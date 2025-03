Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7035f8a0-fc19-4d2e-a637-e4c1580fc0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán már 18 fok is lehet.","shortLead":"Szerdán már 18 fok is lehet.","id":"20250304_Vegre-tenyleg-itt-a-tavasz-napsutes-es-tovabbi-melegedes-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7035f8a0-fc19-4d2e-a637-e4c1580fc0bb.jpg","index":0,"item":"40d1dea2-66a7-436f-8d8a-74729e9def99","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Vegre-tenyleg-itt-a-tavasz-napsutes-es-tovabbi-melegedes-jon","timestamp":"2025. március. 04. 08:21","title":"Végre tényleg itt a tavasz: napsütés és további melegedés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elítélték azt a két kecskeméti diáklányt, akik egy társukat a mosdóban arra kényszerítették, hogy térden állva kérjen bocsánatot, majd később bántalmazták is.","shortLead":"Elítélték azt a két kecskeméti diáklányt, akik egy társukat a mosdóban arra kényszerítették, hogy térden állva kérjen...","id":"20250304_Terdre-ereszkedve-kellett-bocsanatert-esedeznie-a--diaklanynak-birosag-ele-kerultek-a-zaklatoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"b7ea6f4e-1021-4890-8574-54b9502d8197","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Terdre-ereszkedve-kellett-bocsanatert-esedeznie-a--diaklanynak-birosag-ele-kerultek-a-zaklatoi","timestamp":"2025. március. 04. 10:35","title":"Véletlenül nekiment egy diáktársának a folyosón, a vécében kellett térdre ereszkedve bocsánatot kérnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Windows 10 csökken, a Windows 11 erősödik – már csak pár hónap van hátra előbbi támogatásából, és úgy tűnik, végleg elkezdtek elpártolni tőle a felhasználók. Ám még így is rengetegen használják, és masszívan piacvezető a régi rendszer.","shortLead":"A Windows 10 csökken, a Windows 11 erősödik – már csak pár hónap van hátra előbbi támogatásából, és úgy tűnik, végleg...","id":"20250304_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-piaci-reszesedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"68b4782d-c181-4440-b3cd-dd91ddad7cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-piaci-reszesedes","timestamp":"2025. március. 04. 15:03","title":"Közel a vég a Windows 10 számára, és ennek kezd látszata lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A Donald Trumphoz talán legközelebb álló európai vezető megpróbálja rávenni az amerikai elnököt, hogy legalább az EU-val kapcsolatban térjen vissza a hagyományos diplomácia eszközeihez a vámháborús zsarolás helyett.","shortLead":"A Donald Trumphoz talán legközelebb álló európai vezető megpróbálja rávenni az amerikai elnököt, hogy legalább...","id":"20250304_Meloni-szemelyesen-gyozne-meg-Trumpot-hogy-az-USA-sem-jarna-jol-a-vamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"95bda63b-c6ba-4640-8abc-9279034b5914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Meloni-szemelyesen-gyozne-meg-Trumpot-hogy-az-USA-sem-jarna-jol-a-vamokkal","timestamp":"2025. március. 04. 16:05","title":"Meloni személyesen győzné meg Trumpot, hogy az USA sem járna jól a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f595eaf4-17d1-4313-a155-f4c3b8d697c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gödi Tisza Sziget aktivistáinak meg kell jelenniük a városházán, aki nem megy el a meghallgatásra, az akár félmilliós eljárási bírsággal is sújtható. Az egyik tiszás szerint egy helymeghatározás miatt hívják be őket.","shortLead":"A gödi Tisza Sziget aktivistáinak meg kell jelenniük a városházán, aki nem megy el a meghallgatásra, az akár félmilliós...","id":"20250305_godi-tisza-jegyzo-nevhasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f595eaf4-17d1-4313-a155-f4c3b8d697c4.jpg","index":0,"item":"e04f363f-e9bf-4576-a596-83a03608998d","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_godi-tisza-jegyzo-nevhasznalat","timestamp":"2025. március. 05. 17:58","title":"Beidézték a gödi tiszásokat a jegyző elé a város nevének használata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fe8506-a721-41ac-bafb-e868a76cd550","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A mez eladásából származó pénzt jótékony célokra fordítja a Liverpool alapítványa.","shortLead":"A mez eladásából származó pénzt jótékony célokra fordítja a Liverpool alapítványa.","id":"20250304_szoboszlai-dedikalt-mez-arveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1fe8506-a721-41ac-bafb-e868a76cd550.jpg","index":0,"item":"2041c91b-ac83-494d-9067-04c35f46c295","keywords":null,"link":"/elet/20250304_szoboszlai-dedikalt-mez-arveres","timestamp":"2025. március. 04. 17:26","title":"Csaknem 3 millió forintért vették meg Szoboszlai dedikált mezét, amelyben gólt lőtt a Manchester Citynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed98a85-512e-451b-ba3b-1f812e88ec7a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Új vezérigazgatót kapott a Szerencsejáték Zrt., méghozzá olyat, aki az elmúlt másfél évtizedben a kormányban és az állami cégeknél is nagyon-nagyon változatos pozíciókat töltött be.","shortLead":"Új vezérigazgatót kapott a Szerencsejáték Zrt., méghozzá olyat, aki az elmúlt másfél évtizedben a kormányban és...","id":"20250304_Szerencsejatek-Zrt-turisztikai-ugynokseg-Guller-Zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ed98a85-512e-451b-ba3b-1f812e88ec7a.jpg","index":0,"item":"a23fa79c-715a-4337-bacb-47ccd04da9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_Szerencsejatek-Zrt-turisztikai-ugynokseg-Guller-Zoltan","timestamp":"2025. március. 04. 13:54","title":"NER-káderek keringője: a Szerencsejáték Zrt.-hez kerül a turisztikai ügynökség vezetője az MNB-hez távozó volt miniszter helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83831a8-a81d-4270-9d56-9335846b920b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A spanyol csapat lehet az egyik legkomolyabb érdeklődő a magyar válogatott játékosáért.","shortLead":"A spanyol csapat lehet az egyik legkomolyabb érdeklődő a magyar válogatott játékosáért.","id":"20250304_real-madrid-kerkez-milos-bournemouth-magyar-valogatott-40-millio-euro-balhatved-atigazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c83831a8-a81d-4270-9d56-9335846b920b.jpg","index":0,"item":"7425bdc9-3daf-4861-ae99-8fdcc4978e96","keywords":null,"link":"/sport/20250304_real-madrid-kerkez-milos-bournemouth-magyar-valogatott-40-millio-euro-balhatved-atigazolas","timestamp":"2025. március. 04. 10:02","title":"A Real Madrid már tudja, mennyit kell fizetni Kerkez Milosért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]