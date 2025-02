Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"172ac44a-ad7c-4940-8ce9-c1ec7dd01875","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a nők, de születendő gyermekeik is veszélybe kerültek, mert túl későn végeztek el rajtuk sürgősségi császármetszést. ","shortLead":"Nemcsak a nők, de születendő gyermekeik is veszélybe kerültek, mert túl későn végeztek el rajtuk sürgősségi...","id":"20250214_Ugyan-azon-az-esten-majdnem-meghalt-ket-no-szules-kozben-egy-kistarcsai-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/172ac44a-ad7c-4940-8ce9-c1ec7dd01875.jpg","index":0,"item":"8af8c4b8-8499-4bce-b1da-fd241f9f8f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Ugyan-azon-az-esten-majdnem-meghalt-ket-no-szules-kozben-egy-kistarcsai-korhazban","timestamp":"2025. február. 14. 11:01","title":"Ugyanazon az estén majdnem meghalt két nő szülés közben egy kistarcsai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b03069-9f58-4d45-b27c-04598511668c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyjából ugyanannyival költenek többet a magyarok gyógyszerre, mint amennyivel drágultak a készítmények, de van egy nem is túl magas ár, ami fölött már elkezdenek rangsorolni, miből vesznek, miből nem.","shortLead":"Nagyjából ugyanannyival költenek többet a magyarok gyógyszerre, mint amennyivel drágultak a készítmények, de van...","id":"20250213_gyogyszer-arak-dragulas-gyogyszertar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11b03069-9f58-4d45-b27c-04598511668c.jpg","index":0,"item":"9c2909e4-8eea-4e9c-90d2-7b97f3578f73","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_gyogyszer-arak-dragulas-gyogyszertar","timestamp":"2025. február. 13. 08:16","title":"Megmérték, mi az az ár, ami fölött sok beteg már inkább nem veszi meg a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840bfd2-2ed0-46c6-8daa-15bafa71bfc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január végén derült ki, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat büntetőeljárást a rendőrség.","shortLead":"Január végén derült ki, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat büntetőeljárást a rendőrség.","id":"20250213_Lefoglaltak-a-volt-nagykorosi-polgarmester-gyanusan-olcson-eladott-szolgalati-autojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c840bfd2-2ed0-46c6-8daa-15bafa71bfc2.jpg","index":0,"item":"56430eca-6703-42bc-a76d-1b4569e175ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Lefoglaltak-a-volt-nagykorosi-polgarmester-gyanusan-olcson-eladott-szolgalati-autojat","timestamp":"2025. február. 13. 15:15","title":"Lefoglalták a volt nagykőrösi polgármester gyanúsan olcsón eladott szolgálati autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58487baa-bd8c-48b0-8955-a93098c78ae9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia futtatására is képes az új, középkategóriás Snapdragon 6 Gen 4 mobil platform.","shortLead":"A mesterséges intelligencia futtatására is képes az új, középkategóriás Snapdragon 6 Gen 4 mobil platform.","id":"20250213_qualcomm-snapdragon-6-gen-4-mobil-platform-processzor-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58487baa-bd8c-48b0-8955-a93098c78ae9.jpg","index":0,"item":"c8f36783-b28f-4498-9b3c-3a78a081ef31","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_qualcomm-snapdragon-6-gen-4-mobil-platform-processzor-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 13. 16:03","title":"Csúcskategóriás képességek egy középkategóriás chipben: itt a Qualcomm új lapkája, a Honor mobiljai is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8b8153-3f93-449d-b405-db9aef7d776d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sötét mód sok esetben hasznos beállítás, azonban – szemben a Google Dokumentumok mobil változatával – asztali gépen nem lehet csak úgy váltani rá, ha a Google dokumentumokat használjuk. Megmutatjuk, mit tehetünk ilyen esetben.","shortLead":"A sötét mód sok esetben hasznos beállítás, azonban – szemben a Google Dokumentumok mobil változatával – asztali gépen...","id":"20250214_google-drive-docs-sotet-mod-chrome-bovitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8b8153-3f93-449d-b405-db9aef7d776d.jpg","index":0,"item":"d7c8546f-893b-4d9d-b3ef-e155c099a46e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_google-drive-docs-sotet-mod-chrome-bovitmeny","timestamp":"2025. február. 14. 10:03","title":"Hogyan kapcsolható be a sötét mód a Google Dokumentumokban? Megoldható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója a Gale-kráterből figyelve vette fel a marsi égbolton megjelenő felhőket, amelyekhez hasonló a Földön is kialakul.","shortLead":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója a Gale-kráterből figyelve vette fel a marsi égbolton megjelenő felhőket, amelyekhez...","id":"20250213_mars-vilagito-felho-egbolt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"407c37ee-897b-4f22-a7e1-e03e85d35a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_mars-vilagito-felho-egbolt-video","timestamp":"2025. február. 13. 19:03","title":"Világító felhők jelentek meg a Mars egén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","shortLead":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","id":"20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10.jpg","index":0,"item":"c76ec6e4-f693-4994-b5ca-353768f1d9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","timestamp":"2025. február. 13. 07:44","title":"Szijjártó reményről ír Putyin és Trump telefonbeszélgetése kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2ea27-e022-47ab-a352-f6c22a02eeb3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A német autógyártó 1900 munkahelyet szüntet meg.","shortLead":"A német autógyártó 1900 munkahelyet szüntet meg.","id":"20250213_Tomeges-leepitesek-kezdodnek-a-Porsche-nel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef2ea27-e022-47ab-a352-f6c22a02eeb3.jpg","index":0,"item":"28c38bcc-4b61-48ac-83fc-7bb3384b5e00","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Tomeges-leepitesek-kezdodnek-a-Porsche-nel","timestamp":"2025. február. 13. 19:56","title":"Döcög a Porsche, tömeges leépítések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]