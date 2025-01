Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","shortLead":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","id":"20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b.jpg","index":0,"item":"c8a91d7e-ba9d-4fd9-a2a2-6ec1931d832d","keywords":null,"link":"/sport/20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","timestamp":"2025. január. 07. 17:07","title":"Kizárták a legsikeresebb focicsapatot, a Kuangcsou FC-t a kínai bajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai nagykövetnek.","shortLead":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai...","id":"20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55.jpg","index":0,"item":"2bddd8f7-7b63-4095-aa2a-bd03e0970686","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:22","title":"Karácsony Gergely egy drMáriás-képpel búcsúzott David Pressmantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af60c421-13a1-4f9d-b950-f19a92a8f791","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Karikatúránk a fantázia szüleménye.","shortLead":"Karikatúránk a fantázia szüleménye.","id":"20250107_Marabu-Feknyuz-Ajurveda-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af60c421-13a1-4f9d-b950-f19a92a8f791.jpg","index":0,"item":"70f858e9-624b-4d7f-9373-57bdd89be163","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Marabu-Feknyuz-Ajurveda-India","timestamp":"2025. január. 07. 14:06","title":"Marabu Féknyúz: Ájurvéda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria legérdekesebb darabja egy különleges mikrohullámú sütő, ami egyben a konyha szórakoztató-központja is.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria...","id":"20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc.jpg","index":0,"item":"dc60d301-53b5-421d-a0ca-ede4ce926bce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","timestamp":"2025. január. 09. 07:02","title":"Ilyen mikró eddig nem létezett: debütált az LG új készüléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrök megtalálták a vasárnap esti baleset okozójának a szállodai szobáját, a férfi azonban még nincs meg.","shortLead":"A rendőrök megtalálták a vasárnap esti baleset okozójának a szállodai szobáját, a férfi azonban még nincs meg.","id":"20250107_kommentelok-106-os-kulcs-moldav-amokfuto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"1617d358-0587-484c-b651-1018ca812896","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_kommentelok-106-os-kulcs-moldav-amokfuto","timestamp":"2025. január. 07. 13:50","title":"Kommentelők megfejtették a 106-os kulcs rejtélyét, és nyomra vezették a rendőrséget a moldáv ámokfutó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fc4535-dc88-431e-8ff6-54dc259ee877","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több ponton is megújították a Starship űrhajót, mely a hetedik tesztje során már rakományt is szállít majd.","shortLead":"Több ponton is megújították a Starship űrhajót, mely a hetedik tesztje során már rakományt is szállít majd.","id":"20250107_spacex-starship-tesztrepules-valtoztatasok-rakomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14fc4535-dc88-431e-8ff6-54dc259ee877.jpg","index":0,"item":"021e1422-8ce2-4b98-ba95-37781c107f6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_spacex-starship-tesztrepules-valtoztatasok-rakomany","timestamp":"2025. január. 07. 18:03","title":"Teljesen megújult Starshipet tesztelhet napokon belül a SpaceX – eddig példátlan dologra is készül a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók szerint a kávézaccban lévő szén segítségével kivonható lehet a talajvízből az egyik leggyakrabban használt gyomirtó szer. ","shortLead":"Brazil kutatók szerint a kávézaccban lévő szén segítségével kivonható lehet a talajvízből az egyik leggyakrabban...","id":"20250108_kavezacc-hasznositasa-szen-gyomirto-szer-bentazon-megkotese-kornyezet-vedelme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d.jpg","index":0,"item":"d002aa40-8cc8-4850-b58c-45ae44db43ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_kavezacc-hasznositasa-szen-gyomirto-szer-bentazon-megkotese-kornyezet-vedelme","timestamp":"2025. január. 08. 08:03","title":"Gondoljon erre, mielőtt legközelebb kukába dobja a kávézaccot: elképesztő képességét fedezték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b0d03-47a6-447a-ba53-aa4c6b44439b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőséges nézeteiről ismertté vált politikus 96 éves volt. ","shortLead":"A szélsőséges nézeteiről ismertté vált politikus 96 éves volt. ","id":"20250107_Meghalt-Jean-Marie-Le-Pen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/465b0d03-47a6-447a-ba53-aa4c6b44439b.jpg","index":0,"item":"81dde096-ed99-43bb-afe3-894a38c2a90a","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_Meghalt-Jean-Marie-Le-Pen","timestamp":"2025. január. 07. 13:16","title":"Meghalt Jean-Marie Le Pen, a francia Nemzeti Front alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]