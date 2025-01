Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca998c2f-fbb9-4885-81b7-300eb8d3ceca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 5,5 méter hosszú kínai luxusszedán hátsó kerekei minden korábbinál nagyobb szögben fordulnak el.","shortLead":"A közel 5,5 méter hosszú kínai luxusszedán hátsó kerekei minden korábbinál nagyobb szögben fordulnak el.","id":"20250128_latvanyosan-oldalaz-maybachok-kozott-a-huawei-maextro-s800-uber-luxusautoja-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca998c2f-fbb9-4885-81b7-300eb8d3ceca.jpg","index":0,"item":"4c044a49-6a39-4cc0-be2d-919fc3bc4ed9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_latvanyosan-oldalaz-maybachok-kozott-a-huawei-maextro-s800-uber-luxusautoja-video","timestamp":"2025. január. 28. 07:59","title":"Látványosan oldalazik Maybachok között a Huawei über luxusautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megválik a Telekom a Vidanet Zrt.-től. Az 54 ezer ügyfelét internettel, tévével és vonalas telefonnal ellátó, hatmilliárdos árbevételű céget egy a viszonylag friss alapítású Ursus Zrt. veszi meg, aminek vezérét furcsa kapcsolat fűzi a 4iG-hez.","shortLead":"Megválik a Telekom a Vidanet Zrt.-től. Az 54 ezer ügyfelét internettel, tévével és vonalas telefonnal ellátó...","id":"20250128_vidanet-zrt-magyar-telekom-ursus-befektetesi-es-vagyonkezelo-zrt-karoly-gyorgy-banus-port-vagyonkezelo-zrt-4ig-jaszai-gellert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3.jpg","index":0,"item":"329b84b9-360c-4ec5-a38d-c22a82ea7cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_vidanet-zrt-magyar-telekom-ursus-befektetesi-es-vagyonkezelo-zrt-karoly-gyorgy-banus-port-vagyonkezelo-zrt-4ig-jaszai-gellert","timestamp":"2025. január. 28. 10:41","title":"Tavalyelőtt alapított cégnek passzolja le a Telekom egy 54 ezer ügyfeles leányvállalatát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg? Mire hívja fel a toryk volt elnöke, William Hague Donald Trump figyelmét? Miért lesz Trump saját maga legnagyobb ellensége? Kérdéseket és válaszokat ismertetünk a világsajtóból.","shortLead":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg...","id":"20250129_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c5b9abb5-b3c0-4103-b5f9-c81d0ba6d477","keywords":null,"link":"/360/20250129_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 29. 12:23","title":"Guardian: Háborús bűncselekmény lenne, amit Trump ajánl a gázai palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57c0cfb-852b-4e1e-a768-92154febaa1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lehet élni a víz alatt? Erre kereste a választ Rudiger Koch, aki időközben egy rekordot is megdöngött. ","shortLead":"Lehet élni a víz alatt? Erre kereste a választ Rudiger Koch, aki időközben egy rekordot is megdöngött. ","id":"20250128_120-nap-a-viz-alatt-guinness-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57c0cfb-852b-4e1e-a768-92154febaa1c.jpg","index":0,"item":"c9323673-ae65-4962-88c9-95bcb7c2d9c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_120-nap-a-viz-alatt-guinness-rekord","timestamp":"2025. január. 28. 17:03","title":"120 napot töltött a víz alatt, Guinness-rekordot állított fel egy német férfi, és egy elég határozott célja van a fura kísérletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","shortLead":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","id":"20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"a4f4fe3f-dc72-44e1-a0c8-4b19b7a29dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","timestamp":"2025. január. 28. 11:27","title":"Irán szerint Izrael és az USA bolond lenne megtámadni a nukleáris létesítményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem szerint az idős férfi takarója kaphatott lángra az elektromos hősugárzó miatt.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint az idős férfi takarója kaphatott lángra az elektromos hősugárzó miatt.","id":"20250128_ozd-tuz-hosugarzo-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"96246eee-11ad-4426-9bc9-5a5386dc1424","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_ozd-tuz-hosugarzo-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. január. 28. 08:01","title":"Hősugárzó okozta lakástűzben halt meg egy idős férfi Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c51327-1533-4bfa-81c0-bdb65e435bcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két éve a szélsőjobbos megemlékezés előtti napokban antifasiszta csoportok támadtak emberekre a fővárosban. Emiatt idén kutyás járőrök, drónok és kamerás autók is felügyelik majd Budapest utcáit. ","shortLead":"Két éve a szélsőjobbos megemlékezés előtti napokban antifasiszta csoportok támadtak emberekre a fővárosban. Emiatt idén...","id":"20250127_Retvari-Bence-antifa-Belugyminiszterium-kitores-napja-BRFK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c51327-1533-4bfa-81c0-bdb65e435bcf.jpg","index":0,"item":"ed9aa6a8-7501-46ad-acf4-20a9fa699dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Retvari-Bence-antifa-Belugyminiszterium-kitores-napja-BRFK","timestamp":"2025. január. 27. 18:56","title":"Már a kitörés napját megelőzően fokozott rendőri jelenlétet rendelnek el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","shortLead":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","id":"20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d.jpg","index":0,"item":"558d3169-df66-45c3-b1fa-e54b17c57b57","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","timestamp":"2025. január. 27. 21:30","title":"Büntetőeljárás indult Curtis pofozkodása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]