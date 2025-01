Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dd630642-e838-43d0-8c3a-b12cbb2f1595","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A transzplantációs műtéte sikeres volt, azonban hónapokkal később a férfinél a rák egy agresszív és előrehaladott formája alakult ki. Az eset annyira ritka, hogy nem is állnak rendelkezésre statisztikák a témában.","shortLead":"A transzplantációs műtéte sikeres volt, azonban hónapokkal később a férfinél a rák egy agresszív és előrehaladott...","id":"20250107_majrak-majatultetes-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd630642-e838-43d0-8c3a-b12cbb2f1595.jpg","index":0,"item":"45171f2a-83a4-40f5-acb9-4233acaa7ff5","keywords":null,"link":"/elet/20250107_majrak-majatultetes-donor","timestamp":"2025. január. 07. 14:20","title":"Májátültetéssel lett rákos, és meghalt egy arizonai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b27c1b3-2e9f-443e-9791-9ac37902693d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendszerek olyan kulcsfontosságú objektumokat védtek, mint például a Kercsi híd. ","shortLead":"A rendszerek olyan kulcsfontosságú objektumokat védtek, mint például a Kercsi híd. ","id":"20250107_orosz-ukran-haboru-legvedelmi-rendszer-csapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b27c1b3-2e9f-443e-9791-9ac37902693d.jpg","index":0,"item":"36241ee5-7a5c-465b-8627-8271b1144837","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_orosz-ukran-haboru-legvedelmi-rendszer-csapas","timestamp":"2025. január. 07. 09:00","title":"Az ukránok azt állítják, hogy egyetlen nap alatt öt méregdrága orosz légvédelmi rendszert semmisítettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier, uniós szóvivő szerint viszont Musknak jogában áll, hogy kifejtse a nézeteit.","shortLead":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier...","id":"20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"b077c323-38d5-4b83-b133-368ad93fcc62","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","timestamp":"2025. január. 06. 19:01","title":"Macron is beleszállt Elon Muskba, azzal vádolja, közvetlenül beavatkozik választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580881d8-9563-4edc-a327-67ae9963e798","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két nap után itt a következő. ","shortLead":"Két nap után itt a következő. ","id":"20250108_benzin-gazolaj-aremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/580881d8-9563-4edc-a327-67ae9963e798.jpg","index":0,"item":"f56f772e-2f24-4fb9-a4ac-06dc52280492","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_benzin-gazolaj-aremeles","timestamp":"2025. január. 08. 12:08","title":"Újabb áremelés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068786aa-0e79-414f-80f4-b363651b5559","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Január 15-ig minden építőipari kivitelezőnek és tervezőnek felelősségbiztosítást kell kötnie a kivitelezés közben okozott károk, köztük a személyes sérülések megtérítésére, illetve a sérelemdíjak kifizetésére.","shortLead":"Január 15-ig minden építőipari kivitelezőnek és tervezőnek felelősségbiztosítást kell kötnie a kivitelezés közben...","id":"20250106_Munka-kozben-betorte-az-ablakot-a-szaki-Ho-kozepetol-mar-biztositassal-kell-fizetnie-erte-kotelezo-felelossegbiztositas-epitoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/068786aa-0e79-414f-80f4-b363651b5559.jpg","index":0,"item":"83e9e625-4c5a-409f-8dda-806ef1116e08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Munka-kozben-betorte-az-ablakot-a-szaki-Ho-kozepetol-mar-biztositassal-kell-fizetnie-erte-kotelezo-felelossegbiztositas-epitoipar","timestamp":"2025. január. 06. 14:06","title":"Munka közben betörte az ablakot a szaki? A hónap közepétől már biztosítással kell fizetnie érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35752dd1-6910-4b69-9fe0-89fc0bacb004","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sérült érmeket a NOB elvileg kicseréli, erről azonban egyelőre nem sokat tudni, az viszont biztos, hogy egyre több dobogós jelzi: az elismerések anyagminősége megkérdőjelezhető.","shortLead":"A sérült érmeket a NOB elvileg kicseréli, erről azonban egyelőre nem sokat tudni, az viszont biztos, hogy egyre több...","id":"20250106_kopnak-az-olimpiai-ermek-parizs-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35752dd1-6910-4b69-9fe0-89fc0bacb004.jpg","index":0,"item":"29c27d7d-b6e2-4f26-87da-9d826c6ce07a","keywords":null,"link":"/sport/20250106_kopnak-az-olimpiai-ermek-parizs-2024","timestamp":"2025. január. 06. 16:06","title":"Nagyon kopnak az olimpiai érmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c68e0a-8f2c-4aac-aa30-c71d44ebab21","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány nem pályázik újabb szerződéshosszabbításra. ","shortLead":"A szövetségi kapitány nem pályázik újabb szerződéshosszabbításra. ","id":"20250108_didier-deschamps-francia-valogatott-szovetsegi-kapitany-2026-tavozas-zinadine-zidane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3c68e0a-8f2c-4aac-aa30-c71d44ebab21.jpg","index":0,"item":"eeca9b26-242c-4648-a3b3-5105b5d70645","keywords":null,"link":"/sport/20250108_didier-deschamps-francia-valogatott-szovetsegi-kapitany-2026-tavozas-zinadine-zidane","timestamp":"2025. január. 08. 12:02","title":"„Valahol abba kell hagyni” – bejelentette Didier Deschamps, hogy mikor hagyja ott a francia válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3f616-7173-4d50-95cf-7e2d9f810836","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK elnöke itthon szeretné látni a miniszterelnököt Rogán Antal szankciós listára kerülése miatt.","shortLead":"A DK elnöke itthon szeretné látni a miniszterelnököt Rogán Antal szankciós listára kerülése miatt.","id":"20250108_Gyurcsany-Ferenc-Orban-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95a3f616-7173-4d50-95cf-7e2d9f810836.jpg","index":0,"item":"cc3a7946-ea65-400b-ab00-a3fd93eee8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Gyurcsany-Ferenc-Orban-India","timestamp":"2025. január. 08. 11:56","title":"Gyurcsány Ferenc: Orbán még ma jöjjön haza Indiából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]