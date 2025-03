Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","shortLead":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","id":"20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a.jpg","index":0,"item":"c58c448d-ed56-4532-9663-80a197f12e17","keywords":null,"link":"/sport/20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","timestamp":"2025. március. 03. 19:49","title":"Világrekorder harcsát fogott a Dunából egy román horgász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hét magyar vállalat került Európa ezer leggyorsabban növekvő cége közé. Ez a régiónk második legjobb eredménye, egyedül a lengyeleket lehetetlen megközelíteni.","shortLead":"Hét magyar vállalat került Európa ezer leggyorsabban növekvő cége közé. Ez a régiónk második legjobb eredménye, egyedül...","id":"20250304_ft-1000-startup-novekedes-napelem-a1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"1dae761b-63c0-4c71-99fd-eed7d3726265","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_ft-1000-startup-novekedes-napelem-a1","timestamp":"2025. március. 04. 14:38","title":"Egy budafoki napelemcég lett Magyarország leggyorsabban növekvő vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra kell mennie.","shortLead":"Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra...","id":"20250304_magyar-levente-bosznia-hercegovina-magyar-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"7b5bcee8-602f-4e0e-9a12-1c1741a24c40","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_magyar-levente-bosznia-hercegovina-magyar-nagykovet","timestamp":"2025. március. 04. 12:43","title":"Bekérették Bosznia-Hercegovina magyar nagykövetét Magyar Levente kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac6bdf7-0cf2-46d7-8421-220a2537ecba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciók és egy MI-ügynök is jön a Honor készülékeire, melyek a cég tervei szerint hamarosan más gyártók eszközeivel is kapcsolódni tudnak majd. Egy képjavító mesterséges intelligencia már heteken belül megérkezik, az egyik csúcsmobil pedig tovább lesz támogatott, mint eredetileg ígérték.","shortLead":"Új funkciók és egy MI-ügynök is jön a Honor készülékeire, melyek a cég tervei szerint hamarosan más gyártók eszközeivel...","id":"20250303_honor-alpha-plan-mesterseges-intelligencia-tervek-fajlmegosztas-szoftvertamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bac6bdf7-0cf2-46d7-8421-220a2537ecba.jpg","index":0,"item":"11602c55-2f5f-4af5-9aff-c814df89d587","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_honor-alpha-plan-mesterseges-intelligencia-tervek-fajlmegosztas-szoftvertamogatas","timestamp":"2025. március. 03. 15:03","title":"A Honor jelenti: milliárdokat költ az MI-re, jön az iPhone-os fájlmegosztás és a 7 éves szoftvertámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605e8bf-dfdb-44d8-a4de-6aafb223eb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eleve alaposan kilógott a sorból a sok öltönyös férfi és nagyestélyis nő között a gálára sportruházatban beülő színész, de amikor ezt szóvá tették, még üvöltözött is kicsit.","shortLead":"Eleve alaposan kilógott a sorból a sok öltönyös férfi és nagyestélyis nő között a gálára sportruházatban beülő színész...","id":"20250303_adam-sandler-oscar-kozjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d605e8bf-dfdb-44d8-a4de-6aafb223eb92.jpg","index":0,"item":"81fc8b31-73b0-4005-a0c3-e6f8b1b20463","keywords":null,"link":"/elet/20250303_adam-sandler-oscar-kozjatek","timestamp":"2025. március. 03. 11:28","title":"A legfurább Oscar-közjátékot a kapucnis pulcsiban megjelent Adam Sandler adta elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a569c6e3-2e64-4000-a59e-824e9d109633","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közjegyzőre csak néhány alkalommal van szükségünk életünk során, de sok kellemetlenségtől és bosszúságtól megkímélhetjük magunkat a segítségükkel. A legtöbben mégsem tudják, mikor érdemes közjegyzőhöz fordulni és melyek azok az esetek, amikor mindenképp érdemes felkeresni őket.","shortLead":"Közjegyzőre csak néhány alkalommal van szükségünk életünk során, de sok kellemetlenségtől és bosszúságtól...","id":"20250226_Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a569c6e3-2e64-4000-a59e-824e9d109633.jpg","index":0,"item":"4fa99b22-1c96-4a3d-a4fc-32285a0c198a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 03. 06:00","title":"Mikor forduljak közjegyzőhöz? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump közel-keleti riviéráját egy az egyben elveti a terv, amiről kedden tanácskoznak az arab országok.","shortLead":"Donald Trump közel-keleti riviéráját egy az egyben elveti a terv, amiről kedden tanácskoznak az arab országok.","id":"20250304_trump-gaza-terveire-egyiptom-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"536a7eee-6d8c-4db8-bc3f-e8577c242836","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_trump-gaza-terveire-egyiptom-hamasz","timestamp":"2025. március. 04. 15:11","title":"Itt a válasz Trump gázai terveire Egyiptomból: a Hamászt kizárnák a kormányzásból, a lakosság marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","shortLead":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","id":"20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd.jpg","index":0,"item":"7d5c400d-b76a-4da3-b4ee-497903c4ee7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","timestamp":"2025. március. 04. 13:03","title":"Megszűnik a Skype: itt van minden, amit az átállásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]