[{"available":true,"c_guid":"3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","shortLead":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","id":"20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346.jpg","index":0,"item":"f7ffc78a-f3bb-4266-9c6a-a2e9aaef05c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","timestamp":"2025. január. 14. 20:03","title":"Mindenkit levesz a lábáról ez a bébi királyrák, amit a Mexikói-öbölben találtak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eddiginél könnyebb ügyintézést ígérnek az Államkincstár online felületein.","shortLead":"Az eddiginél könnyebb ügyintézést ígérnek az Államkincstár online felületein.","id":"20250114_online-ugyintezes-Magyar-Allamkincstar-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192.jpg","index":0,"item":"0b522f55-9f5f-4fda-8c56-78cbded30a5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_online-ugyintezes-Magyar-Allamkincstar-allampapir","timestamp":"2025. január. 14. 12:58","title":"Az online ügyintézés átalakításával készül a Magyar Államkincstár, annyira sokan kapnak kamatot az állampapírjaik után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oroszlányból Budapestre induló szerelvény hibásodott meg.","shortLead":"Az Oroszlányból Budapestre induló szerelvény hibásodott meg.","id":"20250114_mav-tatabanya-lerobbant-vonat-gyaloglas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"5fa790f7-d2ec-4550-be2d-08d1a8096521","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_mav-tatabanya-lerobbant-vonat-gyaloglas","timestamp":"2025. január. 14. 10:39","title":"Napi MÁV: Elromlott a vonat, az utasok a sínen sétáltak be az állomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82afbcd7-b05f-4407-837f-d407b1c785be","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szerdai ülésükön az erről szóló napirendi pontot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el. Varga Zs. András, a Kúria elnöke nem szavazott.","shortLead":"Szerdai ülésükön az erről szóló napirendi pontot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el. Varga Zs...","id":"20250114_OBT-negyoldalu-megallapodas-ervenytelenites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82afbcd7-b05f-4407-837f-d407b1c785be.jpg","index":0,"item":"8a95b5ab-c3a5-4b83-91d1-c608a73dab09","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_OBT-negyoldalu-megallapodas-ervenytelenites-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 13:23","title":"Érvénytelenítette a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodást az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4fe283-8d9a-4584-974d-596ed9305a93","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideig kitart még a hirtelen jött télies idő, érdemes hozzá gyorsan alkalmazkodni. ","shortLead":"Egy ideig kitart még a hirtelen jött télies idő, érdemes hozzá gyorsan alkalmazkodni. ","id":"20250115_Rossz-ido-havazas-hogyan-vezessunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4fe283-8d9a-4584-974d-596ed9305a93.jpg","index":0,"item":"2b73fb9e-9751-43cd-8430-2ce306f151f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Rossz-ido-havazas-hogyan-vezessunk-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 11:49","title":"Rossz idő, nagyobb veszély: hogyan vezessünk biztonságosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ca04b3-efe8-4c79-8d55-872bcf7ca665","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Többen is rendeltek olyan oldalról, amely irreálisan magas kedvezményeket kínált, a terméket azonban sosem kapták kézhez.","shortLead":"Többen is rendeltek olyan oldalról, amely irreálisan magas kedvezményeket kínált, a terméket azonban sosem kapták...","id":"20250115_Hamis-Jysk-webshopokkal-tamadnak-a-csalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71ca04b3-efe8-4c79-8d55-872bcf7ca665.jpg","index":0,"item":"97e84a68-1237-4142-abcf-17be8888a360","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Hamis-Jysk-webshopokkal-tamadnak-a-csalok","timestamp":"2025. január. 15. 12:22","title":"Hamis Jysk-webshopokkal támadnak a csalók, sok áldozat lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccb08c-abb2-4fbe-b960-ccf02dfb395c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mintha nem is lenne megválasztott vezetése a fővárosnak, úgy egyeztek meg arról, hogy kétéves átmeneti időszakot vezetnek be.","shortLead":"Mintha nem is lenne megválasztott vezetése a fővárosnak, úgy egyeztek meg arról, hogy kétéves átmeneti időszakot...","id":"20250115_lomtalanitas-lantos-szentkiralyi-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ccb08c-abb2-4fbe-b960-ccf02dfb395c.jpg","index":0,"item":"49c72181-2899-467a-ba74-8f76a023181e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_lomtalanitas-lantos-szentkiralyi-megallapodas","timestamp":"2025. január. 15. 17:54","title":"A Fidesz visszalépett főpolgármester-jelöltjével állapodott meg a kormány arról, hogy mi legyen a lomtalanítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66189a7-fb3c-401e-96f0-6f2edff7fb71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fogást talált az FBI egy olyan kártevőn, ami csak Amerikában eszközök ezrein volt jelen. Végül sikerült elérni, hogy saját magát számolja fel – de ez még nem jelenti azt, hogy végleg vége a fenyegetésnek.","shortLead":"Fogást talált az FBI egy olyan kártevőn, ami csak Amerikában eszközök ezrein volt jelen. Végül sikerült elérni...","id":"20250115_fbi-plugx-szamitogepes-kartevo-felszamolas-onmaga-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e66189a7-fb3c-401e-96f0-6f2edff7fb71.jpg","index":0,"item":"587588ef-3a11-47a1-88bf-264b5ad10eb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_fbi-plugx-szamitogepes-kartevo-felszamolas-onmaga-torlese","timestamp":"2025. január. 15. 15:03","title":"Kiadta a parancsot az FBI, mire több ezer eszközről törölte magát egy veszélyes kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]