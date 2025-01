Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"400108be-9b19-4fae-ba48-037ff00e5d5b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott belső dokumentumok szerint izraeli oldalról több kérés is érkezett a Google-höz, hogy nagyobb hozzáférést biztosítson a mesterséges intelligenciához. A technológiát valószínűleg az izraeli–palesztin háborúban használta fel a hadsereg.","shortLead":"A kiszivárgott belső dokumentumok szerint izraeli oldalról több kérés is érkezett a Google-höz, hogy nagyobb...","id":"20250122_google-mesterseges-intelligencia-izraeli-hadsereg-nimbus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/400108be-9b19-4fae-ba48-037ff00e5d5b.jpg","index":0,"item":"ca939095-bb10-4733-97c7-7ccc72318c4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_google-mesterseges-intelligencia-izraeli-hadsereg-nimbus","timestamp":"2025. január. 22. 16:42","title":"Hozzáférést adhatott a Google az izraeli hadseregnek a cég mesterséges intelligenciájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8765ee75-1be3-46c6-a582-9ebd7a9271fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid szerint szokatlan, hogy az állam jelentős anyagi költséget vállalt a szükséges közlekedési fejlesztésekkel kapcsolatban, és a szerződés néhány “elnagyolt” pontjára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"Vitézy Dávid szerint szokatlan, hogy az állam jelentős anyagi költséget vállalt a szükséges közlekedési fejlesztésekkel...","id":"20250122_Vitezy-David-a-Mini-Dubaj-felresikerult-latvanyterverol-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8765ee75-1be3-46c6-a582-9ebd7a9271fc.jpg","index":0,"item":"855f86b2-9816-445f-be41-8f936d377f73","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Vitezy-David-a-Mini-Dubaj-felresikerult-latvanyterverol-posztolt","timestamp":"2025. január. 22. 14:47","title":"Vitézy Dávid a Mini-Dubaj félresikerült látványtervéről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy hagyományos dél-indiai viseletben látható.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy hagyományos dél-indiai viseletben látható.","id":"20250121_Indiai-utja-alatt-hagyomanyos-viseletben-is-keszult-fenykep-Orban-Viktorrol---foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8.jpg","index":0,"item":"9138dcaa-d521-4013-b2b7-3d0c837acf02","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Indiai-utja-alatt-hagyomanyos-viseletben-is-keszult-fenykep-Orban-Viktorrol---foto","timestamp":"2025. január. 21. 16:52","title":"Így még biztosan nem látta Orbán Viktort – új fotó jelent meg Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57de78c8-3cc5-43b0-8067-1ab7ffff4a5d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az GDP öt százalékának megfelelő éves katonai kiadást sürgető Donald Trump beiktatására megmozdultak Európában is. Kaja Kallas szerint EU-s és tagállami szinten is kevés a forrás, több ország még a kétszázalékos költéstől is elmarad. Az öt nagy közben irreálisnak nevezte Trump elvárását.","shortLead":"Az GDP öt százalékának megfelelő éves katonai kiadást sürgető Donald Trump beiktatására megmozdultak Európában is. Kaja...","id":"20250122_EU-s-fokepviselo-Donald-Trumpnak-igaza-van-kaja-kallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57de78c8-3cc5-43b0-8067-1ab7ffff4a5d.jpg","index":0,"item":"615d83c2-edcd-4ee5-9a64-caeaf9248db3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_EU-s-fokepviselo-Donald-Trumpnak-igaza-van-kaja-kallas","timestamp":"2025. január. 22. 16:23","title":"Az EU-s főképviselő szerint Donald Trumpnak igaza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d697f564-1850-418b-9571-33783a7e4875","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hegymászást sem kerüli el az áremelkedés, több mint 35 százalékkal növelik az engedélyek díját. ","shortLead":"A hegymászást sem kerüli el az áremelkedés, több mint 35 százalékkal növelik az engedélyek díját. ","id":"20250122_Nepal-jelentosen-emeli-a-Mount-Everestre-kiadott-maszasi-engedely-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d697f564-1850-418b-9571-33783a7e4875.jpg","index":0,"item":"2b3a4810-c84d-4dda-92fd-0ba70818d3f7","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Nepal-jelentosen-emeli-a-Mount-Everestre-kiadott-maszasi-engedely-dijat","timestamp":"2025. január. 22. 09:00","title":"Drágulnak az engedélyek, hatmillió forintot kell fizetniük azoknak, akik meg akarják mászni az Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6388898b-d855-4960-8c80-9e5b16197ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Martin Pollack 80 éves volt. Halott a bunkerben című könyvében nézett szembe gestapós apja szellemével. ","shortLead":"Martin Pollack 80 éves volt. Halott a bunkerben című könyvében nézett szembe gestapós apja szellemével. ","id":"20250122_Meghalt-az-osztrak-iro-aki-feltarta-apja-gestapos-multjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6388898b-d855-4960-8c80-9e5b16197ee5.jpg","index":0,"item":"37dd2da5-b5a1-4abc-bad0-5942716a6380","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Meghalt-az-osztrak-iro-aki-feltarta-apja-gestapos-multjat","timestamp":"2025. január. 22. 13:52","title":"Meghalt az osztrák író, aki részletesen feltárta apja gestapós múltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41110c64-3404-4d7d-9ce8-f1e83fd98ee4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hátán sérült munkást daruval kellett lehozni.","shortLead":"A hátán sérült munkást daruval kellett lehozni.","id":"20250121_baleset-gellert-szallo-felujitas-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41110c64-3404-4d7d-9ce8-f1e83fd98ee4.jpg","index":0,"item":"7a3c14dc-71e1-4e04-a30f-09e445c7192e","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_baleset-gellert-szallo-felujitas-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. január. 21. 12:35","title":"Balesetet szenvedett egy munkás a Gellért Szálló felújításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173349a6-8f02-4be4-b6ca-0400dcdd9292","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 130 ezer ember egészségének alakulását követték nyomon 43 éven át, hogy megtudják, milyen mértékű szerepet játszik a táplálkozás a demencia kialakulásában.","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 130 ezer ember egészségének alakulását követték nyomon 43 éven át, hogy megtudják, milyen...","id":"20250122_voros-hus-taplalkozas-demencia-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/173349a6-8f02-4be4-b6ca-0400dcdd9292.jpg","index":0,"item":"63abb193-5993-467b-af8c-42be291c8c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_voros-hus-taplalkozas-demencia-kialakulasa","timestamp":"2025. január. 22. 20:03","title":"Ez történhet az agyával, ha mindennap eszik vörös húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]