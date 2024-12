Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28c64cfa-97e9-4f7f-bc71-ee2d5f2102dd","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Igazak voltak az értesülések, tényleg kemény szigorítás lép életbe. Azért Grúzia és Örményország a kivétel, mert ezekkel az országokkal van visszafogadási megállapodás.","shortLead":"Igazak voltak az értesülések, tényleg kemény szigorítás lép életbe. Azért Grúzia és Örményország a kivétel, mert...","id":"20241224_A-kormany-35-ezerre-csokkenti-a-vendegmunkas-kvota-maximumat-csak-gruzok-es-ormenyek-johetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28c64cfa-97e9-4f7f-bc71-ee2d5f2102dd.jpg","index":0,"item":"3631405f-4e92-4d66-9899-6550ee1140c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241224_A-kormany-35-ezerre-csokkenti-a-vendegmunkas-kvota-maximumat-csak-gruzok-es-ormenyek-johetnek","timestamp":"2024. december. 24. 10:25","title":"A kormány 35 ezerre csökkenti a vendégmunkás-kvóta maximumát, csak grúzok és örmények jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d46405a-31f5-4bb0-a3d8-cd9d53da408a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség egy ukrán hajóskapitányt hallgatott ki.","shortLead":"A rendőrség egy ukrán hajóskapitányt hallgatott ki.","id":"20241223_hajobaleset-margit-hid-rendorseg-gyanusitott-kihallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d46405a-31f5-4bb0-a3d8-cd9d53da408a.jpg","index":0,"item":"e8bc3ffd-b39c-48b8-ae72-9d39f8bc167d","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_hajobaleset-margit-hid-rendorseg-gyanusitott-kihallgatas","timestamp":"2024. december. 23. 13:02","title":"Már gyanúsítottja is van a Margit hídnál történt hajóbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6c1cd9-2002-4d0e-aadc-83a4769afe89","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Állandó sötétség, télen-nyáron meg lehet fagyni, kiváló az oktatás, és nem utolsósorban a legboldogabb ország a világon. Nagyjából ezek a jellemzők jutnak eszébe a magyaroknak Finnországról, ahova meglepően kevesen költöznek közülünk, annak ellenére, hogy rokonok vagyunk, más skandináv országok pedig kifejezetten népszerű kivándorlási célpontok. A finn kormány szinte kampányszerűen próbálja beszippantani a külföldieket – hogyan segítik a beilleszkedésüket, és milyen a háborús készültségben lévő Finnországban élni?","shortLead":"Állandó sötétség, télen-nyáron meg lehet fagyni, kiváló az oktatás, és nem utolsósorban a legboldogabb ország...","id":"20241223_Finnorszag-Helsinki-kulfoldon-elo-magyarok-Skandinavia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b6c1cd9-2002-4d0e-aadc-83a4769afe89.jpg","index":0,"item":"703bc822-d8ea-4899-92e8-17d94edfdcba","keywords":null,"link":"/360/20241223_Finnorszag-Helsinki-kulfoldon-elo-magyarok-Skandinavia","timestamp":"2024. december. 23. 10:54","title":"Lehet, hogy már nem a magyarok a finnek kedvencei, de azért még mindig nagyon várnak minket – mi igaz a finn sztereotípiákból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e9552e-055d-4ef4-8e37-70082bb95068","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A digitalizáció miatt bezuhant a személyesen kezdeményezett tranzakciók száma.","shortLead":"A digitalizáció miatt bezuhant a személyesen kezdeményezett tranzakciók száma.","id":"20241223_A-megvaltozott-allamadossag-fogyasztasi-szokasok-miatt-a-kincstar-bezarja-ertekesitesi-pontjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7e9552e-055d-4ef4-8e37-70082bb95068.jpg","index":0,"item":"fb449ff9-aecf-4e31-9311-56a02d850f7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241223_A-megvaltozott-allamadossag-fogyasztasi-szokasok-miatt-a-kincstar-bezarja-ertekesitesi-pontjait","timestamp":"2024. december. 23. 13:46","title":"A megváltozott államadósság-fogyasztási szokások miatt a kincstár bezárja értékesítési pontjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3bbfe0e-bb35-40a8-b302-b97c915dd3c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez még nem az ünnepi Facebook-poszt, de már majdnem az.","shortLead":"Ez még nem az ünnepi Facebook-poszt, de már majdnem az.","id":"20241224_Orban-Viktor-Tallai-Andras-karacsony-Facebook-Jezuska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3bbfe0e-bb35-40a8-b302-b97c915dd3c4.jpg","index":0,"item":"87a49bdd-5815-4387-bcca-79a37f604b26","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Orban-Viktor-Tallai-Andras-karacsony-Facebook-Jezuska","timestamp":"2024. december. 24. 09:44","title":"Orbán Viktor Tállai mellett jézuskázott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6173f8-9d76-411e-86e9-761288a0c27a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin idén is összegyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket az adatvédelem terén találtak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin idén is összegyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket...","id":"20241224_2024-legjobb-talalmanyai-adatvedelem-biztonsag-block-bitkey-bitcoin-badge-biometrikus-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6173f8-9d76-411e-86e9-761288a0c27a.jpg","index":0,"item":"92d73e37-bc08-478f-b0c5-0361b97c94a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_2024-legjobb-talalmanyai-adatvedelem-biztonsag-block-bitkey-bitcoin-badge-biometrikus-adatok","timestamp":"2024. december. 24. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a kavics formájú, szuperbiztonságos pénztárca és az ujjlenyomatot védő rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaef1b22-040c-4696-aaa9-1a429e04ea0d","c_author":"Mérő László","category":"360","description":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük a matematikus-pszichológus Mérő Lászlótól.","shortLead":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük...","id":"20241224_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-mero-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaef1b22-040c-4696-aaa9-1a429e04ea0d.jpg","index":0,"item":"e700ebff-f5dc-4ef4-b876-56f619e09f78","keywords":null,"link":"/360/20241224_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-mero-laszlo","timestamp":"2024. december. 24. 10:45","title":"„Szeretem ezt a panaszkultúrát is, mert annyira otthonos számomra” – Mérő László hazaszeretetről, magyar paradoxonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e9aee0-8104-43e5-ad63-b8102860a65a","c_author":"Bábel Vilmos","category":"elet","description":"A diktátorfeleségek élete sem csak pénz és csillogás. ","shortLead":"A diktátorfeleségek élete sem csak pénz és csillogás. ","id":"20241223_A-Kreml-szerint-nem-akar-valni-Aszad-felesege-plane-nem-azert-mert-nem-tetszik-neki-Moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49e9aee0-8104-43e5-ad63-b8102860a65a.jpg","index":0,"item":"82c7f6c5-4d08-4a72-9694-e32d95baff7c","keywords":null,"link":"/elet/20241223_A-Kreml-szerint-nem-akar-valni-Aszad-felesege-plane-nem-azert-mert-nem-tetszik-neki-Moszkva","timestamp":"2024. december. 23. 18:15","title":"A Kreml szerint nem akar válni Aszad felesége, pláne nem azért, mert nem tetszik neki Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]