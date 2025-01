Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8cfdfb5c-7d94-4b5e-ba41-9dd20ad344a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hátsókerék-hajtású tisztán elektromos Mazda 6e a Tesla Model 3 új riválisa.","shortLead":"A hátsókerék-hajtású tisztán elektromos Mazda 6e a Tesla Model 3 új riválisa.","id":"20250113_europaban-a-mazda-6e-latvanyos-es-izgalmas-uj-szedanja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cfdfb5c-7d94-4b5e-ba41-9dd20ad344a2.jpg","index":0,"item":"28ad763b-f241-4094-b691-58460eb4fd70","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_europaban-a-mazda-6e-latvanyos-es-izgalmas-uj-szedanja","timestamp":"2025. január. 13. 07:21","title":"Európában a Mazda látványos és izgalmas új szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31774e6a-09a3-4126-941c-179586c5eeb4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a kolerabaktérium zebrahalakra gyakorolt hatását vizsgálva arra jutottak, hogy az immunrendszer és az idegrendszer együtt dolgozik azon, hogy a bélrendszer egészségét visszaállítsa.","shortLead":"Amerikai kutatók a kolerabaktérium zebrahalakra gyakorolt hatását vizsgálva arra jutottak, hogy az immunrendszer és...","id":"20250113_etkezes-gyomorfajdalom-fertozes-bakterium-hasmenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31774e6a-09a3-4126-941c-179586c5eeb4.jpg","index":0,"item":"9e3f1648-77ce-404d-806a-f7b3933bca0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_etkezes-gyomorfajdalom-fertozes-bakterium-hasmenes","timestamp":"2025. január. 13. 20:03","title":"Rosszat evett, és görcsöl a hasa? Valójában ez egy nagyon jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170c3ed5-9351-4b9e-8579-5c3afbf04160","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Annyira zavarja a csillagászokat a SpaceX rengeteg fénylő műholdja, hogy a cég most alacsonyabb pályára irányított közülük néhányat. Ezzel megoldottak egy problémát – és generáltak egy másikat.","shortLead":"Annyira zavarja a csillagászokat a SpaceX rengeteg fénylő műholdja, hogy a cég most alacsonyabb pályára irányított...","id":"20250113_spacex-starlink-muhold-alacsonyabb-palya-teszt-csillagaszat-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/170c3ed5-9351-4b9e-8579-5c3afbf04160.jpg","index":0,"item":"fb453e82-ca38-43c5-b176-9389868e9435","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_spacex-starlink-muhold-alacsonyabb-palya-teszt-csillagaszat-megfigyeles","timestamp":"2025. január. 13. 12:03","title":"Lejjebb hoztak 300 műholdat a SpaceX mérnökei, és erre jó okuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e1f0cd-3594-48a3-8d23-6e0fa5f2d4d1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Washington 183 orosz kőolajat szállító hajót vont büntetőintézkedés alá.","shortLead":"Washington 183 orosz kőolajat szállító hajót vont büntetőintézkedés alá.","id":"20250113_india-orosz-olaj-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e1f0cd-3594-48a3-8d23-6e0fa5f2d4d1.jpg","index":0,"item":"8ebc9656-1d2e-4c07-9da2-e2903e258168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_india-orosz-olaj-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. január. 13. 19:26","title":"India nem fogja fogadni az amerikai szankciókkal sújtott orosz olajtankereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6727ae05-1c4a-4a30-9109-31705371cff1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton este tuszkolták be egy terepjáróba a Szahara peremén lévő Agadezben, azóta nem tudni róla. ","shortLead":"Szombaton este tuszkolták be egy terepjáróba a Szahara peremén lévő Agadezben, azóta nem tudni róla. ","id":"20250112_Emberrablas-Niger-osztrak-no-eltunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6727ae05-1c4a-4a30-9109-31705371cff1.jpg","index":0,"item":"590ef358-99bc-4ca7-b28c-a295721afee8","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Emberrablas-Niger-osztrak-no-eltunt","timestamp":"2025. január. 12. 18:43","title":"Elraboltak egy osztrák nőt Nigerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2028-as nyári játékok veszélyeztetett helyszínei között van a Rose Bowl stadion is, ahol az 1994-es foci-világbajnokság döntőjét is játszották.","shortLead":"A 2028-as nyári játékok veszélyeztetett helyszínei között van a Rose Bowl stadion is, ahol az 1994-es...","id":"20250112_Olimpiai-letesitmenyek-is-leeghetnek-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"1a7ae961-baac-4c66-a272-e6725287f6de","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Olimpiai-letesitmenyek-is-leeghetnek-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","timestamp":"2025. január. 12. 11:55","title":"Olimpiai létesítmények is leéghetnek a Los Angeles-i tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz kormányfő arra készül, hogy súgjon Donald Trumpnak, de az a baj velük, hogy ők csupán a saját érdekeiket nézik.","shortLead":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz...","id":"20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"d6850e74-4961-41cb-8561-0919447ad383","keywords":null,"link":"/360/20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","timestamp":"2025. január. 14. 06:51","title":"Nathalie Tocci: Jön Trump, és Európa széttöredezik, ahelyett, hogy összefogna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8653d28d-a81e-4fa6-88e1-883c375c7931","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A névadó márkán kívül a Rolls-Royce és a Mini is rosszabbul teljesített, mint egy évvel korábban. ","shortLead":"A névadó márkán kívül a Rolls-Royce és a Mini is rosszabbul teljesített, mint egy évvel korábban. ","id":"20250114_Csokkentek-tavaly-a-BMW-Group-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8653d28d-a81e-4fa6-88e1-883c375c7931.jpg","index":0,"item":"463a8cdc-5cfb-465d-92db-c4ec89505fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Csokkentek-tavaly-a-BMW-Group-eladasai","timestamp":"2025. január. 14. 08:17","title":"Csökkentek tavaly a BMW Group eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]