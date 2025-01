Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Annyira dühös, hogy bejelentette: abbahagyja a színészkedést.","shortLead":"Annyira dühös, hogy bejelentette: abbahagyja a színészkedést.","id":"20250123_Josh-Brolin-kiakadt-mert-a-Dune-rendezojet-nem-jeloltek-Oscarra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902.jpg","index":0,"item":"b906ff3c-a9ff-4bd2-b457-2eb87016d166","keywords":null,"link":"/kultura/20250123_Josh-Brolin-kiakadt-mert-a-Dune-rendezojet-nem-jeloltek-Oscarra","timestamp":"2025. január. 23. 22:06","title":"Josh Brolin nagyon kiakadt, mert a Dűne rendezőjét nem jelölték Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ee002e-d535-486e-8c3f-324593efa132","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mariann Budde arról prédikált, hogy a legtöbb bevándorló nem bűnöző, az LMBTQ-gyerekek pedig az életükért aggódnak.","shortLead":"Mariann Budde arról prédikált, hogy a legtöbb bevándorló nem bűnöző, az LMBTQ-gyerekek pedig az életükért aggódnak.","id":"20250122_beiktatasi-mise-Trump-puspok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ee002e-d535-486e-8c3f-324593efa132.jpg","index":0,"item":"0a7ce2f5-536e-43b5-81fa-5c9375c1fd8f","keywords":null,"link":"/elet/20250122_beiktatasi-mise-Trump-puspok","timestamp":"2025. január. 22. 17:22","title":"A beiktatási misén kérte Trumpot egy püspök a szószékről, hogy irgalmazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896e444-1329-449d-bc93-8c2dcf862bc2","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Gyógyír, reménysugár. Efféle szavak hangzottak el a vasárnapi burgenlandi választás eredményhirdetését követő kommentárokban, miközben országosan formálódik a szélsőjobboldal vezette kormánykoalíció. Szeretettel Bécsből-sorozatunk írása.","shortLead":"Gyógyír, reménysugár. Efféle szavak hangzottak el a vasárnapi burgenlandi választás eredményhirdetését követő...","id":"20250122_Szeretettel-Becsbol-Burgenland-valasztas-szocdem-siker-Hans-Peter-Doskozil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2896e444-1329-449d-bc93-8c2dcf862bc2.jpg","index":0,"item":"6ad3ccae-46cf-479c-9e7e-30c7a94fed94","keywords":null,"link":"/360/20250122_Szeretettel-Becsbol-Burgenland-valasztas-szocdem-siker-Hans-Peter-Doskozil","timestamp":"2025. január. 22. 10:00","title":"A szélsőjobboldali előretörés ellenére baloldali fellegvár maradhat Burgenland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. január. 22. 19:30","title":"Modern raktárak: ilyen a munkamegosztás emberek és robotok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"bfa6554e-9fd1-49aa-8cc5-804651e33553","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nem volt kaput eltaláló lövése a Fradinak és 2–0-s vereséget szenvedett.","shortLead":"Nem volt kaput eltaláló lövése a Fradinak és 2–0-s vereséget szenvedett.","id":"20250123_Fradi-Nemetorszag-Frankfurt-Ferencvaros-Europa-liga-meccs-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfa6554e-9fd1-49aa-8cc5-804651e33553.jpg","index":0,"item":"7c8f12cd-00d5-4c60-b489-13abb06ad8c7","keywords":null,"link":"/sport/20250123_Fradi-Nemetorszag-Frankfurt-Ferencvaros-Europa-liga-meccs-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 20:53","title":"Továbbra is gólképtelen Robbie Keane csapata, simán kikapott a Ferencváros Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace906e9-0a38-4aba-a165-2bc3166230bc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A fővárosi távhőcég mellett egy másik vállalkozásnak is elővásárlási joga van a rákosrendezői mini-Dubaj fejlesztési terület egy részére. Ez az alvócég eddig Zelles Sándoré volt, aki a Gyurcsány-éra állami vagyonkezelője volt, de már jó ideje a NER közelében bizniszel. Ám 10 nappal az állam és az arab befektetők közti szerződés aláírása előtt megvette ezt a céget Halkó Gabriella, aki Habony Árpád gazdasági érdekeltségeinek gyakori képviselője. ","shortLead":"A fővárosi távhőcég mellett egy másik vállalkozásnak is elővásárlási joga van a rákosrendezői mini-Dubaj fejlesztési...","id":"20250122_Habony-cegeinek-ugyvezetoje-vasarolta-meg-a-mini-Dubaj-teruletere-elovasarlasi-joggal-biro-vallalkozast-10-nappal-az-arab-befektetokkel-alairt-szerzodes-elott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace906e9-0a38-4aba-a165-2bc3166230bc.jpg","index":0,"item":"7a3278b7-6a7d-4853-a38d-d241c7e66862","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Habony-cegeinek-ugyvezetoje-vasarolta-meg-a-mini-Dubaj-teruletere-elovasarlasi-joggal-biro-vallalkozast-10-nappal-az-arab-befektetokkel-alairt-szerzodes-elott-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 14:12","title":"Habony-közeli cég vásárolta meg a mini-Dubaj területére elővásárlási joggal bíró vállalkozást, 10 nappal az arabokkal aláírt szerződés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német külügyminiszter szerint Putyin kész feláldozni akár az országát is, noha fel kellene ismernie, hogy nem tudja megnyerni a háborút. Trump erős Amerikát örökölt, és ez gond a gyenge Európa számára, mert az nincs felkészülve arra, hogy versengjen eddigi védelmezőjével – írja Marc Champion. A Financial Times szakértője nem érzékeli, hogy akkora bajban lenne az amerikai gazdaság, mint ahogy azt Trump beállítja. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"A német külügyminiszter szerint Putyin kész feláldozni akár az országát is, noha fel kellene ismernie, hogy nem tudja...","id":"20250123_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f79d2588-d7a1-4651-b2c4-a94bf3d437eb","keywords":null,"link":"/360/20250123_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 23. 10:30","title":"Jan-Werner Müller: Az oligarchák láthatóbbak, mint valaha. Ez sebezhetőbbé is teszi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"MAGA után jön a MEGA – vagyis Amerika után Trump arra ösztönzi-e Európát is, hogy szintén legyen ismét nagy – kérdezi az independent elemzője. A Washington Post leszedi a keresztvizet mind Bidenről, mint Trumpról az általuk aláírt amnesztiarendelet miatt. Lesz-e Trumpnak elég pénze kitoloncolni milliókat Amerikából – kételkedik egy szakértő a Die Weltben. A New York Times szerint Trump eljátszotta a tekintélyét, miután kegyelmet adott a január 6-i lázadás csaknem minden részvevőjének. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"MAGA után jön a MEGA – vagyis Amerika után Trump arra ösztönzi-e Európát is, hogy szintén legyen ismét nagy – kérdezi...","id":"20250122_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"e708856a-a05f-47dc-933c-a07027f5c5d5","keywords":null,"link":"/360/20250122_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 22. 10:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Ki lesz az EU súgója Trumpnál? Orbán, Meloni vagy Rutte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]