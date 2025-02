Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem is értette, miért állították meg. ","shortLead":"Nem is értette, miért állították meg. ","id":"20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f.jpg","index":0,"item":"2be7876f-00e0-4f02-9100-3b609ebb18ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","timestamp":"2025. február. 10. 13:58","title":"Épp az útellenőrök előtt fordult meg egy autós, hogy nekivágjon szemből az M85-ösnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc469251-13cb-4dbb-b836-2fb3eb880124","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy pontot rontott Magyarország a Transparency International korrupcióérzékelési listáján, így maradt az Európai Unió legkorruptabb tagállama.","shortLead":"Egy pontot rontott Magyarország a Transparency International korrupcióérzékelési listáján, így maradt az Európai Unió...","id":"20250211_Transparency-International-korrupcio-erzekeles-korrupt-magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc469251-13cb-4dbb-b836-2fb3eb880124.jpg","index":0,"item":"6f2ffe16-31d3-4e41-bbbb-356c10ccf40c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Transparency-International-korrupcio-erzekeles-korrupt-magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 06:01","title":"Sorozatban a harmadik évben az EU legkorruptabb helye Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68bb40f-378a-433d-a2a3-26cb049de2c7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország leszakadt a Nyugatról, és ez eszkalációhoz vezet. A Nyugat nem látja Oroszországot, az oroszok nem látják a Nyugatot – mondja Anasztaszija Trofimova a több helyen, így Magyarországon is vetített és nagy port kavart, Orosz frontkatonák között című film rendezője. Interjú.","shortLead":"Oroszország leszakadt a Nyugatról, és ez eszkalációhoz vezet. A Nyugat nem látja Oroszországot, az oroszok nem látják...","id":"20250209_hvg-nasztaszija-trofimova-orosz-filmrendezo-haboru-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f68bb40f-378a-433d-a2a3-26cb049de2c7.jpg","index":0,"item":"dd90df29-a7c6-4333-a643-6cd59df6c94a","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-nasztaszija-trofimova-orosz-filmrendezo-haboru-propaganda","timestamp":"2025. február. 09. 15:30","title":"„A nyugatiak rengeteg kérdést tesznek fel, és valamiféle logikus válaszra számítanak, ám az oroszság nem a logikáról szól”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják a kormányt.","shortLead":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják...","id":"20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529.jpg","index":0,"item":"6ac57f21-f14f-4f30-ab7f-83f39d9f6fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 10. 13:24","title":"Videókon mutogatja a brit kormány, hogyan viszik el a rendőrök az illegális bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia hozhatja el, de ehhez a tanárokat is tovább kell képezni.","shortLead":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia...","id":"20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16.jpg","index":0,"item":"708534ce-f228-4d0d-8407-70bc4eb68434","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","timestamp":"2025. február. 09. 13:30","title":"Ruanda nekiállt felszámolni az analfabetizmust a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is kiderült: az emberek keddenként érzik magukat a legboldogabbnak.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is...","id":"20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09.jpg","index":0,"item":"4e621ae7-d4f3-4ee6-bd8d-ac27d0454c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","timestamp":"2025. február. 10. 19:03","title":"Kutatók üzenik: most már aztán tényleg aludja ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0490e7ca-a69a-40ac-85bb-ba941a52bb98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Huszonhat márka hatvanhárom modelljére lehet szavazni a közönségdíj kategóriában.","shortLead":"Huszonhat márka hatvanhárom modelljére lehet szavazni a közönségdíj kategóriában.","id":"20250210_ev-magyar-autoja-2025-barki-szavazhat-kedvencere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0490e7ca-a69a-40ac-85bb-ba941a52bb98.jpg","index":0,"item":"959ee48e-59c5-40a3-8fe5-26c3e0879223","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_ev-magyar-autoja-2025-barki-szavazhat-kedvencere","timestamp":"2025. február. 10. 07:21","title":"Év Magyar Autója 2025: Bárki szavazhat kedvencére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus berendezkedés elleni kirohanásokat, az üzeneteket az európai hagyományos pártoknak, hogy azok ideje lejárt. Témák és vélemények a nemzetközi lapokból.","shortLead":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus...","id":"20250209_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6df248e5-e086-4ede-b3fa-dd0889bae82d","keywords":null,"link":"/360/20250209_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 10:08","title":"Nemzetközi lapszemle: Kiemelt figyelmet kaptak a világsajtóban a Trumpnak tapsoló Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]