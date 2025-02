Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","shortLead":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","id":"20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8.jpg","index":0,"item":"aa4a7a48-0e1c-401c-8d01-ec1e48b71dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","timestamp":"2025. február. 26. 17:03","title":"A hirado.hu már 600-szor tett közzé olyan orosz hadijelentéseket, amit még az orosz elemzők sem vesznek komolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 2026-os számla csak az szja-mentességekkel 660 milliárd forint, de a kétgyermekes anyák adómentessége bővítésével ez fokozatosan az ezermilliárdot is elérheti.","shortLead":"A 2026-os számla csak az szja-mentességekkel 660 milliárd forint, de a kétgyermekes anyák adómentessége bővítésével...","id":"20250225_kormany-terv-szja-orban-viktor-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4.jpg","index":0,"item":"5a659771-c3e2-4fe8-8316-43917f189ab9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kormany-terv-szja-orban-viktor-koltsegvetes","timestamp":"2025. február. 25. 08:44","title":"Kormányzati háttéranyag került elő az osztogatás költségeiről: így számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal folytatott tárgyalás részleteiről. ","shortLead":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal...","id":"20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"01f6f8c1-0be4-4bef-bf4f-3ef372503097","keywords":null,"link":"/eurologus/20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","timestamp":"2025. február. 25. 12:14","title":"Macron hamarosan részletezni is fogja az európai vezetőknek, milyen volt a találkozója Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint alá is írják a megállapodást az ukrán ásványkincsekhez hozzáférésről és az újjáépítésről.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint alá is írják a megállapodást az ukrán ásványkincsekhez hozzáférésről és az újjáépítésről.","id":"20250226_trump-zelenszkij-latogatas-washington","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"07e94ec4-6ce8-467a-afe0-1dece49f9418","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_trump-zelenszkij-latogatas-washington","timestamp":"2025. február. 26. 18:47","title":"Trump bejelentette, hogy pénteken fogadja Zelenszkijt a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három tizenéves fiatal fiút bérelt fel a nő lánya a gyilkosságra, mindannyian hosszú időre börtönbe kerültek.","shortLead":"Három tizenéves fiatal fiút bérelt fel a nő lánya a gyilkosságra, mindannyian hosszú időre börtönbe kerültek.","id":"20250226_gyilkossag-fiatal-bergyilkos-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"438aba79-4f80-4ffb-9329-6090259991f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_gyilkossag-fiatal-bergyilkos-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 26. 13:14","title":"Kilenc évet kapott az a 16 éves orosz lány, aki megölette az anyját, mert az eltiltotta a barátjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ab8ee6-17b6-498b-a299-ec49646cd7d9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hétvégén századik világkupaversenyét nyerte meg az amerikaiak alpesi síző sztárja, akit a múlt év végén még azért kellett megműteni, mert egy bukása során a hasfalába szúródott a síbotja. A sportolónak a visszatérése után a PTSD-vel is meg kellett küzdenie, hogy sikerüljön neki az, amire korábban még egyetlen sporttársa sem volt képes.","shortLead":"A hétvégén századik világkupaversenyét nyerte meg az amerikaiak alpesi síző sztárja, akit a múlt év végén még azért...","id":"20250225_mikaela-shiffrin-100-vilagkupa-gyozelem-alpesi-si-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9ab8ee6-17b6-498b-a299-ec49646cd7d9.jpg","index":0,"item":"fb025598-acad-4dfe-8a24-36d57942dd49","keywords":null,"link":"/sport/20250225_mikaela-shiffrin-100-vilagkupa-gyozelem-alpesi-si-portre","timestamp":"2025. február. 25. 13:25","title":"Horrorsérülés után érte el az álomhatárt Mikaela Shiffrin, és eszében sincs lassítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak még fel.","shortLead":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak...","id":"20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174.jpg","index":0,"item":"8a40de5e-fe6b-43dd-b09b-dd033dc2cfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","timestamp":"2025. február. 27. 06:46","title":"A SpaceX rakétájának négy darabját találták meg eddig Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869fb0f7-9135-45e9-8f78-2ac621eb9a58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Épp egy profi ökölvívó megölése ügyében zajlott tárgyalás.","shortLead":"Épp egy profi ökölvívó megölése ügyében zajlott tárgyalás.","id":"20250226_nemetorszag-bielefeld-birosag-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/869fb0f7-9135-45e9-8f78-2ac621eb9a58.jpg","index":0,"item":"336c2c0b-027f-499a-9dca-f6796d37857a","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_nemetorszag-bielefeld-birosag-lovoldozes","timestamp":"2025. február. 26. 15:04","title":"Lövöldözés volt egy németországi bíróság épülete előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]