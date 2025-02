Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rádió egykori párizsi és brüsszeli tudósítója hetvenhárom éves volt.","shortLead":"A Magyar Rádió egykori párizsi és brüsszeli tudósítója hetvenhárom éves volt.","id":"20250204_Meghalt-Keleti-Miklos-Pulitzer-emlekdijas-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"7d67067c-219e-4f74-81dc-cb49614ee1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Meghalt-Keleti-Miklos-Pulitzer-emlekdijas-ujsagiro","timestamp":"2025. február. 04. 21:40","title":"Meghalt Keleti Miklós Pulitzer-emlékdíjas újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart, egy volt miniszter szerint mindkét nagyhatalom ki akarja iktatni Zelenszkijt.","shortLead":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart...","id":"20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"569e0e50-194a-4eb2-9b17-4b91e39b1f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","timestamp":"2025. február. 04. 10:57","title":"Megdöbbentette az ukránokat, hogy az Egyesült Államokban ugyanazt akarják, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","shortLead":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","id":"20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"123fa37c-160b-4509-a693-a8072bb3c727","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","timestamp":"2025. február. 04. 15:38","title":"A múlt éjjel volt a leghidegebb a télen, -25,7 fokot mértek a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48feac96-f8c8-49da-b348-28f97724a605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki testületi ülésen az óbudai polgármester fizetésének megvonása mellett az illetménye emeléséről is tárgyalni fognak a képviselők.","shortLead":"A csütörtöki testületi ülésen az óbudai polgármester fizetésének megvonása mellett az illetménye emeléséről is...","id":"20250204_Kiss-Laszlo-a-bortonbol-keri-hogy-fizetese-megvonasarol-zart-ulesen-targyaljon-a-testulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48feac96-f8c8-49da-b348-28f97724a605.jpg","index":0,"item":"c8ea7896-6d7a-4b17-ac2e-eb2895d5aead","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Kiss-Laszlo-a-bortonbol-keri-hogy-fizetese-megvonasarol-zart-ulesen-targyaljon-a-testulet","timestamp":"2025. február. 04. 20:30","title":"Kiss László a börtönből kéri, hogy fizetése megvonásáról zárt ülésen tárgyaljon a testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emotikonokban és képtelen kifejezésekben gazdag jó reggelt kíván a miniszterelnök.","shortLead":"Emotikonokban és képtelen kifejezésekben gazdag jó reggelt kíván a miniszterelnök.","id":"20250204_orban-viktor-kell-egy-jo-deal-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"0b206f85-b958-4bc3-9ce9-f6985fbb3971","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orban-viktor-kell-egy-jo-deal-donald-trump","timestamp":"2025. február. 04. 09:19","title":"Orbán: A legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják. Nem fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című filmjével hétfőn elindult a 44. Magyar Filmszemle. Árnyékot vet a filmünnepre, hogy a szervezők árokbetemetési szándéka meghiúsult.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című...","id":"20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57.jpg","index":0,"item":"c5f3788b-3033-4027-9c49-d842cb4e0487","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 12:22","title":"A Most vagy soha!-ért Kínában érdeklődnek, a független magyar filmekért pedig a Corvin moziban – Elindult a Filmszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vadászokat zavart meg az állat a Bükkben.","shortLead":"Vadászokat zavart meg az állat a Bükkben.","id":"20250205_bukk-ozd-medve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd.jpg","index":0,"item":"490aad81-6b03-490f-ad27-014b563b8580","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_bukk-ozd-medve","timestamp":"2025. február. 05. 14:49","title":"A kocsiba pattanva menekült el két vadász egy Ózdnál felbukkanó medve elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"a61119ba-156b-4dee-a0d7-86a9e34d57fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","timestamp":"2025. február. 05. 15:28","title":"Gyanúsított marad az Integritás Hatóság elnöke, az ügyészség elutasította panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]