[{"available":true,"c_guid":"819213d6-6979-4ebf-96ee-355b4603adb9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai adminisztráció több intézményénél jelentettek be leépítéseket a kormányzati hatékonyság és a költségek lefaragásának jegyében pénteken.","shortLead":"Az amerikai adminisztráció több intézményénél jelentettek be leépítéseket a kormányzati hatékonyság és a költségek...","id":"20250215_Elon-Musk-Trump-tisztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/819213d6-6979-4ebf-96ee-355b4603adb9.jpg","index":0,"item":"ddeb4cd4-f613-4eaa-85cc-fb2ff619213a","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Elon-Musk-Trump-tisztogatas","timestamp":"2025. február. 15. 08:36","title":"Alaposan belekezdett Elon Musk a tisztogatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de az éttermek, pékségek és reggelizők is bajban vannak. Eközben az árak hétről hétre történelmi csúcsot döntenek. ","shortLead":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de...","id":"20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484.jpg","index":0,"item":"6d7df522-aaed-49b5-87db-884b585a2907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 10:00","title":"Súlyosbodik az amerikai tojásválság, a boltok limitálják a kiadható mennyiséget, a pékségek és éttermek is bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és motivációiba enged betekintést, hanem iránytűt is ad a zsarnoksággal szemben. ","shortLead":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és...","id":"20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201.jpg","index":0,"item":"a0f7d791-a58f-4ab8-a45b-f9d3b2ea13e4","keywords":null,"link":"/360/20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","timestamp":"2025. február. 16. 19:00","title":"Putyin személyesen akarta a halálát, de ő a síron túlról is üzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","id":"20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4.jpg","index":0,"item":"8480d371-fb0c-44b2-b938-b870e37e3dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","timestamp":"2025. február. 17. 06:47","title":"Őrizetbe vették Mauritius volt kormányfőjét, akit pénzmosással vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f96daa-f0d8-494f-af51-2b2371f6b932","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az orvos „egészséges étrendet” javasolt nekünk. De mit jelent ez valójában? Ebben segíthet az alábbi útmutató. Szerkesztett részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Az orvos „egészséges étrendet” javasolt nekünk. De mit jelent ez valójában? Ebben segíthet az alábbi útmutató...","id":"20250216_Egeszseges-etkezes-egyszeruen-Ezt-erdemes-tudni-mielott-bevasarolunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f96daa-f0d8-494f-af51-2b2371f6b932.jpg","index":0,"item":"4ff9634d-f6f0-43ee-af58-79e7fe33e122","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250216_Egeszseges-etkezes-egyszeruen-Ezt-erdemes-tudni-mielott-bevasarolunk","timestamp":"2025. február. 16. 19:15","title":"Egészséges étkezés egyszerűen: Ezt érdemes tudni, mielőtt bevásárolunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t. Utcazenész korszakáról, a vele egyszerre kezdő Madonnáról és Trump valóságshow-járól is beszélgettünk, amiben az énekesnő szerepelt.","shortLead":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t...","id":"20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c.jpg","index":0,"item":"ecf72a41-1b59-40a5-b27d-61def6e3fd64","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 20:00","title":"Cyndi Lauper a HVG-nek: „Szavazni kell minden kis választáson!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250216_mikrosuto-tevhitek-kh-bank-atm-nfc-meta-mi-torrent-lg-klima-musk-openai-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a.jpg","index":0,"item":"740d2b9b-0dbc-433b-9643-d54f59194788","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_mikrosuto-tevhitek-kh-bank-atm-nfc-meta-mi-torrent-lg-klima-musk-openai-felvasarlas","timestamp":"2025. február. 16. 12:00","title":"Ez történt: Megdőlt a mikrosütőkkel kapcsolatos tévhit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő elnöklése az állami vezetők és a nagy techcégek szimpóziumán, valamint az Alibaba korábban évekre eltüntetett alapítójának meghívása egyértelmű jelzés, hogy a Kínai Kommunista Párt barátságosabb hangvételre váltana, és javítaná a hangulatot az ország magánszektorában.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő elnöklése az állami vezetők és a nagy techcégek szimpóziumán, valamint az Alibaba korábban...","id":"20250215_Hszi-Csin-ping-AI-MI_Jack-Ma-DeepSeek-USA-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a.jpg","index":0,"item":"dc8f2314-d1b5-48b2-800f-24d4947a17f0","keywords":null,"link":"/kkv/20250215_Hszi-Csin-ping-AI-MI_Jack-Ma-DeepSeek-USA-technologia","timestamp":"2025. február. 15. 08:00","title":"Hszi Csin-ping előszedi Jack Mát, hogy a DeepSeek alapítójával közösen nyomják le Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]