[{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok új elnökének az egyik érve az volt, hogy nem kezelték jól a koronavírus-járványt. ","shortLead":"Az Egyesült Államok új elnökének az egyik érve az volt, hogy nem kezelték jól a koronavírus-járványt. ","id":"20250121_donald-trump-egeszsegugyi-vilagszervezet-kilepes-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"3f593224-ba87-4abf-a1ce-faa113326b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_donald-trump-egeszsegugyi-vilagszervezet-kilepes-reakcio","timestamp":"2025. január. 21. 12:38","title":"A WHO reméli, Donald Trump átgondolja azon döntését, hogy országát kilépteti a szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7794ed9-429e-4297-b621-93e91408f2a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Oroszország felé halad a mágneses északi pólus, így a navigációs rendszerek pontossága érdekében frissítést kellett kiadni valamennyi GPS-alapú rendszerhez.","shortLead":"Oroszország felé halad a mágneses északi pólus, így a navigációs rendszerek pontossága érdekében frissítést kellett...","id":"20250122_magneses-eszaki-polus-modell-frissites-elmozdulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7794ed9-429e-4297-b621-93e91408f2a5.jpg","index":0,"item":"d40feff5-ccd7-40c4-9501-34b401c72b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_magneses-eszaki-polus-modell-frissites-elmozdulas","timestamp":"2025. január. 22. 10:03","title":"Elmozdult a Föld mágneses északi pólusa, fontos frissítés jön a GPS-ekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennél kisebb létszámmal mindenképpen kudarcos lenne az akció az ukrán elnök szerint.","shortLead":"Ennél kisebb létszámmal mindenképpen kudarcos lenne az akció az ukrán elnök szerint.","id":"20250122_Zelenszkij-200-ezres-europai-bekefenntarto-haderore-lenne-szuksege-Ukrajnanak-tuzszunet-eseten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"753eef11-ebb2-4695-b9db-714e9945645f","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Zelenszkij-200-ezres-europai-bekefenntarto-haderore-lenne-szuksege-Ukrajnanak-tuzszunet-eseten","timestamp":"2025. január. 22. 20:00","title":"Zelenszkij: 200 ezres európai békefenntartó haderőre lenne szüksége Ukrajnának tűzszünet esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","shortLead":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","id":"20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e.jpg","index":0,"item":"a2d0b121-146c-434f-aca9-deab627061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","timestamp":"2025. január. 22. 06:41","title":"Toplista: ezek most a legjobb és legrosszabb új autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","shortLead":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","id":"20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899.jpg","index":0,"item":"78482728-799a-43cf-bb5d-f8c534a987cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","timestamp":"2025. január. 23. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3dffd8-c4d8-4f4f-ba03-e9a5ad963a7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zajlanak szakmai szintű egyeztetések, amúgy az EU „arányos választ” fog adni, ha az új amerikai elnök vámháborús intézkedéseket vezet be.","shortLead":"Zajlanak szakmai szintű egyeztetések, amúgy az EU „arányos választ” fog adni, ha az új amerikai elnök vámháborús...","id":"20250122_Az-EU-kesz-visszautni-Trumpnak-de-inkabb-beket-szeretne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe3dffd8-c4d8-4f4f-ba03-e9a5ad963a7d.jpg","index":0,"item":"9cd9b139-1688-471c-86bb-78a5be4c6671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Az-EU-kesz-visszautni-Trumpnak-de-inkabb-beket-szeretne","timestamp":"2025. január. 22. 08:50","title":"Az EU kész visszaütni Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7752b2-754a-476e-abc9-da9ae2a498a6","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Magam is hajlamos vagyok némi kritikával illetni a NER működését, de elérésem mértéke meg sem közelíti Majkáét – ad műelemzést Para-Kovács Imre.","shortLead":"Magam is hajlamos vagyok némi kritikával illetni a NER működését, de elérésem mértéke meg sem közelíti Majkáét – ad...","id":"20250121_Para-Kovacs-Imre-Majka-szamolt-a-kovetkezmenyekkel-Csurran-cseppen-klip-video-slager-popzene-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7752b2-754a-476e-abc9-da9ae2a498a6.jpg","index":0,"item":"1d115be9-fc34-4d8b-b926-2cb52935be2b","keywords":null,"link":"/360/20250121_Para-Kovacs-Imre-Majka-szamolt-a-kovetkezmenyekkel-Csurran-cseppen-klip-video-slager-popzene-Orban","timestamp":"2025. január. 21. 14:24","title":"Para-Kovács Imre: Majka számolt a következményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","shortLead":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","id":"20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"d00e5534-3267-4140-a772-eee931da6bcc","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 22. 09:13","title":"Pálinka és muzsika – Orbán Viktornak ez jutott eszébe a magyar kultúra napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]