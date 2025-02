Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"572b8632-aeb2-4e15-a982-6ed011bcc87a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Boldogabbak, nyugodtabbak, egészségesebbek lehetünk, de még a fejfájást, a fogszuvasodást és a ráncokat is megelőzhetjük, ha gyakran csókolózunk. ","shortLead":"Boldogabbak, nyugodtabbak, egészségesebbek lehetünk, de még a fejfájást, a fogszuvasodást és a ráncokat is...","id":"20250214_csokolozas-pozitiv-hatasai-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572b8632-aeb2-4e15-a982-6ed011bcc87a.jpg","index":0,"item":"472338df-7a5f-4f68-90a9-f2bab2d2db85","keywords":null,"link":"/elet/20250214_csokolozas-pozitiv-hatasai-egeszseg","timestamp":"2025. február. 14. 06:01","title":"Annyi pozitív hatása van a csókolózásnak, hogy receptre kellene felírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Próbára teszi Orbán Viktort a meglódult magyarországi inflácó. Németország nem ad ki több szélsőbalos aktivistát Magyarországnak. A CDU-vezér Merz a saját sorsát pecsételhette meg, amikor udvarolt a szélsőjobbnak. A szerbiai diákmozgalom sikeres, de ez mintha nem érdekelné az EU-t. Musk igazi célja nem a közigazgatás költségeinek csökkentése, hanem az, hogy a Trump-kormányzat növelje hatalmát és semlegesítse az ellenzéket. Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból. ","shortLead":"Próbára teszi Orbán Viktort a meglódult magyarországi inflácó. Németország nem ad ki több szélsőbalos aktivistát...","id":"20250212_Die-Welt-Meloni-EU-Trump-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"1b7a12fd-9650-470c-a5c9-a82b84c7f5e5","keywords":null,"link":"/360/20250212_Die-Welt-Meloni-EU-Trump-Orban","timestamp":"2025. február. 12. 12:07","title":"Die Welt: Meloni Európa aduja Trumpnál, Orbánról Washingtonban már jóformán senki sem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba menekült.","shortLead":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba...","id":"20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb.jpg","index":0,"item":"e8b7b07b-5f89-46be-9984-9f5980e59bae","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","timestamp":"2025. február. 12. 17:31","title":"Putyin telefonon hívta fel Szíria új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e18ff2-99ff-4f7e-a92d-eac6dc77b693","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nagy az öröm Moszkvában.","shortLead":"Nagy az öröm Moszkvában.","id":"20250213_Medvegyev-a-Putyin-Trump-telefonrol-A-frigid-venlany-Europa-megorul-a-feltekenysegtol-es-a-duhtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93e18ff2-99ff-4f7e-a92d-eac6dc77b693.jpg","index":0,"item":"638e4478-f4b9-4a66-a1d9-4ed6714c2df0","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Medvegyev-a-Putyin-Trump-telefonrol-A-frigid-venlany-Europa-megorul-a-feltekenysegtol-es-a-duhtol","timestamp":"2025. február. 13. 15:19","title":"Medvegyev a Putyin–Trump-telefonról: „A frigid vénlány Európa megőrül a féltékenységtől és a dühtől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Sorra veti ki a kereskedelmi védővámokat az amerikai elnök, kedden az acél- és az alumínium importjának extrasarcát jelentette be, de ehhez csapva belengette, hogy hasonló pluszterhekre számíthatnak az USA gyógyszer- és autóipari partnerei is. Utóbbiak között az egyik legjelentősebb Németország, és Donald Trump egy friss nyilatkozatában külön ki is pécézte a legnagyobb német autógyártókat, kétséget sem hagyva a következő célpontjai felől. ","shortLead":"Sorra veti ki a kereskedelmi védővámokat az amerikai elnök, kedden az acél- és az alumínium importjának extrasarcát...","id":"20250212_Donald-Trump-vamhaboru-vam-buntetovam-auto-import-EU-Nemetorszag-BMW-Mercedes-Volkswagen-magyar-autoipar-beszallito-megrendeles-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4.jpg","index":0,"item":"96286942-4476-4835-915e-61d5f5025e7e","keywords":null,"link":"/360/20250212_Donald-Trump-vamhaboru-vam-buntetovam-auto-import-EU-Nemetorszag-BMW-Mercedes-Volkswagen-magyar-autoipar-beszallito-megrendeles-kockazat","timestamp":"2025. február. 12. 14:09","title":"A magyar autóipar is földbe állhat, ha tényleg berobban Trump vámháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076edfdb-ada6-424f-bba7-2875ae17b8ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beer Miklós – Egy hiteles ember címmel jelent meg László Ágnes könyve a nyugalmazott katolikus püspökről, akit Ferenc pápa “magyar hangja”-ként is emlegettek.","shortLead":"Beer Miklós – Egy hiteles ember címmel jelent meg László Ágnes könyve a nyugalmazott katolikus püspökről, akit Ferenc...","id":"20250213_hvg-Laszlo-Agnes-Beer-Miklos-Egy-hiteles-ember-eletutinterju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/076edfdb-ada6-424f-bba7-2875ae17b8ac.jpg","index":0,"item":"4f41f064-45d9-4e74-bd6a-a6edd4c519b5","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-Laszlo-Agnes-Beer-Miklos-Egy-hiteles-ember-eletutinterju","timestamp":"2025. február. 13. 18:30","title":"Könyv mutatja be Beer Miklóst, aki a katolikus egyházi vezetők közül szinte egyedüliként mert nyilatkozni közéleti ügyekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Móricz Zsigmond körtér és Kelenföld vasútállomás között villamossal lehet majd közlekedni.","shortLead":"A Móricz Zsigmond körtér és Kelenföld vasútállomás között villamossal lehet majd közlekedni.","id":"20250212_Karbantartas-miatt-roviditett-utvonalon-kozlekedik-vasarnap-a-4-es-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb.jpg","index":0,"item":"13e3d3ab-9cb6-413f-beb4-9e8567c895f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Karbantartas-miatt-roviditett-utvonalon-kozlekedik-vasarnap-a-4-es-metro","timestamp":"2025. február. 12. 12:01","title":"Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik vasárnap a 4-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b7f970-5a47-44ee-a550-0e6666be3bef","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közszolgálati egyetem docense és a HVG újságírója a CEU Határtalan Tudás című sorozatának vendége.","shortLead":"A közszolgálati egyetem docense és a HVG újságírója a CEU Határtalan Tudás című sorozatának vendége.","id":"20250212_ceu-hatartalan-tudas-kaiser-ferenc-foldes-andras-eloadas-elo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b7f970-5a47-44ee-a550-0e6666be3bef.jpg","index":0,"item":"173358a1-5a66-45fc-a318-44d8bb660ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_ceu-hatartalan-tudas-kaiser-ferenc-foldes-andras-eloadas-elo","timestamp":"2025. február. 12. 17:15","title":"Az ukrajnai háború tapasztalatairól és a haditechnikai újdonságokról tart előadást Kaiser Ferenc és Földes András - itt követheti élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]