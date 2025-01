Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság friss ítéletében eljárásjogi hibát állapított meg, és az Államkincstár szerint a pénz nem jár vissza automatikusan. A főváros készült erre a válaszra, és ha kell, kártérítési pert indít. ","shortLead":"A bíróság friss ítéletében eljárásjogi hibát állapított meg, és az Államkincstár szerint a pénz nem jár vissza...","id":"20250121_nem-jar-vissza-a-penz-Budapestnek-tovabbra-is-fizetniuk-kell-a-szolidaritasi-adot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8.jpg","index":0,"item":"3e5adcc0-0683-4a81-8cb2-930868c85d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_nem-jar-vissza-a-penz-Budapestnek-tovabbra-is-fizetniuk-kell-a-szolidaritasi-adot-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 16:53","title":"Reagált az Államkincstár: nem jár vissza a pénz Budapestnek, továbbra is fizetniük kell a szolidaritási adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a szomszédos országokban, de az Egyesült Királyságban és Németországban is a top 30-ban a Csurran, cseppen a YouTube-on.","shortLead":"Nemcsak a szomszédos országokban, de az Egyesült Királyságban és Németországban is a top 30-ban a Csurran, cseppen...","id":"20250121_Majka-uj-szama-kulfoldon-is-nagyot-megy-Ausztriaban-az-elso-helyen-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"c04d20b7-fa2a-4ce8-8e88-706f938e3132","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Majka-uj-szama-kulfoldon-is-nagyot-megy-Ausztriaban-az-elso-helyen-van","timestamp":"2025. január. 21. 09:52","title":"Majka új száma külföldön is nagyot megy, Ausztriában az első helyen van, de Németországban is a 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a0ffd-501c-483f-9308-7c4f110ceb87","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Országszerte várható ónos csapadék, a középső tájakon a legtöbb.","shortLead":"Országszerte várható ónos csapadék, a középső tájakon a legtöbb.","id":"20250121_idojaras-onos-eso-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/236a0ffd-501c-483f-9308-7c4f110ceb87.jpg","index":0,"item":"ca28a594-03c8-4e62-9194-ca26cbbc6e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_idojaras-onos-eso-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 21. 09:17","title":"Jön az ónos eső, tíz megyében másodfokú a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac81a38-fe33-412a-8cb2-3439749d6231","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Helyre akarják tenni a sajtóban terjedő félinformációkat, ezért részletes közleményt adott ki a Mol a gárdonyi gázolajszennyezésről. Kiderült: a gázolaj több mint két héten keresztül szivárgott a talajba, tényleg 487 köbméter folyt el, de a környező öt kútban talált szénhidrogénnyomok nem innen származnak. Február végéig dől el, hogyan számolják fel a károkat.","shortLead":"Helyre akarják tenni a sajtóban terjedő félinformációkat, ezért részletes közleményt adott ki a Mol a gárdonyi...","id":"20250121_gardonyi-gazolajszivargas-mol-kozlemeny-szenhidrogen-szennyezes-olajvezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ac81a38-fe33-412a-8cb2-3439749d6231.jpg","index":0,"item":"a1facf17-f829-446b-91f8-0f7f3bc08ae3","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_gardonyi-gazolajszivargas-mol-kozlemeny-szenhidrogen-szennyezes-olajvezetek","timestamp":"2025. január. 21. 13:21","title":"Elismerte a Mol, hogy közel félezer köbméternyi gázolaj folyt a talajba Gárdonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen túlmelegedhetnek.","shortLead":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen...","id":"20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94.jpg","index":0,"item":"66fae739-2606-435f-bcec-8c4a29b94855","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","timestamp":"2025. január. 21. 10:02","title":"Hétköznapi kínai akkutechnológiát ellenőrzött a fogyasztóvédelem, mindent kivonatnak a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c94373-35f8-40c8-8aa6-c092e9ef0cf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Péter korábban apja munkáját segítette a baloldali fellegvárnak számító XIII. kerületben, de dolgozott a 2014-es időközin győztes, független Kész Zoltánnak is.","shortLead":"Tóth Péter korábban apja munkáját segítette a baloldali fellegvárnak számító XIII. kerületben, de dolgozott a 2014-es...","id":"20250122_Toth-Jozsef-MSZP-s-polgarmester-fia-lesz-a-Tisza-Part-kampanyfonoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41c94373-35f8-40c8-8aa6-c092e9ef0cf8.jpg","index":0,"item":"36d0d0a3-148b-4ae8-b18f-452b08d632e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Toth-Jozsef-MSZP-s-polgarmester-fia-lesz-a-Tisza-Part-kampanyfonoke","timestamp":"2025. január. 22. 08:49","title":"Tóth József MSZP-s polgármester fia lesz a Tisza Párt kampányfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"Arató László - Kuglics Sarolta","category":"eurologus","description":"Igyekeznek nyugodtak maradni az európai politikai élet szereplői azt követően, hogy Donald Trump letette a hivatali esküjét és megkezdte a rendeletgyártást. A legfelsőbb szintű vezetők az együttműködés szükségességét hangoztatják, bár Ursula von der Leyen célzott arra, hogy akár Kínával is jóban lehet az EU. Egy dán képviselő meg elküldte a fenébe Trumpot. Ennél kicsit durvábban. ","shortLead":"Igyekeznek nyugodtak maradni az európai politikai élet szereplői azt követően, hogy Donald Trump letette a hivatali...","id":"20250121_eu_von-der-leyen_europai_parlament_donald_trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"93c6f205-89ce-4d2d-84af-b484e4ee7b55","keywords":null,"link":"/eurologus/20250121_eu_von-der-leyen_europai_parlament_donald_trump","timestamp":"2025. január. 21. 18:11","title":"Az EU-ban Trump folyik a vízcsapból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7752b2-754a-476e-abc9-da9ae2a498a6","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Magam is hajlamos vagyok némi kritikával illetni a NER működését, de elérésem mértéke meg sem közelíti Majkáét – ad műelemzést Para-Kovács Imre.","shortLead":"Magam is hajlamos vagyok némi kritikával illetni a NER működését, de elérésem mértéke meg sem közelíti Majkáét – ad...","id":"20250121_Para-Kovacs-Imre-Majka-szamolt-a-kovetkezmenyekkel-Csurran-cseppen-klip-video-slager-popzene-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7752b2-754a-476e-abc9-da9ae2a498a6.jpg","index":0,"item":"1d115be9-fc34-4d8b-b926-2cb52935be2b","keywords":null,"link":"/360/20250121_Para-Kovacs-Imre-Majka-szamolt-a-kovetkezmenyekkel-Csurran-cseppen-klip-video-slager-popzene-Orban","timestamp":"2025. január. 21. 14:24","title":"Para-Kovács Imre: Majka számolt a következményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]