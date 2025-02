Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9496598f-5473-494b-90c0-b9d63d8aa423","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Evelyn Miller csatornáját több mint százezren követik a TikTokon.","shortLead":"Evelyn Miller csatornáját több mint százezren követik a TikTokon.","id":"20250208_evelyn-miller-ket-vagina-huvely-terhesseg-szex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9496598f-5473-494b-90c0-b9d63d8aa423.jpg","index":0,"item":"df8c9247-b952-4261-a3a3-e8b50e6851b3","keywords":null,"link":"/elet/20250208_evelyn-miller-ket-vagina-huvely-terhesseg-szex","timestamp":"2025. február. 08. 05:01","title":"A két vaginával született nő válaszolt a leggyakoribb kérdésekre, amiket kapni szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51764393-5bed-4fdb-9495-13630a7645dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-Korea az évtized végére vezetné be a 6G-t, aminek hatékonyságát a Samsung a mesterséges intelligenciával növelné.","shortLead":"Dél-Korea az évtized végére vezetné be a 6G-t, aminek hatékonyságát a Samsung a mesterséges intelligenciával növelné.","id":"20250207_samsung-mesterseges-intelligencia-6g-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51764393-5bed-4fdb-9495-13630a7645dd.jpg","index":0,"item":"87be5a90-1905-4128-b1a7-c793faf43048","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_samsung-mesterseges-intelligencia-6g-kommunikacio","timestamp":"2025. február. 07. 14:03","title":"Hozzányúl a mesterséges intelligenciához a Samsung, hogy hatékonyabb legyen a 6G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Űrhajót is cserél a NASA annak érdekében, hogy valamivel hamarabb hazatérhessenek azok az asztronauták, akik még a Boeing űrkapszulájával érkeztek a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). 