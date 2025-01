Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","shortLead":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","id":"20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179.jpg","index":0,"item":"d03c4541-54fc-4cee-bfe3-30a28a389dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","timestamp":"2025. január. 15. 12:17","title":"Szállodává alakít egy belvárosi műemlék ingatlant a Tiborcz-közeli magántőkealap projektcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93b71f6-f5ae-409f-8d15-0df5ceba75b6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250115_Marabu-Feknyuz-Rogan-az-erinthetetlen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b71f6-f5ae-409f-8d15-0df5ceba75b6.jpg","index":0,"item":"3c5d8e57-6365-4351-9b00-14d0d0bf321f","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Marabu-Feknyuz-Rogan-az-erinthetetlen","timestamp":"2025. január. 15. 06:45","title":"Marabu Féknyúz: Rogán, az érinthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2647250a-3f29-41d0-941e-7c0eb153e211","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiürítették a NASA Jet Propulsion Laboratoryt az egyre közeledő erdőtüzek miatt. A szakemberek szerint nem történt komolyabb adatvesztés, mialatt átmeneti központba helyeztek át fontos műveleteket.","shortLead":"Kiürítették a NASA Jet Propulsion Laboratoryt az egyre közeledő erdőtüzek miatt. A szakemberek szerint nem történt...","id":"20250115_nasa-jet-propulsion-laboratory-kiurites-del-kalifornia-erdotuz-tudomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2647250a-3f29-41d0-941e-7c0eb153e211.jpg","index":0,"item":"92d862ff-ae2a-4ad2-9523-fbf7f6afddb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_nasa-jet-propulsion-laboratory-kiurites-del-kalifornia-erdotuz-tudomany","timestamp":"2025. január. 15. 15:33","title":"Evakuálták a NASA egyik legfontosabb központját a Los Angeles-i tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daba48a5-505f-42f2-af38-3c12c05da287","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Bryan Johnson két évvel ezelőtt robbant be a köztudatba azzal, hogy vállalta, időt és pénzt nem sajnálva, saját magán kísérletezve próbálja kideríteni, képes-e visszafiatalodni. Nem ő az egyetlen, aki techvállalkozóként megszállottja az örök életnek vagy fiatalságnak, és csak idő kérdése volt, mikor forgatnak róla is dokumentumfilmet. ","shortLead":"Bryan Johnson két évvel ezelőtt robbant be a köztudatba azzal, hogy vállalta, időt és pénzt nem sajnálva, saját magán...","id":"20250116_bryan-johnson-dont-die-longevity-anti-aging","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daba48a5-505f-42f2-af38-3c12c05da287.jpg","index":0,"item":"74272f1a-e230-4c88-9edb-10ff448019af","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bryan-johnson-dont-die-longevity-anti-aging","timestamp":"2025. január. 16. 18:16","title":"Egy milliárdos emberkísérlete a Netflixen: a techvállalkozó, aki vagyonokat költ arra, hogy újra 18 éves legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni.","shortLead":"Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni.","id":"20250116_New-York-Times-vendegkommentar-Amerikanak-nem-szabad-az-orbani-utat-kovetnie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"bff85ef0-9ee1-46cc-9ea6-3f4f1a90755a","keywords":null,"link":"/360/20250116_New-York-Times-vendegkommentar-Amerikanak-nem-szabad-az-orbani-utat-kovetnie","timestamp":"2025. január. 16. 07:30","title":"The New York Times-vendégkommentár: Amerikának nem szabad az orbáni utat követnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642badf1-daf1-48fb-9352-2f4226d7761c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem tudni, meddig lesz elég Los Angelesben az édesvízkészlet az oltásokhoz, viszont közel a kimeríthetetlen vízforrásnak tűnő Csendes-óceán. Azonban ezt a vizet csak a legeslegvégső esetben vetik be, és ennek igencsak jó oka van.","shortLead":"Nem tudni, meddig lesz elég Los Angelesben az édesvízkészlet az oltásokhoz, viszont közel a kimeríthetetlen...","id":"20250115_los-angeles-erdotuzek-oltasa-vizhiany-tengerviz-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/642badf1-daf1-48fb-9352-2f4226d7761c.jpg","index":0,"item":"fec37de3-a98c-4eb8-9358-d1cafc0d3c9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_los-angeles-erdotuzek-oltasa-vizhiany-tengerviz-ocean","timestamp":"2025. január. 15. 08:03","title":"Ha már ekkora a tűz, víz meg alig van, akkor miért nem használnak tengervizet oltásra Los Angelesben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6425e7-c66b-4d75-b21b-e68fc90e02b1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusmárka tavaly jelentősen kevesebb autót adott el, mint az előző évben.","shortLead":"A kékvérű brit luxusmárka tavaly jelentősen kevesebb autót adott el, mint az előző évben.","id":"20250116_bezuhantak-a-bentley-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6425e7-c66b-4d75-b21b-e68fc90e02b1.jpg","index":0,"item":"822377d1-c841-424f-bfa1-6d633af274ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_bezuhantak-a-bentley-eladasai","timestamp":"2025. január. 16. 07:59","title":"Bezuhantak a Bentley eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d286b7d-dcb6-4d0f-b2c4-ee113274b5c5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint ötödével csökkent az épületek építésének mennyisége, a megkötött új szerződések volumene is a felére esett vissza, ami 2025-re sem ígér túl sok jót.","shortLead":"Több mint ötödével csökkent az épületek építésének mennyisége, a megkötött új szerződések volumene is a felére esett...","id":"20250115_ksh-epitoipar-2024-november","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d286b7d-dcb6-4d0f-b2c4-ee113274b5c5.jpg","index":0,"item":"31355d4d-a642-4784-a337-7c0beaa79630","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_ksh-epitoipar-2024-november","timestamp":"2025. január. 15. 08:30","title":"Még a rémes 2023-as adatokhoz képest is visszaesett az építőipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]