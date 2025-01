Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"905e93a1-93d5-46b8-96b2-ff247b297ce1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Szilveszterre virradó éjjel megjelent kormányrendelet szerint „a tanárok számára intézményi szinten átlagosan 21,2%-os” béremelés következik.","shortLead":"A Szilveszterre virradó éjjel megjelent kormányrendelet szerint „a tanárok számára intézményi szinten átlagosan...","id":"20241231_Dontott-a-kormany-a-pedagogusok-beremeleserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/905e93a1-93d5-46b8-96b2-ff247b297ce1.jpg","index":0,"item":"7e794220-8947-4620-aa8a-47188897ac0a","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Dontott-a-kormany-a-pedagogusok-beremeleserol","timestamp":"2024. december. 31. 10:16","title":"Döntött a kormány a pedagógusok béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd Néprajzi Múzeum szerepelt a tervben, de ezt most megváltoztatták.","shortLead":"Legalábbis majd, amikor belülről korszerűsítik a Parlamentet. Korábban az Országházzal szemben lévő egykori Kúria, majd...","id":"20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/593bafb1-5912-46a2-b670-29678904ffe8.jpg","index":0,"item":"a369ecca-d7b8-4c7c-b094-5d4a1cc7e0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Az-Agrarminiszterium-epuletebe-koltozhet-az-orszaggyules","timestamp":"2025. január. 01. 10:23","title":"Az Agrárminisztérium épületébe költözhet az országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab10e3f-794b-4c44-a7ed-68f045e2fa9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha újévi fogadalmat keres, és dohányzik, egy új kutatás megállapításai segíthetnek abban, hogy január 1-jétől letegye a cigit: kiszámolták ugyanis, hogy hány percet vesz el az életéből minden egyes szál. Ezek alapján pedig akár egy napot is nyerhet az életben, ha január 8-ig nem gyújt rá.","shortLead":"Ha újévi fogadalmat keres, és dohányzik, egy új kutatás megállapításai segíthetnek abban, hogy január 1-jétől letegye...","id":"20241230_dohanyzas-varhato-elettartam-tanulmany-elszivott-cigarettak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab10e3f-794b-4c44-a7ed-68f045e2fa9b.jpg","index":0,"item":"dd33026c-aea4-433b-9542-dd7de775857b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_dohanyzas-varhato-elettartam-tanulmany-elszivott-cigarettak","timestamp":"2024. december. 30. 17:03","title":"Mennyi az annyi? Kiszámolták, mennyi időt veszít az életéből minden egyes elszívott cigarettával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szintén turistaként az Egyesült Arab Emírségekbe látogató lány azóta már be is töltötte a 18. életévét.","shortLead":"A szintén turistaként az Egyesült Arab Emírségekbe látogató lány azóta már be is töltötte a 18. életévét.","id":"20241230_Bebortonoz-Dubaj-kiskoru-turista-szex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d.jpg","index":0,"item":"2a630411-0b0b-4c33-b12e-c625baa3f526","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Bebortonoz-Dubaj-kiskoru-turista-szex","timestamp":"2024. december. 30. 20:37","title":"Bebörtönöztek Dubajban egy 18 éves turistát, mert lefeküdt egy 17 éves lánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65580cee-b2a0-458e-9613-628ce140d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Illetve mostantól azt is elvárják, hogy az épületeken ne legyenek olyan ablakok, amelyeken keresztül rálátni olyan helyekre, ahol egy nő ülhet vagy állhat.","shortLead":"Illetve mostantól azt is elvárják, hogy az épületeken ne legyenek olyan ablakok, amelyeken keresztül rálátni olyan...","id":"20241230_A-talibok-bezaratnak-minden-noket-foglalkoztato-civil-szervezetet-Afganisztanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65580cee-b2a0-458e-9613-628ce140d3ba.jpg","index":0,"item":"f8831a91-5919-4eea-bf0e-31491be226e1","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_A-talibok-bezaratnak-minden-noket-foglalkoztato-civil-szervezetet-Afganisztanban","timestamp":"2024. december. 30. 21:48","title":"A tálibok bezáratnak minden nőket foglalkoztató civil szervezetet Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8d5eb7-213b-4126-9843-f595fb6b4bd2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kommunista rezsim összeomlása óta Fehéroroszországban először ítéltek el katolikus papot egy politikai fogoly elleni büntetőperben.","shortLead":"A kommunista rezsim összeomlása óta Fehéroroszországban először ítéltek el katolikus papot egy politikai fogoly elleni...","id":"20241230_Bortonbuntetesre-iteltek-Feheroroszorszagban-egy-hazaarulassal-vadolt-katolikus-papot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa8d5eb7-213b-4126-9843-f595fb6b4bd2.jpg","index":0,"item":"0de4124a-669e-4c69-9bf3-75b9a07ce251","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Bortonbuntetesre-iteltek-Feheroroszorszagban-egy-hazaarulassal-vadolt-katolikus-papot","timestamp":"2024. december. 30. 21:13","title":"Börtönbüntetésre ítéltek Fehéroroszországban egy hazaárulással vádolt katolikus papot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e929376-586d-4a3d-98e6-1f3b1e24b7b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar nevű cég újabb verziót készített a Huawei Mate XT Ultimate-ből, állítólag egy amerikai megrendelő számára.","shortLead":"Az orosz Caviar nevű cég újabb verziót készített a Huawei Mate XT Ultimate-ből, állítólag egy amerikai megrendelő...","id":"20241230_huawei-mate-xt-ultimate-hajlithato-kijelzos-telefon-caviar-luxusmobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e929376-586d-4a3d-98e6-1f3b1e24b7b3.jpg","index":0,"item":"e23da130-126f-4928-9f49-6106d46070f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_huawei-mate-xt-ultimate-hajlithato-kijelzos-telefon-caviar-luxusmobil","timestamp":"2024. december. 30. 16:08","title":"Videón a Huawei 39,4 millióba kerülő luxusmobilja, ami 1 kg-ot nyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","shortLead":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","id":"20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89.jpg","index":0,"item":"0dedfdf4-c475-4281-9cde-a5a1c15faa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 13:00","title":"10 új autó, amit nagyon várunk 2025-ben – magyarországi modellek is főszerepben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]