Az általunk a közelmúltban rendesen meghajtott szupersportos villanyautó, a 650 lóerős Hyundai Ioniq 5 N egyik érdekessége, hogy szimulált manuális váltóval rendelkezik, aminek alapvetően nem sok értelme van azon túl, hogy egyesek számára kicsit élvezetesebbé, régimódibbá teszi a vezetést.

Ez a nemrégiben a faceliftes Kia EV6 GT testvérmodellbe is megérkezett feature a Kia elérhetőbb árú EV4-es újdonságában is elérhetővé fog válni, vagyis ezen kompakt újdonság sofőrjei számára is adott lesz a lehetőség, hogy vezetés közben manuálisan váltogassanak a virtuális sebességi fokozatok között – akár kamu motorhang mellett.

Kia EV4 Kia

Az EV4 GT csúcsmodell ezenkívül kamu fordulatszám leszabályozást is kap, ami olyan érzést kelt a sofőrben, mint amikor egy benzines autó eléri a leszabályozási fordulatszámot és a következő fokozatért kiált.

A kétféle karosszériaváltozatban érkező vadonatúj EV4 részletes specifikációit még nem hozták nyilvánosságra, mint ahogy egyelőre még az újdonság belsejét sem láthattuk.

Mint ismeretes, az elektromos autók túlnyomó többségében nincs váltó, mert egyszerűen nincs rá szükség, illetve létezik néhány olyan modell, melybe egyszerű kétfokozatú automata váltót szerelnek a jobb gyorsulás, vagy a terepen hasznos felező funkció miatt.

Az ötajtós EV4 Kia