5f700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Walt Disney, a Netflix és a Marvel érdeklődik a filmstúdió iránt.","shortLead":"A Walt Disney, a Netflix és a Marvel érdeklődik a filmstúdió iránt.","id":"20210629_filmstudio_komplexum_budakalasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aee6b35-4090-478f-9744-fa43bdc5f700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d89378-299b-4cab-b04c-f52578dc2700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_filmstudio_komplexum_budakalasz","timestamp":"2021. június. 29. 07:33","title":"Filmstúdió-komplexumot építenének Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","shortLead":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","id":"20210628_fucsovics_marton_wimbledon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23f8ce-c78f-436d-83f5-85128d470e69","keywords":null,"link":"/sport/20210628_fucsovics_marton_wimbledon","timestamp":"2021. június. 28. 20:30","title":"Fucsovics Márton kiemelt tehetséget győzött le Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtámadott nő végül el tudta üldözni a férfit, akit hamar elfogott a rendőrség.","shortLead":"A megtámadott nő végül el tudta üldözni a férfit, akit hamar elfogott a rendőrség.","id":"20210630_Letartoztatas_eroszak_Krisztina_korut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6be2e7-3899-4bf3-bc5b-e5e92abcbf36","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Letartoztatas_eroszak_Krisztina_korut","timestamp":"2021. június. 30. 09:25","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy nőt a Krisztina körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba3e7e4-ff4a-474f-b3fd-9c1652ba73d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A holland sajtó szerint több zászlót is elvettek a homofóbtörvény ellen tiltakozó szurkolóktól, de egyelőre nem tudni, kinek az utasítására történt.","shortLead":"A holland sajtó szerint több zászlót is elvettek a homofóbtörvény ellen tiltakozó szurkolóktól, de egyelőre nem tudni...","id":"20210628_mlsz_szivarvanyzaszlo_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba3e7e4-ff4a-474f-b3fd-9c1652ba73d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02facb51-e27c-48fc-8a4d-5d523711d2f2","keywords":null,"link":"/sport/20210628_mlsz_szivarvanyzaszlo_hollandia","timestamp":"2021. június. 28. 19:53","title":"MLSZ: Be lehetett vinni szivárványos zászlót a vasárnapi meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","id":"20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd0e05e-5b7b-4ceb-b6e5-150dff622c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 12:05","title":"Kincses Gyula: Elemezni kell, miért haltak meg nálunk ilyen sokan a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85f3a45-f154-4e88-a7ca-81fb9674d5ff","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Szérumok, tonikok, esszenciák, krémek, fényvédők – már 10, 16, de akár 20 lépésben is ápolhatjuk arcbőrünket, de vajon tudjuk-e, hogy pontosan mi ez a sok minden, amit akár naponta többször is az arcunkra kenünk? Tévhitek és alapvetések a krémek univerzumából.","shortLead":"Szérumok, tonikok, esszenciák, krémek, fényvédők – már 10, 16, de akár 20 lépésben is ápolhatjuk arcbőrünket, de vajon...","id":"202125__napi_rutin__fenyvedelem__incilista__kemia_a_furdoszobaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f85f3a45-f154-4e88-a7ca-81fb9674d5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b536d043-7efd-46e6-aba9-4d67465948ab","keywords":null,"link":"/360/202125__napi_rutin__fenyvedelem__incilista__kemia_a_furdoszobaban","timestamp":"2021. június. 29. 15:00","title":"Az arcápolás aranykorában élünk, de nehéz jól kiválasztani a megfelelő vegyületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]