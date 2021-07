Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3248a48-89d7-4831-a96b-4c729dca33c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar érintetteknek csupán a felét diagnosztizálják.","shortLead":"A magyar érintetteknek csupán a felét diagnosztizálják.","id":"20210704_A_depresszioban_szenvedoknek_csak_a_felet_diagnosztizaljak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3248a48-89d7-4831-a96b-4c729dca33c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafa13fc-4a6a-4e08-8cec-2704ed134b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_A_depresszioban_szenvedoknek_csak_a_felet_diagnosztizaljak_Magyarorszagon","timestamp":"2021. július. 04. 20:05","title":"Évente 362 milliárd forint a depresszió anyagi terhe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés mibe kerül.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés mibe kerül.","id":"20210705_bortonok_magyarorszag_bortonbovites_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a03af9-cedb-4836-8ea5-f066ba1989a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_bortonok_magyarorszag_bortonbovites_magyar_kormany","timestamp":"2021. július. 05. 06:10","title":"Börtönbővítésről döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. 