[{"available":true,"c_guid":"2d733745-136b-440a-baa0-c0d7fdd0144a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben akár az iPhone-ok is humanoid robotok „keze” alatt készülhetnek – de egyelőre más téren próbálgatja őket a Foxconn.","shortLead":"A jövőben akár az iPhone-ok is humanoid robotok „keze” alatt készülhetnek – de egyelőre más téren próbálgatja őket...","id":"20250122_foxconn-ubtech-robotics-megallapodas-humanoid-robotok-alkalmazasa-gyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d733745-136b-440a-baa0-c0d7fdd0144a.jpg","index":0,"item":"5e0d1a9d-1d10-44bd-ab6e-6c731122d4cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_foxconn-ubtech-robotics-megallapodas-humanoid-robotok-alkalmazasa-gyartas","timestamp":"2025. január. 22. 14:03","title":"Humanoid robotok állnak munkába a gyárban, ahol az iPhone-ok is készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","shortLead":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","id":"20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b.jpg","index":0,"item":"59db4a35-3bd5-41d8-a355-13df36f60a98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. január. 23. 06:21","title":"Megint ónos esőre figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c032ff-e6d6-413e-ac5b-97c99da5ebba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A képzés akkreditált, tehát beleszámít a dolgozók továbbképzési kötelezettségébe.","shortLead":"A képzés akkreditált, tehát beleszámít a dolgozók továbbképzési kötelezettségébe.","id":"20250121_gyermekvedelem-allami-gondozottak-penzugyi-kepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c032ff-e6d6-413e-ac5b-97c99da5ebba.jpg","index":0,"item":"c43f0f56-c43b-415d-a1da-dab3e8bbacfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_gyermekvedelem-allami-gondozottak-penzugyi-kepzes","timestamp":"2025. január. 21. 13:01","title":"Pénzügyi képzés indult a gyermekvédelemben, hogy az állami gondozásban élő gyerekek „adófizető polgárokká váljanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8547d55f-e4f3-4e39-97b3-e734be7fecb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghekkelték Harry telefonját, most kárpótlást fizetnek. ","shortLead":"Meghekkelték Harry telefonját, most kárpótlást fizetnek. ","id":"20250122_Harry-herceg-megallapodott-a-Sun-bulvarlappal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8547d55f-e4f3-4e39-97b3-e734be7fecb8.jpg","index":0,"item":"404bc1a0-025e-4981-8ccc-be4511d844da","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Harry-herceg-megallapodott-a-Sun-bulvarlappal","timestamp":"2025. január. 22. 12:15","title":"Bocsánatot kért a brit bulvárlap, amiért lehallgatták Harry herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz termékekre, amennyiben Putyin nem hajlandó megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.","shortLead":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz...","id":"20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"1352d468-73c7-48e3-89a2-7e6861320fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 19:14","title":"Trump üzent Putyinnak: „Csinálhatjuk ezt a könnyebb vagy a nehezebb módon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ec406-6a68-4732-8f18-6c0d2c302d9f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Már nemcsak az zene Vlagyimir Putyin füleinek, amit Orbán Viktor mond, deaz is, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel közösen játszik az orosz kottából. Most az orosz gáznak nyitott utat Szlovákia felé, az ukránoknak pedig azt üzente, hogy “ha agresszívek maradnak és ellenségesek, pórul fognak járni. A végén még felidegesítenek bennünket és ellenlépéseket fogunk tenni”.","shortLead":"Már nemcsak az zene Vlagyimir Putyin füleinek, amit Orbán Viktor mond, deaz is, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel...","id":"20250122_A-nagy-duett-hvg-orban-fico-eu-nato-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ec406-6a68-4732-8f18-6c0d2c302d9f.jpg","index":0,"item":"2c2fb2a0-3a2b-45c9-a0d8-821e89611d10","keywords":null,"link":"/360/20250122_A-nagy-duett-hvg-orban-fico-eu-nato-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 22. 12:00","title":"Orbán a gázcsap tekergetésével építi az oroszbarát blokkot a térségben – most Ficónak kedveskedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának mozdulatait. ","shortLead":"Egymásnak ellentmondó értelmezések születtek arról, hogyan is kell érteni az új amerikai elnök tanácsadójának...","id":"20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"7a0012e1-208f-4029-a9ea-92e123578e97","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon_musk_donald_trump_beiktatas-karlendites","timestamp":"2025. január. 21. 10:13","title":"Elon Musk többször is náci karlendítésre hasonlító mozdulatokat tett a színpadon Donald Trump beiktatási ünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4477e07d-e049-422d-9461-540b4a740ffc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi megjelenésű bajor luxusszedán nem éppen egy visszahúzódó szerény karakter.","shortLead":"Ez az egyedi megjelenésű bajor luxusszedán nem éppen egy visszahúzódó szerény karakter.","id":"20250122_parancsolja-a-tekintelyt-a-legujabb-7-es-bmw-larte-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4477e07d-e049-422d-9461-540b4a740ffc.jpg","index":0,"item":"2f94a748-6955-463a-b5dd-15ae108ce7d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_parancsolja-a-tekintelyt-a-legujabb-7-es-bmw-larte-tuning","timestamp":"2025. január. 22. 07:21","title":"Parancsolja a tekintélyt a legújabb 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]