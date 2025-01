Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fef1fb2a-076d-4275-ae76-f03ba149e74d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Duna Plazát felújítják és csak 2028-ban nyit újra.","shortLead":"A Duna Plazát felújítják és csak 2028-ban nyit újra.","id":"20250129_bezar-duna-plaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fef1fb2a-076d-4275-ae76-f03ba149e74d.jpg","index":0,"item":"93bbcfc5-1045-4e69-b8ae-16df54005988","keywords":null,"link":"/kkv/20250129_bezar-duna-plaza","timestamp":"2025. január. 29. 18:33","title":"Egy időre bezár a Duna Plaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829af996-7a55-4564-9f9c-db45cdf87437","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy szélsőjobboldali képviselőt ki is kellett küldeni az Európai Parlament nemzetközi holokauszt emléknapjának eseményéről. Magyar zeneszerző történetével emlékeztek meg a tragédiáról.","shortLead":"Egy szélsőjobboldali képviselőt ki is kellett küldeni az Európai Parlament nemzetközi holokauszt emléknapjának...","id":"20250129_holokauszt_europai_parlament_megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829af996-7a55-4564-9f9c-db45cdf87437.jpg","index":0,"item":"00713620-d70c-4b77-b4ea-f1c8e69d25af","keywords":null,"link":"/eurologus/20250129_holokauszt_europai_parlament_megemlekezes","timestamp":"2025. január. 29. 17:48","title":"Náci bekiabálás is volt az Európai Parlament Holokauszt-emléknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","shortLead":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","id":"20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322.jpg","index":0,"item":"c255fa81-04b9-4536-ac12-bc7cbeeb8885","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 06:41","title":"Rekordhatótáv: Magyarországon a VW 700+ kilométert tudó villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa03aa5f-539a-4311-8c58-5979949725fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A helikopter olasz gyártóját Vichai Srivaddhanaprabha családja több mint 2 milliárd fontra pereli.","shortLead":"A helikopter olasz gyártóját Vichai Srivaddhanaprabha családja több mint 2 milliárd fontra pereli.","id":"20250128_hivatalos-baleset-leicester-city-helikopter-vichai-srivaddhanaprabha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa03aa5f-539a-4311-8c58-5979949725fa.jpg","index":0,"item":"78d0a37d-7db7-4985-a9dc-85a43d2f97a6","keywords":null,"link":"/sport/20250128_hivatalos-baleset-leicester-city-helikopter-vichai-srivaddhanaprabha","timestamp":"2025. január. 28. 16:44","title":"Hivatalos: baleset miatt zuhant le a Leicester City tulajdonosának helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába indult el január 15-én az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az ügyvédek számára még nem nyitották meg a felületet – hívta fel a figyelmet hírlevelében a Magyar Ügyvédi Kamara. Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek ennek megfelelően továbbra is papíralapon intézhetők, de már az új szabályok és az új formanyomtatványok szerint. A 16 milliárd forintos projekt fejlesztési részét már 2023 végén készre jelentették. ","shortLead":"Hiába indult el január 15-én az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az ügyvédek számára még nem nyitották...","id":"20250130_e-ingatlan-elektronikus-ugyintezes-ugyevd-ugyvedi-kamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4.jpg","index":0,"item":"9b5ff642-0eb9-4b8c-8548-8fab2bb9f535","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_e-ingatlan-elektronikus-ugyintezes-ugyevd-ugyvedi-kamara","timestamp":"2025. január. 30. 06:17","title":"Panaszkodnak az ügyvédek az új e-ingatlan rendszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cc597b-486c-4313-be3a-61aee745e840","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon hazaér-e Kevin Jonas, Joe Jonas és Nick Jonas az ünnepekre?","shortLead":"Vajon hazaér-e Kevin Jonas, Joe Jonas és Nick Jonas az ünnepekre?","id":"20250129_Karacsonyi-komediara-keszul-a-Jonas-Brothers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57cc597b-486c-4313-be3a-61aee745e840.jpg","index":0,"item":"82a63de6-eb57-46f0-a91f-2ba2ff7d0ebd","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Karacsonyi-komediara-keszul-a-Jonas-Brothers","timestamp":"2025. január. 29. 11:16","title":"Karácsonyi komédiára készül a Jonas Brothers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a09469-5197-4693-b5ba-f1b32c834d28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az áruházlánc lemaradhat a a munkavállalókért folyó versenyben.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az áruházlánc lemaradhat a a munkavállalókért folyó...","id":"20250129_auchan-szakszervezet-beremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4a09469-5197-4693-b5ba-f1b32c834d28.jpg","index":0,"item":"10b4872d-0439-45d9-917a-44aec3a517d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_auchan-szakszervezet-beremeles","timestamp":"2025. január. 29. 14:21","title":"Közelében sincs az Auchan béremelése a dolgozók elvárásának, a szakszervezet szerint sokan távozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf7f5ee-82f4-4591-8cbd-c849ba39d9cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Román Nemzeti Történeti Múzeum igazgatójának kell mennie a hollandiai betörés miatt. A román kormányfő nem érti, miért nem voltak a múzeumban biztonági őrök.","shortLead":"A Román Nemzeti Történeti Múzeum igazgatójának kell mennie a hollandiai betörés miatt. A román kormányfő nem érti...","id":"20250128_romania-elrabolt-dak-mukincsek-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf7f5ee-82f4-4591-8cbd-c849ba39d9cf.jpg","index":0,"item":"f5711a78-4347-4a4a-a96c-2b68a409f824","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_romania-elrabolt-dak-mukincsek-kirugas","timestamp":"2025. január. 28. 17:38","title":"Megvolt az első kirúgás Romániában az elrabolt dák műkincsek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]