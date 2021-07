Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon jelenleg 1320 töltő üzemel, közülük 500 Budapesten.","shortLead":"Magyarországon jelenleg 1320 töltő üzemel, közülük 500 Budapesten.","id":"20210702_elektromos_auto_toltohalozat_bovites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9930b5e4-4b51-46ec-8915-e7adf19d6c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_elektromos_auto_toltohalozat_bovites","timestamp":"2021. július. 02. 13:59","title":"Ön is beleszólhat, hol legyenek újabb töltők az elektromos autóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210703_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d271da91-ae48-4f01-87de-4f8f10dc1331","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. július. 03. 20:20","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háttérből kívánja segíteni a klubot a golfszövetség elnöke.","shortLead":"A háttérből kívánja segíteni a klubot a golfszövetség elnöke.","id":"20210702_vaszily_miklos_dvtk_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5c1b12-0150-44d0-8aab-38998a11a33a","keywords":null,"link":"/sport/20210702_vaszily_miklos_dvtk_nagykovet","timestamp":"2021. július. 02. 17:20","title":"Vaszily Miklós a DVTK nagykövete lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","shortLead":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","id":"20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72201acf-2e43-4fd9-b474-c742a45fcf0e","keywords":null,"link":"/elet/20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","timestamp":"2021. július. 03. 20:07","title":"Biztonsági őr rakatta el Bakuban a szivárványos zászló egy dán szurkolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros azon dolgozik, hogy a jövő héten újra lehetőség legyen ingyenes szűrésre.","shortLead":"A főváros azon dolgozik, hogy a jövő héten újra lehetőség legyen ingyenes szűrésre.","id":"20210702_karacsony_gergely_ingyenes_antitest_vizsgalat_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5f43a-2af5-4a22-af3e-ce32ea84a95f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_karacsony_gergely_ingyenes_antitest_vizsgalat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. július. 02. 13:52","title":"Egy óra alatt beteltek a helyek az ingyenes antitestvizsgálatra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c57eba3-d278-433c-a213-0892b5fd5553","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gólgyáros spanyolokkal, világbajnokot verő svájciakkal és egy esti szuperrangadóval kezdődnek a negyeddöntők a 2021-es Európa-bajnokságon.","shortLead":"Gólgyáros spanyolokkal, világbajnokot verő svájciakkal és egy esti szuperrangadóval kezdődnek a negyeddöntők a 2021-es...","id":"20210702_negyeddonto_pp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c57eba3-d278-433c-a213-0892b5fd5553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3d7b29-9ddd-40ef-a61f-0a30325dc7b8","keywords":null,"link":"/sport/20210702_negyeddonto_pp","timestamp":"2021. július. 02. 15:07","title":"Olaszország és Spanyolország is továbbjutott - az Eb negyeddöntői a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea822cff-072c-4273-889f-2e98726b4012","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetedik helyünk is gyorsan elúszhat az európai ranglistán, mert öt ország is a nyomunkban van.","shortLead":"A hetedik helyünk is gyorsan elúszhat az európai ranglistán, mert öt ország is a nyomunkban van.","id":"20210702_szijjarto_peter_oltasi_program_seychelle_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea822cff-072c-4273-889f-2e98726b4012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c017b856-5987-441a-86ef-cc41930224b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_szijjarto_peter_oltasi_program_seychelle_szigetek","timestamp":"2021. július. 02. 18:36","title":"Szijjártó szerint éllovasok vagyunk az oltási programmal, de már hat ország is lehagyott minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és kórházakat nyit majd.","shortLead":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és...","id":"202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a8c1a-ebb3-4899-9176-6cb4e240af02","keywords":null,"link":"/360/202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","timestamp":"2021. július. 02. 14:00","title":"Tovább nyomul Kóka János a magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]