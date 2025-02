Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"890a8b56-0ebd-46d7-86ab-99d34ca70385","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Tizedmásodperceken múlt az egyenlítés a németek ellen.","shortLead":"Tizedmásodperceken múlt az egyenlítés a németek ellen.","id":"20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/890a8b56-0ebd-46d7-86ab-99d34ca70385.jpg","index":0,"item":"3fe84a15-ac93-4c15-a2de-e764b99ce0a7","keywords":null,"link":"/sport/20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nyilatkozatok","timestamp":"2025. február. 09. 22:11","title":"„Egy tízes skálán a maximális tízes most a fájdalmam” – elúszott a női hokiválogatott olimpiai álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a371646c-59b4-420c-b392-ae51d4930302","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A legnagyobb amerikai techcégek vezetői kérik Donald Trumpot, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek olyan szigorúak az európai szabályok. Az EU-polgárok adatainak védelme és a piactorzítás elleni szabályok dollármilliárdokban mérhető kárt okoznak a nagy techcégeknek, és most jön csak a próbálkozás, megszerezhetik-e ingyen az adatainkat, hogy azzal fejlesszék a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"A legnagyobb amerikai techcégek vezetői kérik Donald Trumpot, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek olyan...","id":"20250210_eu-usa-europa-adat-online-tech-meta-facebook-apple-adatvedelem-zuckerberg-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a371646c-59b4-420c-b392-ae51d4930302.jpg","index":0,"item":"c816aa46-2302-4fd1-bf8b-4e81235f34c4","keywords":null,"link":"/360/20250210_eu-usa-europa-adat-online-tech-meta-facebook-apple-adatvedelem-zuckerberg-musk","timestamp":"2025. február. 10. 13:30","title":"Milliárdokat érő adatvagyonon ülnek az európaiak, és az USA techszektora frontális támadást indított a megszerzéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel szembesül, mint az öröm vagy a fájdalom. Egyáltalán, hogyan fogja fel ezeket?","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel...","id":"20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34.jpg","index":0,"item":"1b01757d-2eb0-4c1f-8ad4-9dc1589fb0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","timestamp":"2025. február. 10. 09:03","title":"Fájdalmat okoztak a mesterséges intelligenciának – gondolták: mi baj lehet a kegyetlenkedésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz benne. Pedig nem sok köszönet volt abban, amikor legutóbb ilyet lépett a kormány.","shortLead":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz...","id":"20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"5831f510-3b18-4f5a-8fe6-caba29ce6df4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","timestamp":"2025. február. 10. 08:53","title":"Árstoppal ébredt hétfő reggel Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655daaa8-5397-46f4-bd76-5d2465fe13a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A három balti ország villamosenergia-hálózata sikeresen integrálódott az EU belső energiapiacába azáltal, hogy első körben Lengyelországon keresztül csatlakoztak az európai uniós hálózathoz.","shortLead":"A három balti ország villamosenergia-hálózata sikeresen integrálódott az EU belső energiapiacába azáltal, hogy első...","id":"20250209_esztorszag-lettorszag-litvania-elektromos-aram-oroszorszag-europai-unio-energiafuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/655daaa8-5397-46f4-bd76-5d2465fe13a0.jpg","index":0,"item":"df1b2d0c-0421-46eb-82ea-b5bb60adb196","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250209_esztorszag-lettorszag-litvania-elektromos-aram-oroszorszag-europai-unio-energiafuggoseg","timestamp":"2025. február. 09. 16:56","title":"Vége az orosz függőségnek: Észtország, Lettország és Litvánia is az uniós villamosenergia-rendszerre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az? Váradi József vezérigazgató szerint a Wizz Air – akár Ferihegyen, akár Londonban, akár Abu-Dzabiban.","shortLead":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az...","id":"20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a.jpg","index":0,"item":"1ca33dc3-42d7-4ca8-8a2a-bbeaf7ccda1d","keywords":null,"link":"/kkv/20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 17:00","title":"Váradi József, a Wizz Air vezére: Nem ülhetünk vissza a lovakra repülés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546277ed-c051-4ceb-b583-f3d785b471e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb elnöki konvoj nagy sebességgel haladt, amikor a baleset történt.","shortLead":"A szerb elnöki konvoj nagy sebességgel haladt, amikor a baleset történt.","id":"20250209_Video-Vucic-autojanak-menet-kozben-szakadt-le-a-kereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/546277ed-c051-4ceb-b583-f3d785b471e0.jpg","index":0,"item":"c2220179-7784-4360-8e64-f88efbdcfa58","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Video-Vucic-autojanak-menet-kozben-szakadt-le-a-kereke","timestamp":"2025. február. 09. 07:34","title":"Videó: Vucic autójának menet közben szakadt le a kereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","shortLead":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","id":"20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"6480ee03-ebda-40fb-97e2-23935206643e","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","timestamp":"2025. február. 10. 07:29","title":"Publicus: A magyarok fele szerint igazak a Rogán Antalt ért amerikai korrupciós vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]