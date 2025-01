Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d0c00bb-b895-40aa-9884-773f5d7f454c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A támadó kétszer is földre került, de mindkétszer felállt.","shortLead":"A támadó kétszer is földre került, de mindkétszer felállt.","id":"20250129_batonyterenye-verekedes-garazdasag-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d0c00bb-b895-40aa-9884-773f5d7f454c.jpg","index":0,"item":"7c27b43f-8b47-4604-97e9-f3c96eed5c68","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_batonyterenye-verekedes-garazdasag-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 29. 11:02","title":"Az sem zavarta a bátonyterenyei férfit, hogy áldozata egy rendőrségre fut be, ott is tovább verte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár anyósa nem közintézménynél dolgozik, az EP-képviselő szerint nem nehéz kapcsolatot találni a kirúgása és az ő, Kulja András kormányt bíráló felszólalása között. ","shortLead":"Bár anyósa nem közintézménynél dolgozik, az EP-képviselő szerint nem nehéz kapcsolatot találni a kirúgása és az ő...","id":"20250130_kulja-andras-anyos-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"a34340d5-9fea-407a-a7f7-b3454b65f95e","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_kulja-andras-anyos-kirugas","timestamp":"2025. január. 30. 11:30","title":"Végkielégítés nélkül rúgták ki Kulja András anyósát, a tiszás képviselő nem zárja ki, hogy politikai okok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7890d3c-df9b-479f-b8cf-65a402a0efff","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Szüksége van a Fidesz-tábornak a jó hírekre a háborús propaganda közepette, alighanem ezért készíttetett a kormány reklámfilmet a Covid sikeres legyőzéséről. Pedig életek múltak azon, hogy mint mindent, a járványhelyzetet is politikai harcként kezelték, és az EU, valamint az ellenzék megbélyegzésére használták fel. Öt év távolából ismét belpolitikai vita tárgya lett, ami 2020-ban és 2021-ben történt. ","shortLead":"Szüksége van a Fidesz-tábornak a jó hírekre a háborús propaganda közepette, alighanem ezért készíttetett a kormány...","id":"20250129_covid-belpolitika-magyar-peter-kulja-andras-orban-sikerpropaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7890d3c-df9b-479f-b8cf-65a402a0efff.jpg","index":0,"item":"39a568f7-cef9-4518-9116-cbf614ac9062","keywords":null,"link":"/360/20250129_covid-belpolitika-magyar-peter-kulja-andras-orban-sikerpropaganda","timestamp":"2025. január. 29. 13:15","title":"Életeket menthetett volna, ehelyett Orbán már 2020-ban eldöntötte, kik lesznek a járvány győztesei, kik a vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc230d78-8de6-40e4-89f3-03aaac2041cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha az ön Garmin órája sem tölt be, nincs egyedül: rengetegen szembesülnek a problémával. Jó hír, hogy már a gyártó is felismerte a hibát.","shortLead":"Ha az ön Garmin órája sem tölt be, nincs egyedül: rengetegen szembesülnek a problémával. Jó hír, hogy már a gyártó is...","id":"20250130_garmin-okosorak-kek-haromszog-problema-lefagyas-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc230d78-8de6-40e4-89f3-03aaac2041cf.jpg","index":0,"item":"c3875527-0061-43f1-b770-b20fa1ff3ad3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_garmin-okosorak-kek-haromszog-problema-lefagyas-megoldas","timestamp":"2025. január. 30. 11:33","title":"Sorra fagynak le a Garmin okosórái – megszólalt a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835ac576-a34e-44c4-95d9-7ae70c173058","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Elutasította a Kúria a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség leváltott elnökének keresetét. Az ítélet túlmutat az egyházi belügyeken: eszerint a rabbi nem is pereskedhetett volna szabálytalan eltávolítása miatt, mert az állam nem tehet igazságot. ","shortLead":"Elutasította a Kúria a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség leváltott elnökének keresetét. Az ítélet...","id":"20250129_autonom-ortodox-izraelita-egyhaz-kuria-itelet-rabbik-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835ac576-a34e-44c4-95d9-7ae70c173058.jpg","index":0,"item":"40d6bdb3-6a82-4e25-98e9-82aebd83eea9","keywords":null,"link":"/360/20250129_autonom-ortodox-izraelita-egyhaz-kuria-itelet-rabbik-per","timestamp":"2025. január. 29. 12:15","title":"Különös ítélet a Kúrián: mikor van joga dönteni egyházi ügyekben a bíróságnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9aeae2-3c59-4900-8d0c-6bfce9cf2e21","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lilában marad a magyar válogatott 25 éves középpályása.","shortLead":"Lilában marad a magyar válogatott 25 éves középpályása.","id":"20250129_labdarugas-atigazolas-nikitscher-tamas-kecskemet-real-valladolid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f9aeae2-3c59-4900-8d0c-6bfce9cf2e21.jpg","index":0,"item":"ca926852-4ac1-48a2-9d69-ce64718e22de","keywords":null,"link":"/sport/20250129_labdarugas-atigazolas-nikitscher-tamas-kecskemet-real-valladolid","timestamp":"2025. január. 29. 11:38","title":"Nikitscher Tamás a spanyol élvonalba igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők szerint az összes oda tervezett előadást kiteszik a házból, a jogutód pedig nem foglalkozik a szerződéses sérelmekkel.","shortLead":"A szervezők szerint az összes oda tervezett előadást kiteszik a házból, a jogutód pedig nem foglalkozik a szerződéses...","id":"20250129_Felujitasra-hivatkozva-kitettek-jazzfeszt-Szente-Vajk-vezette-Erkel-Szinhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c.jpg","index":0,"item":"d3d0c439-9e1c-41a3-a75e-417fb1580bc5","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Felujitasra-hivatkozva-kitettek-jazzfeszt-Szente-Vajk-vezette-Erkel-Szinhazbol","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Felújításra hivatkozva kitették a jazzfesztivált a Szente Vajk vezette új Erkel Színházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]